Nacionales
Auxilian a abuelito tras caer de un árbol de dos metros en San Juan Opico
Un adulto mayor fue auxiliado por socorristas de Comandos de Salvamento luego de sufrir una caída desde un árbol de aproximadamente dos metros de altura en el caserío La Bendición, cantón Los Bajíos, distrito de San Juan Opico, departamento de La Libertad.
De acuerdo con la información proporcionada, los socorristas atendieron al hombre de la tercera edad en el lugar del incidente, donde realizaron las labores de estabilización correspondientes.
Posteriormente, una vez estabilizado, el adulto mayor fue trasladado al hospital más cercano para descartar o confirmar la existencia de lesiones graves.
Principal
Bomberos rescatan a perro que cayó a un pozo de 30 metros de profundidad en Colón
Personal del Cuerpo de Bomberos de El Salvador rescató con éxito a un perro que cayó a un pozo de aproximadamente 30 metros de profundidad en la 9.ª Calle Poniente, en el distrito de Colón, La Libertad Oeste.
De acuerdo con la institución, los bomberos realizaron las labores de rescate utilizando técnicas especializadas, lo que permitió poner a salvo al canino sin que presentara lesiones de gravedad.
Tras completar la operación, el perro fue entregado sano y salvo a sus propietarios, quienes agradecieron la rápida intervención de los equipos de emergencia.
Según la información proporcionada, este tipo de acciones reflejan el compromiso de las autoridades con la atención de emergencias y la protección de la población.
Nacionales
Gobierno presenta agenda de actividades para las vacaciones agostinas
Las autoridades de Turismo presentaron este lunes la programación oficial de las vacaciones agostinas, que se desarrollarán del 1 al 9 de agosto en honor al Divino Salvador del Mundo, con una amplia oferta de actividades culturales, religiosas y recreativas en distintos destinos turísticos y espacios culturales del país.
La ministra de Turismo, Morena Valdez, informó que se espera la llegada de alrededor de 91,000 visitantes internacionales, principalmente salvadoreños residentes en el exterior que acostumbran regresar al país durante estas celebraciones.
Asimismo, indicó que las proyecciones apuntan a superar los 2.8 millones de visitas en sitios públicos, especialmente en el Centro Histórico de San Salvador y en espacios como SivarLand.
Valdez invitó a la población a planificar sus recorridos y destacó que, además de las actividades festivas, el Ministerio de Cultura ofrecerá experiencias en museos y otros espacios culturales a nivel nacional.
Entre los eventos de mayor interés para los visitantes mencionó la Bajada del Divino Salvador del Mundo, SivarLand, Fun Fest y Terror CIFCO VII.
Por su parte, la directora de la Autoridad del Centro Histórico, Adriana Larín, explicó que la agenda incluye actividades artísticas, culturales, tradicionales y religiosas dirigidas a toda la familia, en coordinación con las principales iglesias del Centro Histórico.
Larín también anunció una museografía al aire libre sobre la historia del Centro Histórico, conciertos nocturnos, talleres dedicados al legado del artista Fernando Llort y los actos solemnes en honor al Divino Salvador del Mundo.
La presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, informó sobre las novedades que ofrecerán los parques recreativos administrados por la institución, entre ellas una ruta de «food trucks», presentaciones de música en vivo, actividades en piscinas y juegos inflables para la primera infancia en el Parque Natural Balboa.
Judicial
Condenan a 32 mareros a penas de hasta 310 años de prisión por 17 homicidios y otros delitos
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que 32 pandilleros de la MS-13 fueron condenados a penas de hasta 310 años de prisión, tras ser declarados culpables de 17 homicidios y otros delitos.
De acuerdo con el Ministerio Público, el caso más representativo es el de William Antonio García, identificado como homeboy de la estructura criminal, quien recibió una condena de 310 años de cárcel por cometer 10 homicidios agravados. Además, fue declarado culpable del delito de proposición y conspiración para cometer homicidio.
La FGR indicó que también fueron sentenciados pandilleros con rangos de chequeos, observadores y colaboradores. Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana y oscilan entre los 35 y 134 años de prisión.
Según la institución fiscal, una de las víctimas de estos hechos fue un elemento destacado de la Fuerza Naval, quien fue interceptado por los pandilleros en la zona del cantón El Sincuyo, en Ahuachapán Centro. La víctima recibió múltiples disparos y, tras causarle la muerte, los responsables le provocaron varias heridas con arma blanca.