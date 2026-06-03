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VIDEO | Bailarines salvadoreños recrean la coreografía de “Dai Dai” en el Estadio Cuscatlán
La fiebre por “Dai Dai” también llegó a El Salvador. Un grupo de bailarines profesionales se reunieron en el Estadio Cuscatlán para recrear la popular coreografía de la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, interpretada por Shakira junto al artista nigeriano Burna Boy, sumándose a una tendencia que ha ganado popularidad en distintos países.
La iniciativa fue encabezada por la influencer y ex presentadora de televisión Aisha McPherson, quien reunió a varios profesionales del baile para presentar una versión salvadoreña de la coreografía que acompaña el tema musical.
La actividad reflejó el entusiasmo que la próxima Copa del Mundo ya genera entre aficionados al fútbol y seguidores de la cantante colombiana.
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“Dai Dai” fue presentada como la canción oficial del Mundial 2026 y marca el regreso de Shakira como una de las artistas vinculadas a la máxima fiesta del fútbol. El videoclip oficial reúne a destacadas figuras del deporte, entre ellas Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland, reforzando el alcance global de la producción.
Opinet
Francisco Guadrón: «Diseñé unos 500 sellos postales»
Buena parte de la historia de El Salvador, sus personajes célebres, sus tradiciones, mitos, leyendas, la época prehispánica, las especies animales y vegetales han quedado registrados en millones de sellos postales creados por el gran artista Francisco Guadrón.
Por más de 32 años don Paco laboró en Correos de El Salvador y fue el responsable de documentarse, así como elaborar los bocetos que luego dieron vida a grandes tirajes impresos.
«Diseñé unos 500 sellos postales», aseveró durante la entrevista El Salvador Today, de Diario Digital Cronio.
Con óleo, acuarela, lápiz o cualquier técnica pictórica conocida, don Paco dibujó y pintó a mano cada una de sus creaciones.
En piezas de papel, don Paco conserva algunos de los trabajos hechos, aunque también preserva en un álbum muchos de la sellos ya listos para adherirse a las cartas o encomiendas.
Hizo series (de tres, cuatro o seis sellos) alusivas a temas específicos, por ejemplo, una para grandes escritores salvadoreños que incluyen, por supuesto, los retratos de los autores y autoras.
Pintó a Lilian Serpas, Roque Daltón y Waldo Chávez Velado, entre otros.
Hay una serie dedicada las leyes de El Padre sin Cabeza, El Cipitío y La Sigüanaba.
Una más fue dedicada a grandes cantantes latinoamericanos, por lo que dibujó y pintó los rostros del mexicano Pedro Infante, la cubana Celia Cruz y el tambiéb mexicano Pedro Vargas.
«Además de los sellos se elaboraba una hoja recuerdo (con todas las imágenes cerradas para una serie) y salía el día que se ponían a circular los sellos. También se hacía otro diseño de un sobre del día», compartió el dibujante y diseñador.
Según indicó para todas las temáticas desarrolladas se auxiliaba de expertos y buscaba bibliografía para todos los diseños que elaboraba. Los expertos también validaban su trabajo.
Don Paco reconoce que la encantaba dibujar y aprender sobre la fauna salvadoreña, por lo que muestra con orgullo los dibujos de un tucán y un mono araña, entres muchas especies.
Su vasto y delicado trabajo se conserva como documentos de consulta en Correos de El Salvador, donde también hay un museo abierto al público.
Nacionales
Rescatan a cocodrilo que deambulaba por una comunidad de San Juan Opico
Un cocodrilo joven fue rescatado por habitantes de la colonia Los Palmitos, en el municipio de San Juan Opico, La Libertad Centro, luego de ser observado desplazándose por una de las calles de la comunidad durante horas de la noche.
Según los reportes, los vecinos actuaron de manera oportuna al retener al reptil en condiciones seguras y notificar a las autoridades competentes, con el propósito de evitar riesgos tanto para la población como para el animal.
Posteriormente, el ejemplar fue entregado a personal de la División de Medio Ambiente, que realizó una evaluación para determinar su estado de salud y proceder con su liberación en un hábitat adecuado.
Nacionales
CAM interviene comunidades de San Salvador para retirar vehículos abandonados
La Alcaldía de San Salvador informó que agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) realizaron un operativo en la Zona 6 de la capital con el objetivo de identificar y notificar a propietarios de vehículos en estado de abandono.
Las intervenciones se llevaron a cabo en las comunidades San Juan Bosco, La Naval e Independencia, así como en el Complejo Habitacional Los Cocodrilos, donde se detectaron automotores que permanecían en la vía pública.
De acuerdo con la municipalidad, estas acciones forman parte del Plan San Salvador Centro Ordenado y Seguro, una estrategia orientada a la recuperación de espacios públicos y al fortalecimiento de la convivencia ciudadana.
Las autoridades señalaron que el retiro de vehículos abandonados contribuye a disminuir focos de contaminación, mejorar la seguridad vial y reforzar el ordenamiento urbano en la capital.