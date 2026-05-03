Estadounidense le propone matrimonio a salvadoreña tras conocerse en redes sociales

Las redes sociales han vuelto a ser escenario de conversación tras la difusión de una publicación relacionada con La Selecta, en la que se muestra una versión del llamado “Dream Team” de la Azul y Blanco en formato de álbum mundialista.

En dicha publicación se incluye una combinación de perfiles vinculados al fútbol, la creación de contenido digital, la televisión y otras áreas del entretenimiento. Entre los nombres mencionados figuran el creador de contenido conocido como “Soyacity”, el exfutbolista Rodolfo “Fito” Zelaya y el presentador de noticias Roberto Bundio, entre otros.

La publicación también incorpora a otras figuras, incluyendo al expresidente Salvador Sánchez Cerén, generando diversas reacciones entre usuarios en redes sociales por la selección de los personajes presentados en este formato.

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