Internacionales
Noruega estudia prohibir temporalmente las lentes inteligentes
Noruega evalúa prohibir temporalmente el uso de gafas inteligentes equipadas con cámaras en algunos espacios públicos por motivos de privacidad, anunció este lunes el ministro de Asuntos Digitales y Administración Pública, Torgeir Micaelsen.
La medida busca evitar que se capturen imágenes de personas sin su consentimiento y podría aplicarse en parques, playas, museos, centros comerciales, escuelas o eventos públicos.
El Partido Laborista, que lidera un gobierno en minoría, necesita el apoyo de otros partidos para impulsar la iniciativa. El Ejecutivo prepara un proyecto de ley con la participación de expertos.
«No queremos una sociedad en la que la gente se preocupe por ser grabada, fotografiada o filmada sin saberlo en lugares y situaciones en los que está acostumbrada a no ser vigilada», declaró Micaelsen.
El gobierno aclaró que no busca establecer una prohibición total de las gafas inteligentes.
Estos dispositivos, especialmente los comercializados por Meta bajo las marcas Ray-Ban y Oakley, han generado una creciente preocupación por la privacidad en Europa.
En Francia, la organización de protección de la infancia e-Enfance afirmó el mes pasado que había recibido unas 20 denuncias de mujeres que fueron filmadas sin su consentimiento, en la mayoría de los casos con un modelo de Meta.
Algunos de esos videos fueron compartidos en redes sociales y provocaron burlas o mensajes de odio, situación que llevó a la Fiscalía de París a abrir una investigación.
En Oslo, capital de Noruega, ya se decidió prohibir las lentes equipadas con cámaras en las escuelas.
Meta sostiene que sus gafas cuentan con una luz LED que parpadea cuando se toma una fotografía o se graba un video. Según la empresa, esta luz no puede apagarse sin inutilizar la cámara.
Internacionales
Piratas acceden a datos de casi 9 millones de personas en Dinamarca
Piratas informáticos accedieron de manera ilegal a los datos personales de aproximadamente 8,8 millones de personas registradas en el registro nacional de Dinamarca, informó este lunes el Ministerio de Asuntos Digitales del país.
Según un comunicado, la administración del registro nacional (CPR) constató que personas no autorizadas obtuvieron acceso a nombres, direcciones y números CPR, equivalentes al número de la seguridad social.
Dinamarca cuenta actualmente con unos 6 millones de habitantes, de acuerdo con el instituto de estadísticas danés. Sin embargo, las personas que accedieron a la información también obtuvieron datos de personas «vivas, que emigraron, muertas», explicó la fuente.
Internacionales
Rusia descarta caso de peste neumónica tras la muerte de una trabajadora de laboratorio en Siberia
Las autoridades rusas aseguraron este lunes que las pruebas realizadas tras la muerte de Daria Chipilova, una técnica de laboratorio de 28 años del Instituto de lucha contra la peste de Irkutsk, no detectaron rastros de peste neumónica y señalaron que la situación sanitaria permanece «bajo control».
La muerte de Chipilova había generado inquietud luego de que un medio informara que la trabajadora podría haber contraído peste neumónica tras la rotura de un tubo de ensayo.
Sin embargo, una comisión especial de expertos concluyó que la causa de la muerte fue una «neumonía de etiología indeterminada», afirmó el gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev.
Según explicó el funcionario, la investigación realizada por la agencia sanitaria rusa Rospotrebnadzor determinó que «no se detectó ningún microorganismo relacionado con la actividad profesional de la joven en sus muestras biológicas».
Kobzev también aseguró que la situación sanitaria en la región es «estable» y que ningún otro empleado del instituto ha solicitado atención médica desde que se conoció el fallecimiento.
«La situación sigue bajo nuestro control y el de los expertos», afirmó el gobernador.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, pidió a los periodistas «remitirse a las comunicaciones oficiales de Rospotrebnadzor en lugar de rumores y especulaciones».
La peste es una enfermedad infecciosa causada por bacterias. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), su forma neumónica es altamente contagiosa y puede resultar mortal si no se trata rápidamente.
Internacionales
Granizo del tamaño de una pelota de tenis daña autos, techos y el servicio eléctrico en Asunción
Una tormenta con granizo golpeó la noche del sábado Asunción y varias ciudades del departamento Central de Paraguay. Los trozos de hielo alcanzaron unos 8 centímetros, el tamaño de una pelota de tenis, y quebraron parabrisas, abollaron carrocerías y dañaron techos de viviendas y comercios. El temporal también llegó a Ñemby, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Lambaré y Luque. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.
La Dirección de Meteorología e Hidrología había advertido tiempo severo en la Región Oriental, con lluvias de moderadas a fuertes, granizo y ráfagas cercanas o superiores a los 100 km/h. La Administración Nacional de Electricidad activó el Código Rojo de Apoyo de Emergencia y sumó cuadrillas para reponer el servicio. Entre las 18:38 y las 23:19 del sábado quedaron fuera de servicio 61 líneas de 23.000 voltios en el área metropolitana. En el último parte, 48 ya habían sido restablecidas. Los cortes pendientes afectaban barrios de Asunción y usuarios de Capiatá, Areguá, Itá, Nueva Italia, Lambaré, Luque, Limpio y Villeta.
Las autoridades mantienen la alerta por nuevas tormentas este domingo en la Región Oriental y en parte del Chaco, sobre todo en Presidente Hayes. En Asunción, el gremio de agentes de seguros recordó que la cobertura por granizo suele ser adicional y que el reclamo debe presentarse dentro de las 72 horas.