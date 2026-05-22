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Calles cerradas en San Salvador este sábado por la final entre FAS y Águila
El Viceministerio de Transporte (VMT) anunció cierres vehiculares y un amplio dispositivo de tránsito para este 23 de mayo debido a la final del Torneo Clausura 2026 entre FAS y Águila, que se disputará en el estadio Jorge “Mágico” González, en San Salvador.
Las autoridades detallaron que las restricciones iniciarán desde la 1:00 de la madrugada del sábado y se mantendrán durante gran parte del día para facilitar la movilidad y seguridad de los aficionados.
De acuerdo con el mapa oficial compartido por el VMT, las calles con restricción vehicular serán:
55 Avenida Sur, entre avenida Olímpica y Alameda Roosevelt.
53 Avenida Sur, entre avenida Olímpica y Alameda Roosevelt.
Tramo de la 45 Avenida Sur, en el costado oriente del estadio Jorge “Mágico” González.
Calle Monseñor Escrivá de Balaguer, en el sector cercano al parque Cuscatlán.
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Los cierres vehiculares alrededor del estadio Jorge “Mágico” González comenzarán desde la madrugada del sábado, informó el VMT. Foto / Cortesía.
Los cierres vehiculares alrededor del estadio Jorge “Mágico” González comenzarán desde la madrugada del sábado, informó el VMT. Foto / Cortesía.
Además, habrá circulación controlada en:
Avenida Olímpica.
4ª Calle Poniente.
6ª Calle Poniente.
8ª Calle Poniente.
43 Avenida Sur.
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Mientras que se implementará cierre parcial de un carril en:
6-10 Calle Poniente, en las cercanías del parque Cuscatlán y alrededores del estadio.
“El dispositivo de tránsito para el partido de este sábado iniciará desde las 10:00 de la mañana y contará con cierres estratégicos alrededor del Estadio Jorge “Mágico” González para garantizar la movilidad y seguridad de todos los asistentes”, afirmó el director general de Tránsito, Félix Serrano.
El VMT pidió a los conductores utilizar rutas alternas debido a las restricciones viales por la final entre FAS y Águila. Foto / Cortesía VMT.
El VMT pidió a los conductores utilizar rutas alternas debido a las restricciones viales por la final entre FAS y Águila. Foto / Cortesía VMT.
El funcionario agregó que más de 130 gestores de tránsito serán desplegados en distintos puntos para orientar a conductores y peatones.
“El objetivo es garantizar que la afición pueda llegar, salir y movilizarse de forma segura y eficaz”, indicó. Las autoridades también informaron que habrá monitoreo en tiempo real mediante cámaras y sensores de tránsito, así como grúas y equipos de respuesta rápida para atender cualquier emergencia vial.
El VMT recomendó utilizar rutas alternas, salir con anticipación y atender las indicaciones de los gestores para evitar congestionamientos en la zona durante la final entre tigrillos y emplumados.
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La Comisión Disciplinaria de la FESFUT sancionó a FAS
El espectáculo que se generó en el estadio Óscar Quiteño, tuvo una consecuencia negativa para el equipo que fue multado con $250 dólares, por el Comité Disciplinario de la Fesfut, por el uso de pólvora dentro del escenario deportivo.
«La FESFUT reconoce y valora el entusiasmo, la pasión y el constante apoyo de la afición en cada uno de los encuentros deportivos; no obstante, reitera que toda manifestación de celebración debe realizarse dentro de los parámetros permitidos por la normativa vigente y bajo condiciones que no representen riesgos para la seguridad colectiva», detalló el comunicado publicado por la Comisión.
Liderados por la barra oficial de FAS, la Turba Roja, el domingo pasado se vivió un momento especial, con el espectáculo que se realizó con pólvora y luces previo al duelo que terminaron ganando 2-0 a Limeño y con esto clasificar a la final del Clausura 2026, que disputarán este sábado ante el Águila.
«La FESFUT reconoce y valora el entusiasmo, la pasión y el constante apoyo de la afición en cada uno de los encuentros deportivos; no obstante, reitera que toda manifestación de celebración debe realizarse dentro de los parámetros permitidos por la normativa vigente y bajo condiciones que no representen riesgos para la seguridad colectiva», detallaron.
Para futuras acciones similares, la Fesfut avisa: «La FESFUT revisará la normativa vigente relacionada con las sanciones aplicables a los equipos que incurran en infracciones vinculadas a la manipulación de pólvora en los escenarios deportivos».
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La Selecta tendrá campamento antes de Nations League
La selección salvadoreña de fútbol ha vuelto a los entrenamientos y a la preparación de cara al calendario de actividades que se vienen para los próximos meses, incluidos dos amistosos contra selecciones mundialistas: Qatar y Corea del Sur.
El entrenador del combinado nacional, Hernán Darío Gómez, destacó que posterior a los amistosos y a la Copa del Mundo, la selección tendrá un campamento en el extranjero, con el objetivo de fortalecer las bases de los jugadores; en este campamento se prevé tener tres amistosos.
El campamento se espera desarrollar al concluir la justa mundialista.
«Yo le pedí al presidente (de la Fesfut, Yamil Bukele), que nos permita tener partidos amistosos en cada microciclo, yo lo que necesito es que el jugador de acá salga, que tenga esa experiencia, esos partidos», mencionó el estratega colombiano, y reiteró que «espero tres partidos en el campamento que hagamos después del mundial».
El entrenador reiteró que en más de un año que lleva trabajando con la selección salvadoreña ha confirmado que el futbolista salvadoreño es bien dotado técnicamente, pero le falta aplicar los conceptos tácticos, y es lo que quieren fortalecer.
Además, mencionó que las visorias que han hecho en diferentes partidos han comenzado a dar frutos, y muestra de ello fue el llamado de Steven Menjívar, de Talleres Jr, equipo de la segunda división.
«Es buen jugador, y tiene muchas cualidades, es cabeceador, y su talla también es muy buena. Las puertas de la selección nacional están abiertas para todos los jugadores, vimos partidos de Copa Presidente y también recibimos recomendaciones», explicó el asistente técnico Édgar Carvajal.
Hernán Darío Gómez no restó mérito a los dos partidos amistosos que se tendrán en junio, especialmente porque son dos selecciones clasificadas a la Copa del Mundo. «Hay gente que lo ve de menos, pero yo ya las enfrenté a las dos selecciones, y son muy buenas, son selecciones rápidas», reiteró.
Actualmente, el combinado está conformado mayoritariamente con jugadores de la liga local, junto a algunos legionarios; se irá completando conforme el Torneo Clausura termine, y los jugadores queden libres.
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Selecta tendrá otro fogueo con selección mundialista
La Federación Salvadoreña de Fútbol confirmó el segundo partido amistoso que la selección masculina de fútbol tendrá, y nuevamente será con una selección ya clasificada a la Copa del Mundo Norteamérica 2026.
El Salvador se enfrentará a la República de Corea el próximo 3 de junio en el America First Field, de Utah, sumándose así al encuentro también ya confirmado contra la selección de Qatar, que también estará en la justa mundialista.
El combinado nacional ya ha enfrentado a Corea del Sur en otras ocasiones, y será un rival que exigirá bastante a los nacionales, especialmente porque ese partido servirá de preparación para su participación en la Copa del Mundo.
Al representativo surcoreano le permitirá tener un acercamiento con selecciones de Concacaf, porque precisamente comparte grupo con México, uno de los tres anfitriones mundialistas. Los asiáticos debutarán el día 11 de junio contra la República Checa, y también comparte grupo con Sudáfrica.
En el caso de la selección catarí, foguearse con El Salvador también le permite tener contacto con Concacaf, porque comparte el grupo B con Canadá, Bosnia y Herzegovina y Suiza.
Para El Salvador, el partido de fogueo le servirá también como pereparación para la Liga de Naciones de Concacaf, que arranca en septiembre y donde estamos ubicados en la liga A
Al ser una ventana FIFA, las selecciones tanto mundialistas como no mundialistas, pueden convocar a jugadores que militen en ligas extranjeras para partidos de preparación y para los partidos de la Copa del Mundo.