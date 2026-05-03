Virales
Estadounidense le propone matrimonio a salvadoreña tras conocerse en redes sociales
Un ciudadano estadounidense encontró el amor en El Salvador y formalizó su compromiso tras una relación que inició en redes sociales.
De acuerdo con la información compartida, Robert Miller conoció a Cristina Abigail luego de interactuar en una publicación que se volvió viral. La relación se mantuvo a distancia durante varios meses.
Posteriormente, Miller viajó a Chalatenango, donde realizó la propuesta de matrimonio, la cual fue aceptada, marcando el inicio de una nueva etapa en la pareja.
Nacionales
Un “Dream Team” de La Selecta genera reacciones en redes sociales
Las redes sociales han vuelto a ser escenario de conversación tras la difusión de una publicación relacionada con La Selecta, en la que se muestra una versión del llamado “Dream Team” de la Azul y Blanco en formato de álbum mundialista.
En dicha publicación se incluye una combinación de perfiles vinculados al fútbol, la creación de contenido digital, la televisión y otras áreas del entretenimiento. Entre los nombres mencionados figuran el creador de contenido conocido como “Soyacity”, el exfutbolista Rodolfo “Fito” Zelaya y el presentador de noticias Roberto Bundio, entre otros.
La publicación también incorpora a otras figuras, incluyendo al expresidente Salvador Sánchez Cerén, generando diversas reacciones entre usuarios en redes sociales por la selección de los personajes presentados en este formato.
Principal
VIDEO | Mujer protagoniza escándalo tras descubrir infidelidad de su pareja
Una mujer se volvió tendencia en redes sociales luego de protagonizar un incidente en las calles tras descubrir infidelidad de su pareja.
El hecho ocurrió en el sector La Atarazana, al norte de Guayaquil, donde la mujer reaccionó de forma violenta contra un vehículo. De acuerdo con lo relatado, dañó el parabrisas del automóvil al observar a su pareja junto a otra persona.
Según testigos del lugar, el altercado generó la atención de transeúntes, quienes observaron lo sucedido mientras la situación se desarrollaba en la vía pública.
Principal
Cumpliendo su último deseo: pidió ser enterrado junto a la motocicleta que tanto le costó comprar
Un hombre fue sepultado junto a su motocicleta en cumplimiento de su último deseo, el cual había expresado en vida como una forma de permanecer acompañado del vehículo que tanto esfuerzo le costó adquirir.
De acuerdo con la información difundida, familiares y allegados decidieron respetar la voluntad del fallecido, realizando el sepelio con la motocicleta junto al féretro, en un hecho que ha generado diversas reacciones en redes sociales por el significado simbólico del gesto. El acto fue descrito como un homenaje a la importancia que la motocicleta tenía en su vida.