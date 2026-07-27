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¿Ya lo sabías? Ronaldo debutará como productor ejecutivo y actor en una serie junto a Thierry Henry
Cristiano Ronaldo afrontará un nuevo reto fuera de las canchas. Tras disputar su sexta Copa Mundial de la FIFA con Portugal y quedar eliminado en los octavos de final luego de la derrota 1-0 frente a España, el capitán luso de 41 años incursionará en el mundo de la actuación con Day 1s, una serie de ficción ambientada en el competitivo entorno de los negocios del fútbol británico.
La producción también contará con la participación de la leyenda francesa Thierry Henry y marcará el debut de Cristiano Ronaldo como actor. Además, el portugués ejercerá como productor ejecutivo del proyecto.
Ronaldo desarrollará la serie a través de UR Marv Studios, empresa que fundó en 2025 junto al director Matthew Vaughn, reconocido por trabajos como Kingsman. De acuerdo con la información, diversas plataformas de streaming compiten por obtener los derechos de distribución de la producción.
La serie estará protagonizada por el actor Damian Lewis, conocido por sus papeles en Homeland y Billions. El intérprete dará vida a Stanley Dalton, un influyente agente de futbolistas envuelto en las complejas relaciones de poder que rodean al deporte.
La producción explorará el detrás de escena del fútbol profesional, mostrando negociaciones confidenciales, luchas de poder, intereses económicos y las decisiones de representantes que pueden transformar la carrera de un futbolista en cuestión de horas.
El concepto de Day 1s fue creado por Darren Dein, representante de Thierry Henry. Según la información proporcionada, las grabaciones ya comenzaron en la sede del Barnet FC, ubicada en el noroeste de Londres.
Cristiano Ronaldo ya había participado anteriormente en producciones audiovisuales a través de la serie documental de Netflix Soy Georgina, protagonizada por su futura esposa, Georgina Rodríguez, y en la película biográfica Ronaldo, estrenada en 2015.
La incursión del delantero en la ficción llega mientras continúa diversificando sus negocios fuera del fútbol. En los últimos años ha invertido en sectores como la moda, la hotelería y los medios audiovisuales, fortaleciendo una marca personal que trasciende el ámbito deportivo.
Con este proyecto, el cinco veces ganador del Balón de Oro suma una nueva faceta a su trayectoria al apostar por una carrera en la industria del entretenimiento.
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Infantino carga contra los críticos del Mundial 2026 por «difundir odio»
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respondió este lunes a las críticas dirigidas al Mundial 2026 y acusó a sus detractores de difundir «odio y rumores falsos», al tiempo que sostuvo que el torneo se desarrolló con «solo alegría y felicidad».
Las declaraciones fueron publicadas en una carta abierta difundida en el sitio web de la FIFA y compartida en las cuentas de Instagram de la institución y del propio dirigente. En el mensaje, Infantino pidió a quienes criticaron la organización del certamen que «reflexionen, mediten, recen o vean un partido de fútbol», tras un torneo que estuvo marcado por controversias relacionadas con el precio de los boletos y las dificultades para obtener visados.
«Lamento que el odio y las críticas los haya consumido hasta el punto de que se perdieran todo», escribió el dirigente italosuizo de 56 años.
Asimismo, afirmó: «A quienes, parapetados tras sus plumas, sus papeles y sus pantallas, difunden odio y rumores falsos, quiero decirles que, mientras ustedes se quedan sentados detrás, nosotros, en la FIFA, estamos en primera línea, organizando, trabajando sin descanso y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo».
Infantino también aseguró que durante el torneo «no hubo violencia ni incidentes: seguridad absoluta y únicamente alegría y felicidad».
En los meses previos al Mundial, celebrado en Canadá, México y Estados Unidos, surgieron preocupaciones por el elevado precio de las entradas, la tensión geopolítica, los conflictos internacionales y las altas temperaturas previstas durante el verano en los tres países anfitriones.
La participación de Irán, en el contexto de la guerra que mantiene con Estados Unidos, así como la crisis interna en Haití y la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo, incrementaron el escrutinio sobre las restricciones de viaje y la emisión de visados.
El caso del árbitro somalí Omar Artan, a quien se le negó el ingreso a Estados Unidos, también llamó la atención al ser considerado un reflejo de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.
En su carta, Infantino defendió la gestión de la FIFA y afirmó que la organización trabajó para facilitar la participación de las selecciones.
«Mientras ustedes difundían odio, nosotros trabajábamos sin descanso para unir a dos países en guerra. Irán entró en Estados Unidos sin incidentes ni conflictos», expresó. Agregó que la selección iraní recibió los visados correspondientes porque «el fútbol representa la paz. No tiene que ver con la política».
El presidente de la FIFA también sostuvo que se concedieron visados a países que enfrentaban graves problemas sanitarios u otras dificultades y cuestionó que las críticas se centraran en los pocos casos en que fueron denegados, dejando de lado «a los millones de personas de todo el mundo a las que sí se les concedió».
Estas declaraciones contrastan con las del entrenador de Irán, Amir Ghalenoei, quien aseguró que su selección fue la «más oprimida» del Mundial. Por su parte, el delantero Mehdi Taremi calificó de «desastre» el trato recibido por el equipo durante el torneo.
Infantino también respondió a los cuestionamientos sobre las decisiones arbitrales, luego de que se conociera que Donald Trump llamó personalmente al presidente de la FIFA para levantar la suspensión de un partido al estadounidense Folarin Balogun, permitiéndole disputar el encuentro de octavos de final frente a Bélgica.
«Vuestra disconformidad con algunas decisiones adoptadas por las autoridades competentes es comprensible, pero basta con consultar los registros públicos para comprobar que este tipo de decisiones son habituales en algunas de las ligas más importantes», afirmó.
El dirigente añadió que las decisiones arbitrales discutibles o las sanciones disciplinarias consideradas extrañas, como errores en tarjetas rojas o amarillas o decisiones posteriores de no sancionar a determinados jugadores, son situaciones habituales y ampliamente aceptadas en algunas de las principales ligas del mundo.
«Resulta curioso que sean precisamente los países en los que se aplican estas prácticas los que ahora las critican», concluyó.
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Vozinha, figura del Mundial 2026 con Cabo Verde, será nuevo arquero de Colo Colo
El guardameta caboverdiano Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, se incorporará a Colo Colo de Chile luego de convertirse en una de las revelaciones del Mundial 2026 tras la histórica participación de la selección de Cabo Verde.
El presidente del conjunto chileno, Aníbal Mosa, confirmó este viernes la llegada del arquero al vigente líder de la liga chilena.
«Vozinha va a ser jugador de Colo Colo. En los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor, como corresponde, y después será presentado aquí en el Estadio Monumental», afirmó Mosa ante periodistas en la previa de un partido de la liga local.
Vozinha nació en Mindelo, en la isla de São Vicente, el 3 de junio de 1986. Su trayectoria estuvo marcada por dificultades, ya que consiguió firmar su primer contrato profesional hasta los 26 años.
El portero tuvo una destacada actuación en el Mundial 2026, donde realizó siete atajadas que permitieron a Cabo Verde empatar 0-0 ante España, selección que posteriormente se consagró campeona del mundo, en el debut del Grupo H.
Posteriormente, Cabo Verde sumó un empate 2-2 frente a Uruguay y otro 0-0 contra Arabia Saudita, resultados que le permitieron avanzar en la competición. En los dieciseisavos de final, el equipo africano enfrentó a la Argentina de Lionel Messi, ante la que quedó eliminado tras perder 3-2 en tiempo extra.
Tras la eliminación, Vozinha destacó el crecimiento futbolístico de su país al referirse a Cabo Verde como un «muy pequeño país, de un país pobre, sin muchas condiciones, pero también de un pueblo resiliente».
El camino del arquero hacia el fútbol profesional estuvo marcado por distintos trabajos antes de consolidarse en el deporte. El guardameta, de 40 años, llegó a trabajar como recolector de basura antes de iniciar su carrera profesional en 2007 en Cabo Verde.
Originario de un país con poco más de medio millón de habitantes, Vozinha militó la pasada temporada en el GD Chaves de la segunda división de Portugal. Además, pasó por Angola antes de llegar a Europa, donde defendió los colores del Zimbru de Moldavia, Gil Vicente de Portugal, AEL Limassol de Chipre y AS Trenčín de Eslovaquia.
Ahora se sumará a Colo Colo, líder del fútbol chileno y único club de ese país que ha conquistado una Copa Libertadores.
«Deportivamente está muy apto, está en condición, así que por eso lo traemos», agregó el presidente del club chileno.
Vozinha es considerado un ídolo en Cabo Verde. Luego de la participación mundialista, miles de aficionados recibieron con honores a la selección nacional, con cánticos dirigidos especialmente al guardameta y a Sidny Lopes Cabral.
Su popularidad también aumentó fuera de las canchas, ya que durante el torneo su cuenta de Instagram pasó de aproximadamente 50,000 seguidores a superar los 29 millones, convirtiéndose en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026.
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Lionel Messi ausente por tercer año del Partido de las Estrellas
El astro argentino Lionel Messi no participará en el Partido de las Estrellas de la Major League Soccer (MLS) por tercer año consecutivo, informó este sábado la liga norteamericana de fútbol.
Messi, de 39 años y seleccionado por votación de los aficionados, se encuentra descansando y no tiene una fecha determinada para regresar a la actividad, tras su participación en el Mundial 2026, donde el pasado domingo perdió la final con la selección de Argentina ante España.
«Major League Soccer y la Asociación de Jugadores de la MLS acordaron que, tras la salida de un jugador de la Copa del Mundo, los clubes mantuvieran conversaciones individuales con cada jugador para determinar el descanso y el calendario adecuados para volver a los entrenamientos y competiciones», señaló la liga en un comunicado.
El comunicado añade que «en consonancia con ese acuerdo, Rodrigo De Paul y Lionel Messi quedarán exentos de participar en el MLS All-Star 2026».
De esta manera, Messi no recibirá ninguna sanción por su ausencia, a diferencia de lo ocurrido en 2025, cuando fue suspendido por un partido tras no asistir al Partido de las Estrellas sin presentar una justificación.
La MLS también confirmó la participación de Tim Ream, capitán de Estados Unidos durante el Mundial 2026, así como del brasileño Evander y del surcoreano Son Heung-min, quienes estarán presentes en el encuentro de exhibición que enfrentará a un equipo de figuras de la MLS contra un combinado de la liga mexicana.
La trigésima edición del Partido de las Estrellas de la MLS se disputará este miércoles en el Bank of America Stadium, en Charlotte, Carolina del Norte.