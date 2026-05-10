Principal
NASA y SpaceX lanzarán nueva misión de reabastecimiento a estación espacial
Una nave espacial Dragon de SpaceX transportará cerca de 2.950 kilogramos (6.500 libras) de carga y su despegue está programado para las 19:16 hora del Este desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en el estado de Florida, en el sureste de Estados Unidos.
Se espera que la nave espacial se acople automáticamente con la EEI alrededor de las 09:50 hora del Este del 14 de mayo.
Dragon llevará suministros al equipo a bordo de la EEI, junto con nuevos experimentos, de acuerdo con la NASA.
Se prevé que la nave espacial se mantendrá en el laboratorio en órbita hasta mediados de junio, antes de regresar a la Tierra con muestras de investigación urgentes y carga.
Esta será la misión número 34 del servicio de reabastecimiento comercial a la EEI para la NASA.
Nacionales
Capturan a extorsionista de la clica Esperanza Locos Salvatruchos
Un hombre señalado como extorsionista de la MS13 fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) este domingo en Olocuilta. Será remitido ante la justicia para responder por su pertenencia a la organización terrorista.
Se trata del homeboy Miguel Ernesto Ortiz Méndez, alias «Queso», con función de extorsionista de la clica Esperanza Locos Salvatruchos.
«Por años se lucró de la población honrada, exigiéndoles dinero bajo amenazas de muerte a comerciantes de Olocuilta, en La Paz», informó la policía.
Su detención se llevó a cabo en una intervención en la colonia Montelimar, del mismo distrito de Olocuilta, cuando se conducía en un vehículo.
ENTREGA ESPECIAL
¿Por qué se celebra el 10 de mayo el Día de la Madre en El Salvador?
El Día de la Madre, es esa fecha especial en la que agradecemos a las mamás todo el amor y atención que nos dedican, en El Salvador se celebra cada 10 de mayo; sin embargo, esto no siempre fue así.
¿A qué se debe la fecha?
Antes que nada, es necesario explicar que el Día de la Madre data desde la Grecia antigua, en una celebración donde se le rendían honores a Rhea, madre de los dioses Plutón, Neptuno, y Júpiter. Por otra parte, los romanos lo celebraban el 15 de marzo, llamándola La Hilaria, y en donde se hacía ofrecimientos en el templo de Cibeles durante tres días.
En el caso de los cristianos, cambiaron la celebración, para llevarla a cabo en honor a la Virgen María, madre de Jesús. El 8 de diciembre se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción, según el santoral católico, y en otros países esta fecha se mantiene.
Día de la Madre en El Salvador
No obstante, en El Salvador, el Día de la Madre se celebraba en el mes de febrero a principios del siglo pasado. Fue a partir de 1927 que la fecha cambió para celebrarse el 10 de mayo, algo que fue oficializado, por la entonces Asamblea Constituyente, en 1983.
Pasaron 33 años, y en 2016 la Asamblea Legislativa derogó el decreto que brindaba asueto remunerado solamente a empleados públicos por el día de la madre, y que también los empleados privados pudieran gozar de este beneficio, haciendo lo mismo que con el Día del Padre, el 17 de junio.
A pesar de que la celebración ha sufrido varias transformaciones, el amor que las madres tienen por cada de uno de sus hijos no cambia, y es deber de todo hijo honrarlas y retribuir, con mucho amor, todo lo que ellas han entregado por nosotros.
En Diario Digital Cronio celebramos con mucho cariño a todas esas mamitas luchadoras, valientes y amorosas que día a día entregan lo mejor de sí por sus hijos y sus familias. Hoy reconocemos su esfuerzo, dedicación y ese amor incondicional que las convierte en el corazón de cada hogar.
¡Feliz Día de las Madres!
Internacionales -deportes
Fallece el padre de Hansi Flick a horas del Clásico entre Barça y Real Madrid
Triste noticia en la familia del fútbol en general, y del Barça en particular, a pocas horas del Clásico. El Fútbol Club Barcelona ha comunicado este domingo el fallecimiento del padre de Hans-Dieter Flick, entrenador del conjunto azulgrana. “Compartimos su dolor y le acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia”, rezaba la nota oficial del club azulgrana.
El departamento de comunicación del Barça informó que Hansi Flick dirigirá este domingo desde el banquillo el partido ante el Real Madrid, pese al fallecimiento de su padre. Asimismo, se prevé que los jugadores del conjunto azulgrana porten brazalete negro y que antes del encuentro se guarde un minuto de silencio en señal de respeto.
El técnico alemán permanecerá concentrado junto al plantel en el hotel Torre Melina antes de trasladarse al Spotify Camp Nou para disputar el Clásico.