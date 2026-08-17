Capturan a sujeto que intentó asesinar a su pareja embarazada

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó en San Marcos, al sur de San Salvador, a Alvin Asael Martínez Mancía, de 21 años, acusado de intentar asesinar a su compañera de vida, quien se encuentra en su cuarto mes de embarazo.

De acuerdo con la corporación policial, Martínez Mancía intentó asfixiar a la víctima sujetándola del cuello. Las autoridades señalaron que, durante la investigación, establecieron que el detenido se encontraba bajo los efectos de droga y que, por celos hacia su pareja, inició una discusión con ella, posteriormente la lanzó contra una pared y la amenazó de muerte.

«Intentó asfixiar a su compañera de vida sujetándola del cuello, la víctima se encuentra en su cuarto mes de embarazo», publicó la PNC tras efectuar la captura.

Según la Policía, la víctima logró evadir al agresor y pidió auxilio. Los agentes acudieron de inmediato a la vivienda ubicada en la colonia San Antonio 4, en San Marcos, San Salvador Sur, donde procedieron con la detención de Martínez Mancía. La mujer fue trasladada a un hospital.

El imputado será puesto a la orden de la Fiscalía General de la República (FGR), que tendrá un plazo máximo de 15 días para presentar la acusación. Según la PNC, será remitido inicialmente por el delito de intento de homicidio; sin embargo, el Ministerio Público podría procesarlo por intento de feminicidio agravado.

El caso será presentado ante un juzgado de lo criminal. De acuerdo con el texto, al acusado podrían aplicársele las recientes reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa, que contemplan la cadena perpetua si llega a ser encontrado culpable en la etapa final del juicio.

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