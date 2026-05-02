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VIDEO | Mujer protagoniza escándalo tras descubrir infidelidad de su pareja
Una mujer se volvió tendencia en redes sociales luego de protagonizar un incidente en las calles tras descubrir infidelidad de su pareja.
El hecho ocurrió en el sector La Atarazana, al norte de Guayaquil, donde la mujer reaccionó de forma violenta contra un vehículo. De acuerdo con lo relatado, dañó el parabrisas del automóvil al observar a su pareja junto a otra persona.
Según testigos del lugar, el altercado generó la atención de transeúntes, quienes observaron lo sucedido mientras la situación se desarrollaba en la vía pública.
Internacionales -deportes
El Barcelona gana 2-1 a Osasuna y puede coronarse este domingo
El FC Barcelona dio este sábado un paso más para ganar LaLiga este fin de semana al ganar 2-1 a Osasuna en la 34ª fecha del campeonato español.
Los goles de Robert Lewandowski (81) y Ferran Torres (86) dan la opción a los azulgranas de revalidar el título el domingo si el Real Madrid no gana en el campo del Espanyol.
Líder liguero, el Barcelona se sitúa a 14 puntos del equipo blanco, segundo clasificado, a falta de sólo cuatro jornadas y doce puntos por disputarse cuando finalice la actual fecha.
Todo lo que no sea ganar el domingo dejará al Real Madrid sin posibilidad de colmar la ventaja.
Internacionales
“La Roca” es intervenido por la policía en Los Ángeles
Agentes de la Policía de Los Ángeles intervinieron al actor Dwayne Johnson, conocido como “La Roca”, y le impusieron una infracción por una falta a la normativa vial.
De acuerdo con medios locales, la sanción se debió a un exceso de polarizado en los vidrios de su vehículo, un Porsche Cayenne Turbo GT.
El hecho ocurrió en una estación de gasolina, cuando el actor regresaba de la ceremonia de homenaje a Emily Blunt en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Según las imágenes difundidas, Johnson actuó con calma durante el procedimiento, mostrándose colaborativo y respetuoso con el oficial. El actor descendió del vehículo para atender la situación y aceptó la multa sin inconvenientes.
Aunque se trató de un procedimiento de rutina, el hecho cobró notoriedad en redes sociales debido a la popularidad del actor, donde el video se viralizó rápidamente.
Nacionales
Un “Dream Team” de La Selecta genera reacciones en redes sociales
Las redes sociales han vuelto a ser escenario de conversación tras la difusión de una publicación relacionada con La Selecta, en la que se muestra una versión del llamado “Dream Team” de la Azul y Blanco en formato de álbum mundialista.
En dicha publicación se incluye una combinación de perfiles vinculados al fútbol, la creación de contenido digital, la televisión y otras áreas del entretenimiento. Entre los nombres mencionados figuran el creador de contenido conocido como “Soyacity”, el exfutbolista Rodolfo “Fito” Zelaya y el presentador de noticias Roberto Bundio, entre otros.
La publicación también incorpora a otras figuras, incluyendo al expresidente Salvador Sánchez Cerén, generando diversas reacciones entre usuarios en redes sociales por la selección de los personajes presentados en este formato.