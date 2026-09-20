Atlético vence 2-1 al Real Madrid: golpe en el derbi y caída en LaLiga

El FC Barcelona remontó y venció 3-1 al Sevilla este sábado 19 de septiembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con Raphinha como protagonista absoluto. El brasileño firmó los tres goles del triunfo y sostuvo el inicio impecable del equipo de Hansi Flick: siete victorias en siete jornadas y 21 puntos. El resultado amplió provisionalmente a seis puntos la ventaja sobre el Real Madrid, que tiene un partido pendiente y afronta el derbi contra el Atlético.

El Sevilla golpeó primero en el minuto 18, cuando Youssouf Fofana cabeceó un centro de Félix Correia. La respuesta azulgrana llegó al 22: Andreas Christensen filtró un pase para Raphinha, quien superó a su marcador y definió con la derecha. El empate no eliminó las dificultades del Barça, que tuvo problemas para dar continuidad a sus ataques durante la primera mitad. Antes del descanso, una intervención defensiva de Rodri evitó que Correia dispusiera de una ocasión clara para devolver la ventaja a los locales.

Tras el descanso, el Barcelona mejoró la circulación y encontró en Lamine Yamal al socio ideal de su goleador. En el minuto 52, el extremo asistió a Raphinha para que marcara de cabeza el 1-2. La conexión volvió a funcionar al 69, cuando el brasileño recibió a la espalda de la defensa y resolvió con una vaselina de zurda. Así completó un “hat-trick perfecto”: un gol con la derecha, otro de cabeza y otro con la izquierda.

La actuación añadió otro dato extraordinario a su racha: fue su segundo triplete en cuatro días. Según Reuters, Raphinha alcanzó los 12 goles en siete partidos de esta Liga, una producción que explica buena parte del pleno de victorias azulgrana. Más allá de cualquier comparación histórica, la marca comprobada de esta jornada es contundente: tres formas distintas de definir y capacidad para transformar un partido incómodo en una victoria clara.

La preocupación para Flick fue la lesión de Christensen durante la segunda mitad, después de que el defensor hubiera participado directamente en el empate. El Barça mantuvo el control hasta el cierre y el Sevilla perdió capacidad de respuesta. Con Raphinha decisivo y Lamine como generador de los dos últimos goles, el conjunto catalán llega al parón internacional como líder y obliga a sus perseguidores a responder.

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