El crecimiento de la inversión extranjera y el desarrollo de proyectos estratégicos de infraestructura están impulsando una nueva etapa para la economía salvadoreña. Sin embargo, este dinamismo también incrementa la exposición de las empresas a riesgos que pueden comprometer la continuidad de sus operaciones y el retorno de sus inversiones si no cuentan con una adecuada gestión de riesgos.

Ante este escenario, WTW, empresa global líder en consultoría, corretaje de seguros y soluciones para la gestión de riesgos, señala que el nuevo entorno económico exige que las organizaciones evolucionen de una visión reactiva hacia una estrategia preventiva, donde la identificación, evaluación y transferencia de riesgos sean parte de la toma de decisiones del negocio.

«La llegada de nuevas inversiones representa una gran oportunidad para El Salvador, pero también exige que las empresas fortalezcan su capacidad para anticipar y gestionar riesgos. Hoy los seguros corporativos han dejado de ser un requisito operativo para convertirse en una herramienta estratégica que protege la continuidad del negocio, el patrimonio y la confianza de inversionistas y socios comerciales», afirmó Eduardo Barrientos, gerente general de WTW El Salvador.

Con base en sus análisis del mercado regional, WTW identifica tres riesgos prioritarios que las empresas deben gestionar para operar con mayor resiliencia en este nuevo contexto económico:

Riesgos climáticos y daños a la propiedad

Las inversiones en infraestructura, manufactura, logística y agroindustria continúan expuestas a fenómenos naturales como inundaciones, tormentas o eventos sísmicos. Más allá de los daños materiales, estos eventos pueden detener las operaciones durante semanas, afectar contratos comerciales y generar pérdidas financieras significativas.

WTW explica que un programa de seguros estructurado permite a las organizaciones contar con la liquidez necesaria para recuperar sus operaciones en menor tiempo y reducir el impacto económico de estos eventos.

Ciberataques y transformación digital

El crecimiento de los servicios digitales y la modernización tecnológica también incrementan la exposición a amenazas como ransomware, robo de información y ataques a sistemas críticos.

WTW advierte que un incidente cibernético puede paralizar operaciones logísticas, interrumpir cadenas de suministro y afectar la reputación de una empresa en cuestión de horas. Por ello, el seguro de ciberriesgos se ha convertido en una necesidad para organizaciones de todos los sectores y tamaños.

Mayor responsabilidad para directivos y consejos de administración

La llegada de nuevos inversionistas y el desarrollo de proyectos de mayor escala implican mayores exigencias regulatorias y de gobierno corporativo.

En este contexto, WTW señala que las decisiones de los altos ejecutivos están sujetas a un mayor escrutinio por parte de inversionistas, accionistas y autoridades, por lo que contar con coberturas de Responsabilidad Civil para Directores y Oficiales (D&O) resulta clave para proteger su patrimonio frente a posibles reclamaciones derivadas de su gestión.

«Las empresas que gestionan sus riesgos de manera estratégica fortalecen su capacidad de crecimiento, generan mayor confianza entre inversionistas y protegen el valor de sus operaciones. La prevención ya no es una opción; es un factor de competitividad», concluyó Barrientos.

Con ello, WTW reafirma su compromiso de acompañar a las empresas que operan en El Salvador con soluciones especializadas en consultoría, gestión de riesgos y corretaje de seguros, contribuyendo a que las inversiones que hoy llegan al país se desarrollen sobre bases más sólidas, resilientes y sostenibles.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...