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Atlético vence 2-1 al Real Madrid: golpe en el derbi y caída en LaLiga
El Atlético de Madrid ganó 2-1 al Real Madrid este domingo 20 de septiembre en el Metropolitano, por la séptima jornada de LaLiga. Los rojiblancos castigaron a su máximo rival en un encuentro que cambió tras el descanso, cuando la expulsión de Dean Huijsen dejó al conjunto blanco con diez jugadores. Vinícius Júnior, de escasa participación, fue sustituido después de la roja.
La polémica había comenzado antes: el Madrid reclamó la expulsión de Cristian Romero por una entrada sobre Jude Bellingham. Sin embargo, quien terminó fuera fue Huijsen, por derribar a Giuliano Simeone dentro del área. Alejandro Grimaldo convirtió el penalti y Jonathan David amplió la ventaja al minuto 59. Antonio Rüdiger descontó de cabeza al 89, demasiado tarde para rescatar un punto.
Más allá de los goleadores, Giuliano resultó determinante: provocó el penalti y asistió a David en el segundo tanto. El canadiense encadenó tres partidos ligueros marcando. También pesaron la entrada de Koke al descanso, que reforzó el centro del campo, y una intervención de Jan Oblak ante Diomandé. Esas actuaciones ayudan a explicar cómo el Atlético sostuvo su ventaja.
El resultado también modificó la pelea de arriba: el Atlético alcanzó los 16 puntos y subió al segundo puesto, cinco por debajo del Barcelona. El Real Madrid quedó con 15, igualado con el Betis. La derrota supone así un doble golpe para los blancos: perder el derbi y ver cómo su vecino los supera en la clasificación.
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¡Raphinha desatado! Hat trick perfecto ante Sevilla y un Barcelona que mete presión al Madrid
El FC Barcelona remontó y venció 3-1 al Sevilla este sábado 19 de septiembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con Raphinha como protagonista absoluto. El brasileño firmó los tres goles del triunfo y sostuvo el inicio impecable del equipo de Hansi Flick: siete victorias en siete jornadas y 21 puntos. El resultado amplió provisionalmente a seis puntos la ventaja sobre el Real Madrid, que tiene un partido pendiente y afronta el derbi contra el Atlético.
El Sevilla golpeó primero en el minuto 18, cuando Youssouf Fofana cabeceó un centro de Félix Correia. La respuesta azulgrana llegó al 22: Andreas Christensen filtró un pase para Raphinha, quien superó a su marcador y definió con la derecha. El empate no eliminó las dificultades del Barça, que tuvo problemas para dar continuidad a sus ataques durante la primera mitad. Antes del descanso, una intervención defensiva de Rodri evitó que Correia dispusiera de una ocasión clara para devolver la ventaja a los locales.
Tras el descanso, el Barcelona mejoró la circulación y encontró en Lamine Yamal al socio ideal de su goleador. En el minuto 52, el extremo asistió a Raphinha para que marcara de cabeza el 1-2. La conexión volvió a funcionar al 69, cuando el brasileño recibió a la espalda de la defensa y resolvió con una vaselina de zurda. Así completó un “hat-trick perfecto”: un gol con la derecha, otro de cabeza y otro con la izquierda.
La actuación añadió otro dato extraordinario a su racha: fue su segundo triplete en cuatro días. Según Reuters, Raphinha alcanzó los 12 goles en siete partidos de esta Liga, una producción que explica buena parte del pleno de victorias azulgrana. Más allá de cualquier comparación histórica, la marca comprobada de esta jornada es contundente: tres formas distintas de definir y capacidad para transformar un partido incómodo en una victoria clara.
La preocupación para Flick fue la lesión de Christensen durante la segunda mitad, después de que el defensor hubiera participado directamente en el empate. El Barça mantuvo el control hasta el cierre y el Sevilla perdió capacidad de respuesta. Con Raphinha decisivo y Lamine como generador de los dos últimos goles, el conjunto catalán llega al parón internacional como líder y obliga a sus perseguidores a responder.
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Barcelona golea 7-2 al Racing de Santander
El Barcelona volvió a mostrar su poderío ofensivo y goleó 7-2 al Racing de Santander este miércoles en el Camp Nou, en la sexta jornada de LaLiga.
Raphinha fue una de las principales figuras del encuentro al marcar un hat-trick, mientras que João Cancelo también destacó con dos anotaciones. Gabriel Jesús y Lamine Yamal completaron la goleada del conjunto azulgrana.
Con este resultado, el equipo dirigido por Hansi Flick mantiene su inicio perfecto en el campeonato español, con seis victorias consecutivas y una destacada producción goleadora.
QUINA VICTÒRIA CULERS! 🔥 pic.twitter.com/dA0Mvt8q0n
— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 16, 2026
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Real Madrid sobrevive ante el Elche: gana 3-2 con sufrimiento y deja una preocupante imagen antes del derbi
El Real Madrid consiguió este martes una victoria tan necesaria como angustiosa al imponerse 3-2 al Elche en el Martínez Valero, en un partido que terminó convirtiéndose en una auténtica prueba de supervivencia para los blancos. La actuación resulta especialmente preocupante por el contexto: el conjunto ilicitano llegaba penúltimo, con apenas dos puntos y todavía sin conocer la victoria en LaLiga, mientras el Madrid necesitaba ganar para no perder terreno respecto al Barcelona.
El equipo de José Mourinho llegó a disponer de una ventaja de dos goles, pero volvió a mostrar una alarmante desconexión cuando parecía tener el encuentro controlado. Abiel Osorio, con un remate de cabeza, devolvió al Elche al partido y Fer Niño apareció después para firmar el empate, castigando la pérdida de intensidad de un Madrid que permitió crecer a un rival que hasta entonces había sufrido para contener su potencial ofensivo.
Cuando el encuentro parecía encaminado hacia un empate que habría supuesto otro duro golpe para los madridistas, Carlos Espí volvió a aparecer como salvador en los instantes finales para decantar el marcador. El joven delantero continúa aprovechando sus oportunidades y volvió a resultar decisivo en un equipo que, pese a contar con figuras como Kylian Mbappé, Vinícius y Jude Bellingham, terminó necesitando una acción agónica para evitar un tropiezo ante uno de los equipos situados en la zona baja de la clasificación.
El 3-2 permite al Real Madrid sumar los tres puntos, pero difícilmente puede ocultar las dudas que dejó su rendimiento. Después del 4-1 ante el Rayo Vallecano, los blancos volvieron a mostrar problemas para mantener la intensidad durante los 90 minutos y concedieron demasiado cuando tenían el encuentro bajo control. La advertencia llega además en un momento delicado: el próximo domingo espera el Atlético de Madrid en el Metropolitano, un rival que probablemente castigará con mayor dureza errores como los cometidos en Elche.