Manuel Calendi representará a El Salvador en evento europeo de karting

Por primera vez en la historia, el karting salvadoreño estará representado en una competencia europea y será a través del joven piloto Manuel Calendi Cardona, quien junto a su familia ya se encuentra en Bélgica, donde este fin de semana (viernes, sábado y domingo), va a competir en el Campeonato FIA Academy Trophy.

Según la información proporcionada por su madre, de origen salvadoreña, Gricel Cardona, arribaron a dicho país el martes para tomar parte en el referido campeonato de karting, donde la bandera de El Salvador será ondeada por su hijo Manuel Calendi.

Manuel Calendi representará por primera vez a nuestro país a nivel internacional. Foto/ Cortesía

«La competición se disputará en tres fechas, y es organizada por la FIA, este es uno de los campeonatos más importantes y exclusivos que organiza, solo son 52 pilotos, uno por país, seleccionados por la propia federación, en nuestro caso es Automóvil Club de El Salvador (ACES), dijo Gricel.

Esta competencia, según detalló Gricel, se desarrolla en su primer día con el total de pilotos inscritos (52) al final de la jornada cierta cantidad de estos quedan eliminados, lo mismo sucede el segundo día, hasta que a la final solo llegan 36 y de acá salen los ganadores de la fecha. «Llegar a la final será un gran reto, pero nos ilusiona mucho», reiteró.

En el 2025, Manuel vino al competir en un evento Centroamericano de Karting.

Explicó que ellos como padres (Gricel y Manuel Calendi), están muy contentos que Manuel hijo, pueda representar el país, y que, en este sentido, el apoyo de la prensa es muy importante para compartir información sobre este evento de karting que es histórico.

«Después de esta primera fecha, iremos luego a las ciudades de Sarno, en Nápoles, y posteriormente a Viterbo, ambas en Italia, sedes de la segunda y tercera fecha de este campeonato de Europa», confirmó la madre de este juvenil piloto italiano-salvadoreño.

Manuel Calendi tiene actualmente 13 años de edad y comenzó en correr en karting a los 9 años, por lo que, este es su cuarto año en la categoría Junior.

Manuel Calendi (al frente), ya conoce la pista del Autódromo El Jabalí. Foto/ Edison González.

Huyeron de las pandillas

Gricel contó que, en 2010 junto a una hermana, se vieron forzadas a emigrar de su natal Sonsonate por el constante asedio que sufrían de las pandillas, por suerte su madre lo había hecho antes en 1999 y ya estaba adaptada totalmente al estilo de vida en Italia, por lo que fue ella quien les recibió y eso les permitió acostumbrarse más rápido a un nuevo país.

El piloto ítalo-salvadoreño competirá en Bélgica, en la categoría Junior. Foto/ Edison González

Después de algunos años viviendo en Italia, conoció a Manuel, quien hoy es su esposo, un profesional de la ingeniería y amante de los deportes, especialmente con todo lo que tenga que ver con las pistas y la velocidad.

Es así como en el 2025, Manuel, junto a sus padres estuvo en el país en agosto, ocasión que aprovechó para competir en el Campeonato Centroamericano de Karting y lo hizo en las categorías Mini y Junior.

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