Nacionales
Actos vandálicos y agresiones a comunicadores en marcha del 1.º de mayo por oposición
Paredes y otras estructuras manchadas y hasta amenazas a comunicadores que grababan los incidentes fueron parte de los actos vandálicos registrados en la manifestación del 1.º de mayo convocada por el FMLN y otras organizaciones de la oposición.
Cubiertos de los rostros, los participantes comenzaron a pintar con aerosol mensajes contra el Gobierno. El momento se tornó tenso cuando un comunicador registraba los actos y al percatarse una de las manifestantes amenazó con tirar engrudo si seguía documentando.
En otro hecho, algunos asistentes agredieron a un creador de contenido que llevaba a cabo una transmisión en vivo de la actividad. Una de las manifestantes lo golpeó con una muleta, otro le lanzó agua y uno le tiró el celular.
Tras la convocatoria, equipos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) efectuaron labores de limpieza en los espacios dañados. «Este 1.º de mayo, nuestro equipo se mantiene activo con la limpieza de estructuras en distintos puntos de San Salvador», informó la cartera de Estado.
PRESENCIA DE POLÍTICOS
A pesar de que los organizadores de la marcha aseguraron que la convocatoria iba a estar libre de políticos y banderas, no fue así, ya que se hicieron presentes el secretario general del FMLN, Manuel Flores, y la diputada del partido VAMOS Claudia Ortiz junto con un grupo de correligionarios de ese instituto político.
«Con mucho gusto vamos a sacarlos de esa marcha [políticos], ellos solo nos buscan cuando quieren votos. No son bienvenidos a nuestra marcha del Día del Trabajo», expresó en días anteriores el secretario de Bases Magisteriales, David Rodríguez; sin embargo, no se cumplió.
POCA ASISTENCIA
La convocatoria estuvo marcada por la poca afluencia, tanto la que comenzó en la Plaza Salvador del Mundo como la del parque Cuscatlán.
Los organizadores atribuyeron la baja asistencia a retenes de la Policía Nacional Civil (PNC) en diferentes puntos; sin embargo, la reducida participación fue interpretada por algunos analistas como una muestra del desgaste político que enfrentan partidos y organizaciones y su desconexión con las nuevas generaciones. Flores dijo que en Sonsonate le habían quitado las llaves a los motoristas, además de amenazas de los policías de tránsito.
«Les han quitado el DUI a los compañeros del partido, ¿cuál es el miedo de estar poniendo retenes? Eso lo que significa es que el FMLN es un partido al que le tienen miedo el Gobierno y todos los que siguen a este Gobierno y ¿saben por qué?, porque no somos cualquiera», aseguró el secretario general del FMLN.
Los organizadores dieron indicaciones para modificar la formación de la marcha, solicitando a los participantes que se colocaran en dos líneas laterales y no se ubicaran en el centro de la vía, con el objetivo de generar una mayor percepción de afluencia en la movilización.
Nacionales
Benefician a 65 pacientes durante jornadas urológicas
Desde el 26 de abril hasta hoy se desarrolla una Jornada Médica Urológica en coordinación entre el Ministerio de Salud, el despacho de la primera dama y la Fundación Miguel Litton, con el objetivo de atender a 65 pacientes, entre adultos y niños.
Las intervenciones quirúrgicas se llevan a cabo en simultáneo en el Hospital Nacional Dr. Juan José Fernández (Zacamil), para casos de urología en adultos, y en el Hospital Nacional Especializado de Niños Benjamín Bloom, donde se atienden pacientes pediátricos.
Las autoridades indicaron que la jornada «contribuye a la recuperación y mejora de la calidad de vida de los pacientes intervenidos»; además, brinda apoyo integral a sus familias.
El Ministerio de Salud facilitó apoyo logístico, insumos médicos y la habilitación de espacios quirúrgicos para garantizar el desarrollo de las operaciones especializadas. La actividad permite el intercambio de conocimientos entre especialistas internacionales y médicos salvadoreños, fortaleciendo las capacidades técnicas del personal nacional en el área de urología.
Entre los especialistas participantes se encuentran el Dr. Carlos Litton, el Dr. José Ramón Pérez Carral, el Dr. Carlos Torrecilla Ortiz, entre otros referentes en distintas subespecialidades urológicas.
Como parte del fortalecimiento tecnológico, el despacho de la primera dama gestionó la entrega de seis ureterorrenoscopios, equipos utilizados por primera vez en el país para procedimientos mínimamente invasivos.
Nacionales
Tome nota: El Salvador inicia hoy la veda del camarón marino
A partir de hoy hasta el 15 de junio estará vigente en todo el territorio nacional la veda del camarón marino, una disposición orientada a la protección de esta especie y al fortalecimiento sostenible de la actividad pesquera, informó la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA).
Durante este período de 45 días se suspenderán las labores de extracción, medida que responde a criterios técnicos que identifican esta etapa como fundamental para la reproducción y la recuperación del recurso.
Según la institución, «permite garantizar la continuidad del recurso y el equilibrio de los ecosistemas marinos».
La normativa no limita la venta ni el consumo del producto, siempre que este provenga de inventarios adquiridos previamente al inicio de la veda. En ese sentido, «los establecimientos podrán continuar comercializando camarón siempre que demuestren su procedencia legal».
ASEA indicó que supermercados, restaurantes, hoteles, distribuidores, así como importadores y exportadores del rubro pesquero, deberán presentar el formulario de control de inventario en un plazo máximo de tres días tras el inicio de la medida, con el objetivo de asegurar la trazabilidad del producto y evitar sanciones.
Además, se informó que durante la vigencia inspeccionan distintos puntos de la cadena productiva, incluyendo embarcaciones, plantas de procesamiento, centros de acopio y mercados.
«El incumplimiento de la normativa será sancionado conforme a la legislación vigente», advirtió la institución.
Nacionales
Más de 36,000 bachilleres inician refuerzos académicos para optar a una beca
¡La promesa comienza a convertirse en realidad! Miles de estudiantes de último año de bachillerato de institutos nacionales a nivel nacional inician, este sábado, los refuerzos académicos, que forman parte del programa Proceso Formativo, gracias al que los jóvenes salvadoreños conquistan sus sueños obteniendo becas para estudiar la carrera universitaria técnica o académica que ellos escogen.
El banderillazo de salida se ha dado en el Centro Escolar Católico Nuestra Señora del Rosario, en San Marcos, donde los estudiantes se presentaron a sus refuerzos en lenguaje y matemáticas, que les permitirán tener conocimientos frescos y reforzados para cuando inicien sus estudios superiores.
De manera simultánea, más de 38,000 jóvenes salvadoreños que se inscribieron en Proceso Formativo han iniciado este proceso a nivel nacional, esto representa un histórico 75% de participación de los estudiantes de último año de bachillerato. Los refuerzos se extienden por 20 semanas y se contabiliza la asistencia y el esfuerzo de manera individual.
Junto a los refuerzos, cada aspirante a becas debe participar en distintas actividades como charlas con personalidades, ferias de universidades, visitas a instituciones y más. Cada actividad es registrada por la Dirección de Integración.
Actualmente, Integración cuenta con más de 16,000 becados. Para ellos hay 307 opciones de carrera, distribuidas en 37 universidades y escuelas técnicas en todo El Salvador. Se espera que al final de 2026, más de 20,000 bachilleres reciban su beca universitaria. Gracias a las transformaciones que vive el país y al apoyo del Presidente Nayib Bukele, la educación superior ha dejado de ser un privilegio de pocos para convertirse en un derecho de todos.