La Selecta sueña y gana en Texas

Firpo dio un paso enorme a la profesionalización de su equipo, con la presentación de una clínica de recuperación que estará ubicada en el estadio Sergio Torres de Usulután.

Según explicó el equipo: «La adquisición de este moderno equipo profesional para la recuperación de nuestros jugadores no solo fortalece su bienestar, sino que también refleja el esfuerzo constante por profesionalizar cada área de la institución. Seguimos avanzando con visión, trabajo y dedicación, construyendo un futuro más sólido para nuestros jugadores y para toda nuestra afición».

Los toros son el único equipo en El Salvador que cuenta con un escenario propio. Ahora también se convierte en la primera institución del fútbol profesional que cuenta con este tipo de clínica con el que no solo se verán beneficiados los jugadores del plantel mayor, sino también de los diferentes niveles con los que cuentan.

«Contamos con magnetoterapia, el solenoide y las placas, que es un tratamiento muy importante en la recuperación de los jugadores en muchos tipos de lesiones en el cual pues tal vez si no lo tuviéramos se tardarían un poco más. También contamos como con la electroterapia y la láserapia que son tratamientos importantes también en la recuperación en cada uno de ellos», detalló el licenciado César Aguilar, fisioterapista de Firpo.

Tanto el cuerpo técnico, como los jugadores del equipo pampero han mostrado contentos y orgullosos por este esfuerzo hecho por la directiva, ya que se sienten respaldados ante situaciones que para ellos son complicados cuando sufren alguna lesión.

«Aparte de que se han mejorado cosas, o sea, esto es paralelo a que un equipo puede ganar o puede perder, pero el crecimiento de la infraestructura, de la de la organización es muy importante. Lo que demuestra que el equipo va creciendo y eso a mí me alegra mucho, aspectos que los equipos profesionales tienen que tener», comentó el entrenador de este equipo, Marvin Solano.

Actualmente, Firpo es el campeón del fútbol salvadoreño, tras haberse coronado en el Apertura 2025 y celebrar su corona 11. Es uno de los grandes candidatos a estar en la final del actual torneo, donde ya clasifico a la ronda de eliminación en la segunda posición. En estos momentos afinan detalles para recibir a FAS, por la jornada 21 del Clausura 2026.

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