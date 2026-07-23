Economia
Sorteo LOTRA N.o 459 dedicado a » Terror CIFCO VII – El Contacto”
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) dedicó el Sorteo LOTRA N.º 459 al evento “Terror CIFCO VII – El Contacto”, una de las actividades de entretenimiento que se desarrollará durante las vacaciones y que cada año ofrece nuevas experiencias inmersivas, escenarios tematizados y personajes para los visitantes.
El evento se llevará a cabo del 31 de julio al 9 de agosto en FENADESAL, donde miles de asistentes podrán disfrutar de diez días de entretenimiento con ambientaciones inspiradas en distintos universos del terror, espectáculos, experiencias interactivas y un food court integrado por más de 90 emprendedores y expositores, con el objetivo de fortalecer el dinamismo económico y promover el talento nacional.
Como parte de la actividad, la Lotería invitó a los asistentes a visitar su stand, donde podrán adquirir sus productos y participar por la oportunidad de convertirse en uno de los próximos ganadores.
Previo al inicio del sorteo, durante la presentación de los Premios Mayores y los Maletines de Balotas de Colores, participó Lizzeth Lino, gerente de Mercadeo y gerente de Ventas Ad Honorem de CIFCO, quien recibió un enmarcado conmemorativo en reconocimiento a la dedicatoria del sorteo y agradeció el respaldo brindado a este evento.
En cuanto a los resultados del Sorteo LOTRA N.º 459, el primer premio de $205,000, correspondiente al billete N.º 17392, no fue vendido.
El segundo premio de $20,000 correspondió al billete N.º 03341, el cual sí fue vendido, mientras que el tercer premio de $10,000 fue para el billete N.º 36516, también vendido.
La LNB informó que la lista completa de números ganadores puede consultarse en su sitio web oficial.
Economia
Precios de los combustibles se mantendrán sin cambios del 21 de julio al 3 de agosto
La Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó este lunes que los precios de referencia de los combustibles en El Salvador se mantendrán sin variación durante el periodo comprendido entre el 21 de julio y el 3 de agosto.
En la zona central del país, el precio por galón será de $4.74 para la gasolina superior, $4.41 para la gasolina regular y $4.44 para el diésel.
Mientras tanto, en las zonas oriental y occidental, la gasolina superior tendrá un precio de $4.75 por galón, la gasolina regular costará $4.42 y el diésel se mantendrá en $4.44.
La entidad explicó que, pese al incremento en la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, los precios nacionales permanecerán estables gracias a la gestión oportuna de los inventarios.
«Tras la reanudación y el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, así como la expansión de los ataques en la región del estrecho de Ormuz, se ha incrementado la volatilidad de los precios internacionales del petróleo. No obstante, la gestión oportuna de los inventarios nacionales permite mantener sin variación los precios de los combustibles durante el presente periodo», comunicó la DGEHM.
Asimismo, señaló que los continuos ataques a la infraestructura energética rusa por parte de Ucrania mantienen expectativas sobre el comportamiento de los precios internacionales de los hidrocarburos.
La institución recordó que los precios de referencia incluyen los impuestos de ley vigentes, así como la Contribución para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público del Transporte Colectivo de Pasajeros de tipo colectivo y masivo (COTRANS), el Fondo de Estabilización del Fomento Económico (FEFE) y el Impuesto Especial a los Combustibles (IEC).
Además, la DGEHM informó que ha reforzado las verificaciones en estaciones de servicio para garantizar la cantidad y calidad de los combustibles, con el objetivo de que la población reciba el volumen con las especificaciones técnicas requeridas y se entregue la cantidad exacta por la que paga.
Entretanto, inspectores de la institución mantienen un sondeo constante del mercado de las empresas dedicadas a la comercialización de productos derivados del petróleo. En caso de detectar incumplimientos a la ley, estas se exponen a las sanciones correspondientes.
Economia
Tres riesgos que las empresas deben gestionar ante el crecimiento de la inversión en El Salvador
El crecimiento de la inversión extranjera y el desarrollo de proyectos estratégicos de infraestructura están impulsando una nueva etapa para la economía salvadoreña. Sin embargo, este dinamismo también incrementa la exposición de las empresas a riesgos que pueden comprometer la continuidad de sus operaciones y el retorno de sus inversiones si no cuentan con una adecuada gestión de riesgos.
Ante este escenario, WTW, empresa global líder en consultoría, corretaje de seguros y soluciones para la gestión de riesgos, señala que el nuevo entorno económico exige que las organizaciones evolucionen de una visión reactiva hacia una estrategia preventiva, donde la identificación, evaluación y transferencia de riesgos sean parte de la toma de decisiones del negocio.
«La llegada de nuevas inversiones representa una gran oportunidad para El Salvador, pero también exige que las empresas fortalezcan su capacidad para anticipar y gestionar riesgos. Hoy los seguros corporativos han dejado de ser un requisito operativo para convertirse en una herramienta estratégica que protege la continuidad del negocio, el patrimonio y la confianza de inversionistas y socios comerciales», afirmó Eduardo Barrientos, gerente general de WTW El Salvador.
Con base en sus análisis del mercado regional, WTW identifica tres riesgos prioritarios que las empresas deben gestionar para operar con mayor resiliencia en este nuevo contexto económico:
- Riesgos climáticos y daños a la propiedad
Las inversiones en infraestructura, manufactura, logística y agroindustria continúan expuestas a fenómenos naturales como inundaciones, tormentas o eventos sísmicos. Más allá de los daños materiales, estos eventos pueden detener las operaciones durante semanas, afectar contratos comerciales y generar pérdidas financieras significativas.
WTW explica que un programa de seguros estructurado permite a las organizaciones contar con la liquidez necesaria para recuperar sus operaciones en menor tiempo y reducir el impacto económico de estos eventos.
- Ciberataques y transformación digital
El crecimiento de los servicios digitales y la modernización tecnológica también incrementan la exposición a amenazas como ransomware, robo de información y ataques a sistemas críticos.
WTW advierte que un incidente cibernético puede paralizar operaciones logísticas, interrumpir cadenas de suministro y afectar la reputación de una empresa en cuestión de horas. Por ello, el seguro de ciberriesgos se ha convertido en una necesidad para organizaciones de todos los sectores y tamaños.
- Mayor responsabilidad para directivos y consejos de administración
La llegada de nuevos inversionistas y el desarrollo de proyectos de mayor escala implican mayores exigencias regulatorias y de gobierno corporativo.
En este contexto, WTW señala que las decisiones de los altos ejecutivos están sujetas a un mayor escrutinio por parte de inversionistas, accionistas y autoridades, por lo que contar con coberturas de Responsabilidad Civil para Directores y Oficiales (D&O) resulta clave para proteger su patrimonio frente a posibles reclamaciones derivadas de su gestión.
«Las empresas que gestionan sus riesgos de manera estratégica fortalecen su capacidad de crecimiento, generan mayor confianza entre inversionistas y protegen el valor de sus operaciones. La prevención ya no es una opción; es un factor de competitividad», concluyó Barrientos.
Con ello, WTW reafirma su compromiso de acompañar a las empresas que operan en El Salvador con soluciones especializadas en consultoría, gestión de riesgos y corretaje de seguros, contribuyendo a que las inversiones que hoy llegan al país se desarrollen sobre bases más sólidas, resilientes y sostenibles.
Economia
Sorteo LOTRA N.o 458 dedicado a » Ciclo Binario 2, ¡Fuente de Energía para El Salvador!» de LAGEO
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó el Sorteo LOTRA N.º 458, dedicado al proyecto «Ciclo Binario 2, ¡Fuente de Energía para El Salvador!» de LAGEO, en reconocimiento al aporte de esta empresa estratégica al desarrollo energético del país mediante el aprovechamiento de los recursos geotérmicos.
De acuerdo con la información oficial, LAGEO cuenta con una capacidad instalada de 209.4 megavatios (MW), con la que genera aproximadamente el 21 % de la energía eléctrica que se consume en El Salvador. Además, mantiene una disponibilidad operativa mensual que oscila entre el 99 % y el 100 %, contribuyendo a la estabilidad del sistema energético nacional.
Como parte de su estrategia de innovación y desarrollo sostenible, la empresa puso en marcha las operaciones comerciales del proyecto Ciclo Binario 2 (CB2), ubicado en el Campo Geotérmico de Berlín. La nueva planta optimiza la generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento del agua geotérmica proveniente de los pozos e incorpora una capacidad nominal de 7.4 MW, con el objetivo de fortalecer el suministro energético de la red nacional y respaldar el crecimiento del país.
Durante la fase previa del sorteo, correspondiente a la presentación de Premios Mayores y Maletines de Balotas de Colores, participó José Luis Henríquez, gerente de Proyectos de LAGEO, quien acompañó el desarrollo de este proceso.
Al finalizar la fase previa, el presidente de la LNB, Javier Milián, entregó un enmarcado conmemorativo a Jamilet de Quan, gerente general de LAGEO, en reconocimiento a la dedicatoria del sorteo. Posteriormente, la funcionaria dirigió unas palabras de agradecimiento.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 458 fueron los siguientes: el primer premio, de $205,000, correspondió al billete N.º 08181, el cual fue vendido; el segundo premio, de $20,000, fue para el billete N.º 00275, que no fue vendido; mientras que el tercer premio, de $10,000, correspondió al billete N.º 18701, también no vendido.