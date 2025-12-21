Nacionales
Mujer embarazada muere en fatal accidente de tránsito
Un fatal accidente de tránsito se registró en el bulevar Constitución, frente a la iglesia Virgen de Fátima, en San Salvador.
Según reportes preliminares, una mujer en estado de embarazo perdió la vida en el lugar, mientras que otra persona resultó lesionada. El hecho ocurrió cuando un pickup realizó un giro indebido e impactó contra una motocicleta en la que se transportaba la víctima junto a un hombre.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña, de las seccionales Guazapa y Santa Anita, atendieron la emergencia y confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales. Autoridades policiales realizan las inspecciones correspondientes.
Lamborghini Huracán Spider llama la atención al circular por calles de San Salvador
Un Lamborghini Huracán Spider causó sensación entre salvadoreños al ser visto circulando por distintas calles de San Salvador.
El hecho fue compartido por diversas páginas informativas nacionales, que destacaron la elegancia y el color del vehículo, un modelo poco común de observar en el país. El superdeportivo, considerado uno de los más exclusivos de la marca italiana, captó la atención de automovilistas y peatones, quienes aprovecharon para fotografiarlo.
Según se informó, el precio de este vehículo en El Salvador puede alcanzar hasta los 300 mil dólares.
Lluvias aisladas y viento acelerado marcarán la tarde en zonas montañosas
Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado. Por la tarde, estará parcialmente nublado, con lluvias en sectores de la cadena volcánica, la zona central y la zona montañosa norte. En horas de la noche, el cielo estará poco nublado, con lluvias en áreas cercanas a las cordilleras del Bálsamo y Apaneca-Ilamatepec.
El viento variará entre 10 y 20 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h, principalmente en zonas altas. El ambiente será cálido durante el día y fresco por la noche y la madrugada.
Estas condiciones se deben al flujo del noreste acelerado, que aporta humedad desde el mar Caribe y favorece la formación de nubosidad por la tarde.
Incendio afecta fábrica de alimentos para mascotas en Sonsonate
Un incendio estructural se registró este día en una fábrica de alimentos para mascotas ubicada en la colonia Santa Beatriz, 1.º pasaje San José, cantón Acopapayo, distrito de Armenia, Sonsonate Este.
Personal del Cuerpo de Bomberos ejecutó maniobras de control y enfriamiento para evitar la propagación del fuego hacia estructuras cercanas y reducir riesgos en la zona. Al cierre del informe, no se reportan víctimas.