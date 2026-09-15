Principal
China advierte del riesgo de la IA para su seguridad nacional
El jefe de los servicios de inteligencia de China advirtió que la inteligencia artificial (IA) representa un riesgo para la seguridad nacional del país, debido a que potencias extranjeras podrían utilizar esta tecnología para amenazar el orden social.
El ministro de Seguridad del Estado, Chen Yixin, afirmó en un artículo publicado en internet este domingo que «fuerzas hostiles» están abusando de las tecnologías de inteligencia artificial generativa para «fabricar rumores políticos y difundir información perjudicial».
«Lanzan guerras de opinión pública y guerras cognitivas contra China, amenazando directamente nuestra seguridad política, institucional e ideológica», afirmó Chen.
La advertencia se produce mientras el líder chino, Xi Jinping, tiene previsto reunirse este mes en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En el encuentro, ambos deberán abordar asuntos relacionados con la gobernanza y la seguridad de la inteligencia artificial, en un contexto de crecientes peticiones para establecer un mayor control sobre esta tecnología.
Los líderes tecnológicos estadounidenses también han planteado la necesidad de ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial.
El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, advirtió el sábado sobre la velocidad «imprudente» con la que se desarrolla esta tecnología, mientras aumentan las preocupaciones por los riesgos asociados con los sistemas informáticos superinteligentes.
Por su parte, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, afirmó que coincidía con la valoración de Amodei.
Sin embargo, Chen advirtió que la inteligencia artificial constituye ahora «el principal campo de batalla de la competencia tecnológica mundial y un nuevo terreno para la rivalidad estratégica entre las grandes potencias».
El funcionario no mencionó los riesgos existenciales ni planteó la necesidad de frenar los avances tecnológicos. En cambio, señaló las capacidades avanzadas de piratería informática de Claude Mythos, de Anthropic, y ChatGPT-5.5-Cyber, de OpenAI, que potencialmente «plantean graves riesgos para las infraestructuras de información críticas de China».
Nacionales
Banda El Salvador encabezará el Desfile de Independencia
Con 1,000 integrantes, cuyas edades oscilan entre los 12 y los 20 años, la Banda El Salvador será la encargada de encabezar el desfile conmemorativo de los 205 años de independencia de El Salvador, este 15 de septiembre.
La agrupación está integrada por jóvenes provenientes de las zonas oriental, occidental y paracentral del país, quienes presentarán un amplio repertorio de canciones que incluye interpretaciones propias del folclore salvadoreño, además de otras sorpresas preparadas para la ocasión.
El maestro Mario Corpeño, director general de la banda, explicó que los integrantes han cumplido largas jornadas de ensayo para prepararse y ofrecer un gran espectáculo a los salvadoreños.
Sin embargo, la preparación de los jóvenes no se ha limitado a los ensayos para esta fecha especial. Desde su incorporación a la banda, reciben clases formativas, instrumentales y de solfeo rítmico una vez por semana.
«En cada sede ellos se preparan con sus maestros. Luego de eso vienen los ensayos de zona y después están los ensayos nacionales, donde se une toda la banda en San Salvador para acoplarla de manera presencial», manifestó Corpeño.
Además de Mario Corpeño, la Banda El Salvador cuenta con el respaldo de 48 maestros y tres psicólogos, quienes también contribuyen al crecimiento artístico y humano de los jóvenes.
La Banda El Salvador debutó el 15 de septiembre de 2022 con 300 integrantes. Posteriormente, amplió su número a 600 músicos y, en 2024, desfiló con 1,002 integrantes durante la celebración del 203.° aniversario de la firma del Acta de Independencia Centroamericana.
Como parte de su experiencia, la banda ya realizó su primera gira nacional, en la que presentó un amplio repertorio de música académica y popular para el deleite de miles de personas en diferentes ciudades y escenarios del país.
Las actividades están previstas para iniciar a las 8:00 de la mañana en la plaza Salvador del Mundo, mientras que las autoridades estiman que el recorrido concluya alrededor del mediodía en el parque Cuscatlán.
Nacionales
Conmemoran 205 años de independencia de Centroamérica en Plaza Libertad
El Salvador conmemoró los 205 años de la Independencia de Centroamérica con un acto solemne realizado en la Plaza Libertad, donde autoridades participaron en la colocación de ofrendas florales ante el monumento dedicado a Los Próceres.
La ceremonia fue presidida por Alexandra Hill Tinoco, con la participación de funcionarios de Cancillería.
Durante el acto, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Godínez, destacó que la conmemoración representa una oportunidad para honrar la historia del país y renovar el compromiso de trabajar por un El Salvador con mayores oportunidades.
Godínez señaló además que El Salvador continúa avanzando hacia un futuro que permita mejores condiciones para sus ciudadanos.
Asimismo, la viceministra resaltó el papel de la diáspora salvadoreña como un aliado fundamental para construir un país próspero. En el marco del Mes Patrio, afirmó que los salvadoreños dentro y fuera del territorio comparten el compromiso de seguir impulsando el desarrollo nacional con esperanza y visión de futuro.
Este día, en la Plaza Libertad conmemoramos 205 años de independencia de Centroamérica.
Junto a los Embajadores de la región, colocamos una ofrenda floral en honor a los héroes de la patria y renovamos nuestro compromiso por el desarrollo, la paz y la unidad de nuestros pueblos. pic.twitter.com/D6lea6ScaT
— Alexandra Hill Tinoco (@CancillerAleHT) September 14, 2026
Judicial
Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.