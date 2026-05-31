Principal
Lanzan en Nueva York aplicación sobre seguridad durante el Mundial
El público que asista a los partidos del Mundial de fútbol 2026 en el MetLife Stadium, en las afueras de Nueva York, o en las fanzones de esta región, podrá descargar una aplicación para recibir información sobre temas de seguridad en su idioma.
Disponible en Google Play y en la App Store de Apple, la aplicación «Public Safety by Everbridge» requiere una dirección de correo electrónico para registrarse.
La palabra clave «World Cup NJ» permite suscribirse a alertas específicas, enviadas directamente en el idioma del teléfono.
«Es la forma más rápida para nosotros de llegar a los aficionados, a los visitantes, tanto internacionales como nacionales», explica David Sierotowicz, encargado de coordinar las fuerzas de seguridad de Nueva Jersey, donde se encuentra el estadio, y de la vecina Nueva York.
Varias otras ciudades estadounidenses sede del Mundial, que se inician en dos semanas, el 11 de junio, también recurren a esta aplicación.
Con ocho partidos en el MetLife Stadium, incluida la final, el 19 de julio, y más de un millón de visitantes esperados, la región se enfrenta a un desafío «sin precedentes», reconoce el teniente coronel de la Policía Estatal de Nueva Jersey, David Sierotowicz.
Al evento futbolístico se suman las celebraciones por los 250 años de independencia de Estados Unidos el fin de semana del 4 de julio.
«No tenemos margen de error y no vamos a cometer errores», aseguró el jueves Sierotowicz durante una visita al centro de coordinación de las fuerzas de seguridad, situado en Nueva Jersey.
Entre las principales preocupaciones destacaron la gestión de las multitudes y de los desplazamientos —los organizadores dan prioridad al transporte público—, los ataques con drones y la trata de personas, objeto de una importante campaña de sensibilización.
«Ninguna amenaza creíble» pesa, en cambio, «al día de hoy», sobre la región y el Mundial por la guerra en Oriente Medio, según él.
El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, ha indicado en redes sociales que la policía de inmigración (ICE) estará implicada en operaciones contra la falsificación o la trata de personas.
Pero Sierotowicz precisó que sus agentes no estarán «específicamente» en el MetLife Stadium.
En Nueva York, en particular, los agentes policiales locales (NYPD) estarán «muy presentes sobre el terreno», informó el coordinador del departamento de policía de la ciudad, Robert Gault.
Nacionales
Los servicios de primer nivel regresan a la Unión Norte, gracias a la Feria Integra en Anamorós
¡Se está convirtiendo en una sana costumbre! Nuevamente el Instituto Nacional de Anamorós abre sus puertas para recibir una Feria Integra, proyecto del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, desarrollada por la Dirección de Integración. Gracias a este programa, una vez más, los vecinos recibieron servicios médicos y asistencia legal en el corazón de sus comunidades.
Desde temprano, cientos de personas llegaban al centro de estudios para gozar de este beneficio que se realiza por tercera ocasión para beneficiar a los residentes de este distrito y de las localidades y cantones cercanos. Muchos vecinos aprovecharon el circuito de autobuses que la institución dispuso para su atención; como todos los demás, este servicio fue gratuito.
Esta mañana, profesionales del Ministerio de Salud atendieron consultas en medicina general, oftalmología, pediatría, ginecología y otras especialidades. Como el objetivo es brindar una atención global, cada paciente recibe los medicamentos que el personal médico receta. También hubo vacunación para mascotas y entrega de abate y purificadores de agua y verdura, entre otros servicios.
Los profesionales de la Procuraduría General de la República brindaron atención en asistencia legal, cumpliendo con el mandato de atender a todos los salvadoreños que necesiten una orientación en casos de mediación, conciliación y otros casos. También han brindado atención psicológica.
En estos espacios, también hubo actividades lúdicas, coordinadas por el Consejo Nacional de la Primera Infancia y Adolescencia (CONAPINA), tales como pintacaritas, globoflexia y otros juegos. Los asistentes disfrutaron de presentaciones artísticas, culturales y encuentros deportivos.
Estas jornadas se desarrollan en todo El Salvador. Los asistentes se muestran satisfechos y agradecidos con las atenciones brindadas. Ferias Integra son uno de los programas de la Dirección de Integración, creados para el Florecimiento Salvadoreño.
Principal
Modelos y robots comparten la pasarela en Seúl
Un desfile de moda celebrado en Seúl innovó el jueves con un giro de alta tecnología, al presentar parejas formadas por personas y humanoides que desfilaron por la pasarela con conjuntos a juego, y ningún robot desnudo.
Un conjunto azul con flecos de estilo tejano, incluido un sombrero de vaquero para el robot, y una chaqueta plateada de estilo retro estuvieron entre los diseños presentados en el evento.
Cada modelo humano y su compañero androide, más bajo, se turnaban para lucirse sobre el escenario.
Los diseños, entre ellos vestidos de seda y holgados pantalones negros de estética espacial -como los que llevaba la estrella de rock David Bowie en la década de 1970- fueron cuidadosamente ajustados a las estructuras de los robots.
Galaxy Corporation, la empresa de entretenimiento responsable de la muestra, dijo que su intención era plantear la pregunta: «¿Cómo pueden coexistir humanos y robots?».
«Así como cada ser humano es único, creemos que cada robot también debería ser distinto», agregó.
La ropa fue diseñada por esta empresa, cuyo portavoz afirmó que espera lanzarla a finales de año bajo la marca «MACH 33».
Los modelos robóticos del desfile de Seúl parecían ser humanoides fabricados por la startup china Unitree, populares por su coste relativamente bajo.
Los robots, cada vez más diestros, han demostrado ser capaces de ejecutar bailes coreografiados, participar en carreras e incluso realizar saltos mortales hacia atrás y aterrizar de pie.La firma de servicios financieros Morgan Stanley prevé que el mundo podría contar con más de mil millones de humanoides para 2050.
Pero los robots totalmente automatizados, que utilizan la incipiente tecnología de IA física, siguen siendo raros, y la mayoría de las demostraciones más impresionantes se controlan a distancia o se programan de antemano.
Internacionales -deportes
«El PSG es el mejor equipo del mundo», admite Arteta
El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, reconoció que el flamante vencedor de la Liga de Campeones, el Paris Saint-Germain, es «el mejor equipo del mundo», después de que su equipo cayera derrotado en la tanda de penales este sábado en Budapest.
Tras empatar 1-1 después de la prórroga, el PSG se proclamó campeón de la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva al mostrarse más efectivo en la tanda de penales (4-3).
Un serio Arteta confesó en conferencia de prensa en el estadio Puskas Arena que sentía «dolor», y admitió que su Arsenal, flamante campeón de la Premier League, estuvo a un nivel inferior al PSG, que dominó el balón de principio a fin.
«Quiero felicitar al PSG y, en particular, a Luis (Enrique, el entrenador), porque en mi opinión son los mejores del mundo», dijo Arteta ante los periodistas.
«Lo que son capaces de hacer con el balón, con acciones individuales, no lo había visto (antes)», declaró el DT vasco.
El Arsenal tuvo menos del 25 por ciento de posesión del balón en el partido, y sufrió para contener las acometidas del PSG.
Los campeones de la Ligue 1 igualaron el récord de 45 goles marcados en una campaña de la Liga de Campeones -que estaba en manos del Barcelona- gracias al penal de Ousmane Dembélé en la segunda parte, que sirvió para neutralizar el tempranero gol inicial de Kai Havertz para el Arsenal.
Arteta no se mostró conforme con la decisión de no conceder un penal al extremo del Arsenal Noni Madueke cuando el marcador señalaba un 1-1, pero aceptó que su equipo aún tiene que mejorar más si alguna vez quiere ganar la Liga de Campeones.
Esta fue su segunda aparición en la final de la competición, 20 años después de la primera, en la que perdió contra el Barcelona en París.
En casi siete años al mando, Arteta ha ayudado a devolver al Arsenal a la cima, conquistando el título de liga inglesa tras una espera de 22 años, pero insistió en que eran necesarios más cambios, para seguir progresando.
«El mismo progreso que hemos tenido en los últimos años vamos a tener que repetirlo, y el nivel aumenta cada temporada», explicó.
«Tienes que pasar por ese dolor (desde esta noche), digerirlo y convertirlo en combustible para mejorar y alcanzar un nivel diferente, porque la calidad que hay en Europa exige un nivel distinto».