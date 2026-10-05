Noruega estudia prohibir temporalmente las lentes inteligentes

Noruega evalúa prohibir temporalmente el uso de gafas inteligentes equipadas con cámaras en algunos espacios públicos por motivos de privacidad, anunció este lunes el ministro de Asuntos Digitales y Administración Pública, Torgeir Micaelsen.

La medida busca evitar que se capturen imágenes de personas sin su consentimiento y podría aplicarse en parques, playas, museos, centros comerciales, escuelas o eventos públicos.

El Partido Laborista, que lidera un gobierno en minoría, necesita el apoyo de otros partidos para impulsar la iniciativa. El Ejecutivo prepara un proyecto de ley con la participación de expertos.

«No queremos una sociedad en la que la gente se preocupe por ser grabada, fotografiada o filmada sin saberlo en lugares y situaciones en los que está acostumbrada a no ser vigilada», declaró Micaelsen.

El gobierno aclaró que no busca establecer una prohibición total de las gafas inteligentes.

Estos dispositivos, especialmente los comercializados por Meta bajo las marcas Ray-Ban y Oakley, han generado una creciente preocupación por la privacidad en Europa.

En Francia, la organización de protección de la infancia e-Enfance afirmó el mes pasado que había recibido unas 20 denuncias de mujeres que fueron filmadas sin su consentimiento, en la mayoría de los casos con un modelo de Meta.

Algunos de esos videos fueron compartidos en redes sociales y provocaron burlas o mensajes de odio, situación que llevó a la Fiscalía de París a abrir una investigación.

En Oslo, capital de Noruega, ya se decidió prohibir las lentes equipadas con cámaras en las escuelas.

Meta sostiene que sus gafas cuentan con una luz LED que parpadea cuando se toma una fotografía o se graba un video. Según la empresa, esta luz no puede apagarse sin inutilizar la cámara.

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