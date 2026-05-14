¡Sorteo LOTRA N° 450 dedicado a la Estrategia El Salvador “Family Friendly”!

Puma Energy El Salvador realiza hoy el segundo sorteo en vivo de su promoción “Si la usas, viajas”, desde la estación Puma El Escalón, consolidando el éxito de una de las iniciativas promocionales más relevantes de Puma PRIS en el país.

Durante esta jornada, se presentan oficialmente los ganadores de los dos primeros viajes dobles todo incluido sorteados el pasado 21 de abril en San Antonio Abad: Milton García y Rudis Burgos, quienes ya forman parte de esta experiencia hacia el Gran Decameron Cartagena.

Así mismo, se están sorteando dos nuevos viajes dobles todo incluido, correspondientes al tercer y cuarto premio de la promoción. Tras este evento, aún quedarán 6 viajes dobles por entregar, además de miles de premios instantáneos.

A la fecha, la promoción registra más de 1,820,000 participaciones acumuladas y la entrega de más de 8,600 premios instantáneos, en paquetes de 100 y 500 puntos PRIS, evidenciando una alta adopción por parte de los usuarios. La mecánica de participación continúa impulsando el uso de la app: los clientes participan simplemente utilizando Puma PRIS, y además, por cada $10 en consumo reciben oportunidades adicionales. Al pagar desde la aplicación, duplican sus oportunidades, maximizando así sus posibilidades de ganar.

Un aspecto clave de la promoción es que todas las oportunidades se mantienen activas: quienes ya participaron y no resultaron ganadores en este sorteo, siguen acumulando oportunidades para los próximos sorteos, lo que incrementa sus probabilidades a lo largo de la campaña.

El evento se desarrolla con la presencia de representantes de Puma Energy, aliados estratégicos como Decameron, y veedores oficiales de la Alcaldía de San Salvador y del bufete Moreno Valencia Asociados, quienes garantizan la transparencia y correcta ejecución del proceso.

Más allá de la promoción, Puma PRIS continúa posicionándose como la mejor forma de ahorrar en combustible todos los días del año, ofreciendo beneficios permanentes como:

• $0.04 de ahorro por galón en gasolina regular con Cleantec

• $0.06 por galón en gasolina Cleantec Pro • 1 punto por cada dólar en tiendas Super7

.• Promociones y descuentos especiales con bancos aliados, disponibles todos los domingos y los días 15, 20 y 25 de cada mes

El próximo sorteo se realizará el 19 de mayo en la estación Puma Santa Elena, donde los clientes seguirán teniendo la oportunidad de ganar mientras continúan utilizando la aplicación.

Con “Si la usas, viajas”, Puma Energy reafirma su compromiso de premiar la lealtad de sus clientes, impulsar la digitalización y generar experiencias memorables, conectando el consumo diario con beneficios reales y aspiracionales.

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