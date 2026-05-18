Internacionales -deportes
Real Madrid anuncia la marcha de Carvajal al término de esta temporada
El capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, dejará el club blanco cuando finalice su contrato al término de la presente temporada, anunció la entidad este lunes en un comunicado.
«Carvajal es uno de los cinco jugadores que a lo largo de toda la historia del fútbol han logrado ganar 6 Copas de Europa, y ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las épocas más brillantes de nuestra historia», destacó el club.
Formado en las categorías inferiores del Real Madrid y tras un paso breve por el Bayer Leverkusen (2012-2013), Carvajal se adueñó de la banda derecha de la defensa blanca en la última década, logrando un impresionante palmarés.
En total, como recordó el Madrid, 450 partidos vistiendo la camiseta merengue y 27 títulos: «6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España».
Con la selección española ha disputado 51 partidos, proclamándose campeón de la Eurocopa en 2024 y de la Liga de Naciones un año antes.
Carvajal tenía esperanzas de acudir con la Roja al Mundial de Norteamérica, pero en las dos últimas temporadas apenas ha jugado, desde que sufrió una grave lesión de rodilla en octubre de 2024 que le dejó fuera de los terrenos de juego durante ocho meses.
A su regreso, en junio del año pasado, apenas participó en un partido en el Mundial de Clubes y esta temporada ha encadenado varias lesiones musculares que apenas le han dejado participar con el equipo.
Según la prensa española, Carvajal no forma parte de la prelista de 55 jugadores convocables por el seleccionador español Luis de la Fuente para disputar el próximo Mundial.
«Carvajal es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su cantera. Su imagen junto a nuestro querido y recordado Alfredo Di Stéfano poniendo la primera piedra de la Ciudad Real Madrid quedará para siempre en el corazón de todos los madridistas y en la historia de nuestro club», declaró el presidente blanco Florentino Pérez, citado en el comunicado.
«Carvajal ha representado siempre los valores del Real Madrid de manera ejemplar. Esta es y será siempre su casa», añadió.
Por sexto año consecutivo, el jugador que ha sido capitán del Real Madrid abandonará el club al término de la temporada.
Antes que Carvajal, dejaron la entidad siendo los capitanes Sergio Ramos (2021), Marcelo (2022), Karim Benzema (2023), Nacho Fernández (2024) y Luka Modric (2025).
Carvajal tendrá la ocasión de despedirse del Estadio Santiago Bernabéu el próximo sábado contra el Athletic en la última jornada de LaLiga.
Internacionales -deportes
Manchester City gana la FA Cup tras imponerse 1-0 al Chelsea
Es el vigésimo título con el City para el técnico español Pep Guardiola y la segunda esta temporada, tras conquistar la Copa de la Liga ya la espera del desenlace de la Premier League, en pugna con el Arsenal cuando sólo quedan dos fechas para la final.
El de Semenyo, de taquito, quedará como uno de los goles icónicos de las finales de la FA Cup.
Haaland realizó un inteligente desmarque por el costado derecho del área del Chelsea y puso el balón atrás hacia Semenyo, que de tacón colocado con maestría su soberbia definición en el palo largo.
El Manchester City vuelve a hacerse con la Copa de Inglaterra, tres años después de su último triunfo en la competición y tras dos fracasos consecutivos en la final de las ediciones de 2024 (Manchester United) y 2025 (Crystal Palace).
Los Citizens, inmersos en una racha de 21 partidos sin perder en competiciones domésticas, se quedarán a cinco puntos del líder Arsenal si los Gunners vencen en casa al descendido Burnley el lunes.
Los hombres de Guardiola pueden recortar de nuevo la desventaja a dos puntos con una victoria en Bournemouth en su penúltimo partido de la temporada el martes.
Pero el Arsenal seguiría asegurándose su primer título inglés desde 2004 si gana en el campo del Palace el 24 de mayo.
El Chelsea, por su parte, se queda sin posibilidad de ganar un título esta temporada, menos de un año después de haber proclamado Campeón del Mundo de clubes.
Y los Blues corren el riesgo de no disputar ninguna competición europea la próxima temporada, ya que su actual noveno puesto en la Premier League, a dos fechas de la final, no le concede boleto.
La sequía en el ámbito nacional del Chelsea se prolonga con esta cuarta final de Copa perdida, después de 2020, 2021 y 2022. El último título de los londinenses en Inglaterra se remonta a 2018, en esta misma competición.
Internacionales -deportes
Lewandowski deja el Barcelona tras cuatro temporadas con la «misión cumplida»
El internacional polaco, que en agosto cumplirá 38 años, utilizó su cuenta de Instagram para confirmar su marcha del club azulgrana: «Después de cuatro años llenos de desafíos y de mucho trabajo, es hora de seguir adelante», indicó en su mensaje, acompañado por imágenes de su estancia en Barcelona.
«Me voy con la sensación de que la misión está cumplida. Cuatro temporadas, tres campeonatos», añadió en referencia a los títulos ligueros ganados como azulgrana, incluido el de esta temporada, además de una Copa del Rey (2025) y tres Supercopas de España (2023, 2025 y 2026).
– El club «en el lugar que le corresponde» –
«El Barça ha vuelto al lugar que le corresponde. Nunca olvidaré el cariño que recibí de la afición desde mis primeros días. Cataluña es mi lugar en el mundo», escribió el delantero polaco.
El jugador se unió al Barça en un momento bajo en lo deportivo y con problemas financieros, y contribuyó a que regresara a la cima del fútbol español ya que compitiera también por la Liga de Campeones.
Desde que llegó procedente del Bayern de Múnich en 2022, el veterano goleador ha disputado 191 partidos, en los que marcó 119 goles con el Barcelona en todas las competiciones, «siendo el decimocuarto máximo goleador de la historia del Barça», recordó el club en su mensaje de agradecimiento.
Más allá de sus goles, el club destacó «su liderazgo dentro y fuera del terreno de juego».
«Su profesionalidad, exigencia y compromiso le han convertido en un ejemplo para los futbolistas más jóvenes del vestuario», añadió la entidad.
Lewandowski, que no ha desvelado su próximo destino, jugará por última vez en el estadio Camp Nou del Barcelona este domingo contra el Real Betis, en la 37ª y penúltima jornada de LaLiga.
Preguntado por la marcha del delantero en la conferencia de prensa previa a este partido contra el Betis, el entrenador azulgrana Hansi Flick admitió que «no será fácil encontrar a alguien con el nivel de Robert, capaz de marcar 25-30 goles por temporada».
– Obligado a «renovar el ataque» –
«Es un gran profesional y un buen tipo. Lo echaremos de menos pero así es la vida», añadió el técnico alemán, quien recordó que ya tuvo a Lewandowski en su etapa como entrenador en el Bayern Munich y que los nueve títulos que ha ganado como entrenador «han sido todos con él».
Flick admitió también que con la marcha de Lewandowski y las dudas sobre la continuidad del inglés Marcus Rashford, cedido por el Manchester United, el Barcelona está obligado «a renovar el ataque», al contar por ahora con un solo delantero, el internacional Ferran Torres.
«¿Qué pasará la temporada que viene? No lo sé, estamos en el mercado», se limitó a decir el técnico.
Lewandowski perdió protagonismo esta temporada ante la competencia de Ferran Torres y por ahora marcó 18 goles en 44 partidos disputados.
Como azulgrana, al polaco le quedará la espinita de no haber podido ganar la Liga de Campeones, luego de haber caído en semifinales el año pasado ante el Inter y en cuartos esta temporada frente al Atlético de Madrid.
Según medios españoles, Lewandowski podría seguir su carrera en la liga saudita o en el pujante campeonato estadounidense, como va a hacer otra de las estrellas de LaLiga, el francés Antoine Griezmann, quien anunció recientemente su fichaje por Orlando.
Internacionales -deportes
Maradona podría haber mejorado con un diurético, señala médico en juicio por su muerte
Un médico que trató a Diego Maradona y luego presenció su autopsia aseguró que el ídolo podría haber mejorado en 48 horas si se le hubiera suministrado un diurético, en el juicio en Argentina por la muerte del “Diez” en 2020.
“Tenía líquido en el pericardio, en la pleura, en el abdomen”, dijo el intensivista Mario Schiter. “(Con un diurético) en aproximadamente 48 horas tendría que haber estado francamente mejor”, dijo el experto que atendió a Maradona a principios de los 2000 y luego participó como veedor en la autopsia en 2020.
– Advertisement –
El médico dijo que veía “pacientes así diariamente en la terapia intensiva, que llegan con insuficiencia congestiva”.
“Los descargamos de volumen con diuréticos y después de 12 horas ya están en el domicilio”, aseguró.
– Advertisement –
Schiter declaró durante casi cinco horas en la décima audiencia del juicio que se lleva a cabo en San Isidro, 30 kilómetros al norte de Buenos Aires.
Su testimonio se sumó a los de la decena de expertos que señalaron que Maradona tenía «agua por todas partes» a la hora de morir, por la cantidad de edemas encontrados en su cuerpo.
– Advertisement –
El campeón del mundo con Argentina en 1986 murió de un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio el 25 de noviembre de 2020 cuando atravesaba una internación domiciliaria por una neurocirugía sin complicaciones realizada tres semanas antes.
El principal acusado, el neurocirujano y médico de cabecera del “Diez”, Leopoldo Luque, protagonizó un escándalo que terminó con la abrupta suspensión de la sesión del día.
Luque reprodujo el video de la autopsia del exfutbolista sin avisar las imágenes que contenía. En la sala estaba presente una de las hijas del ídolo, Gianinna, quien no alcanzó a retirarse de la audiencia antes de que se exhibieran imágenes del cadáver de su padre.
Al proyectarse el video del cuerpo sin vida del ídolo, Gianinna Maradona corrió hacia la salida gritando “¡Sos un hijo de puta!”.
Durante las audiencias, a las que Gianinna asiste con frecuencia, suelen reproducirse este tipo de imágenes. Pero los abogados siempre avisan con anterioridad para que ella pueda retirarse de la sala.
Además de Luque, otros seis profesionales de la salud enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, que implica que eran conscientes de que su accionar podía llevar a la muerte. Podrían enfrentar hasta 25 años de prisión. Una octava acusada será juzgada aparte en un juicio con jurados.
Este es el segundo juicio. El primero fue anulado en 2025 por una jueza que realizaba un documental clandestino.