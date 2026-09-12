Nacionales
Denuncian presunto envenenamiento de perros en cantón Yomo, Alegría; al menos cuatro animales han muerto
Habitantes del cantón Yomo, en el distrito de Alegría, Usulután Norte, denunciaron públicamente una serie de casos en los que varios perros habrían sido envenenados. Según el reporte difundido por residentes de la zona, al menos cuatro caninos han sido encontrados sin vida en los últimos días, la mayoría de ellos sobre una misma calle del cantón.
La situación ha generado preocupación entre las familias del sector, quienes temen que continúen apareciendo más animales afectados. Los denunciantes aseguran que los perros habrían ingerido algún tipo de sustancia tóxica, aunque hasta el momento no existe un informe oficial que determine qué producto fue utilizado ni quién estaría detrás de los hechos. Los vecinos han pedido la intervención de las autoridades para investigar lo ocurrido y evitar nuevos casos.
En El Salvador, la protección de los animales de compañía está respaldada por la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal, que reconoce a los animales como seres sintientes y otorga al Instituto de Bienestar Animal facultades para investigar, rescatar y dar seguimiento a denuncias de maltrato. Además, el Código Penal contempla penas de entre dos y cuatro años de prisión para quien provoque lesiones, sufrimiento o daño a animales de compañía, sanciones que pueden incrementarse en determinadas circunstancias.
Mientras se esclarece lo ocurrido, los residentes del cantón Yomo solicitan una investigación que permita determinar si las muertes están relacionadas entre sí y establecer responsabilidades en caso de comprobarse un envenenamiento deliberado. El llamado principal de la comunidad es prevenir que más animales resulten afectados y garantizar la seguridad de las mascotas que permanecen en la zona.
Nacionales
Motociclista muere tras impactar contra separador de carriles en carretera a Sonsonate, en Izalco
Un motociclista perdió la vida la mañana de este sábado 12 de septiembre tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera que conduce hacia Sonsonate, a la altura del sector conocido como Piedras Pachas, en el distrito de Izalco, municipio de Sonsonate Este. De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima impactó contra el separador de carriles mientras se desplazaba por la zona.
Personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) acudió al lugar para atender la emergencia; sin embargo, al llegar confirmó que el motociclista ya no presentaba signos vitales. Hasta el momento no se ha informado públicamente la identidad de la víctima ni se ha detallado si hubo otros vehículos involucrados en el percance.
Las autoridades realizaron la inspección correspondiente en la escena para tratar de establecer qué provocó el accidente. El reporte inicial no atribuye el hecho a exceso de velocidad, distracción u otra causa específica, por lo que será la investigación la que determine las circunstancias exactas del siniestro.
El hecho se registra en medio de una elevada siniestralidad vial en El Salvador. Los últimos datos disponibles del Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabilizaban 15,609 siniestros, 10,974 personas lesionadas y 1,003 fallecidas entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de 2026.
Sucesos
Triple choque en Quezaltepeque deja a mujer de 37 años lesionada y atrapada dentro de vehículo
Una mujer resultó lesionada la noche del viernes tras un triple accidente de tránsito registrado en el distrito de Quezaltepeque, La Libertad Norte. El percance ocurrió frente a las instalaciones de la empresa CORINCA y, según versiones de testigos, se originó cuando un pick up impactó por detrás a una camioneta, que posteriormente chocó contra la plataforma de una grúa.
La víctima fue identificada como Dania Liseth Landaverde, de 37 años, quien viajaba en la camioneta y sufrió lesiones en la zona del cuello a consecuencia del impacto. Debido a su condición y a la posición en la que quedó dentro del vehículo, socorristas de Comandos de Salvamento realizaron maniobras especiales para retirarla de forma segura.
Los equipos de emergencia utilizaron un chaleco de extracción Kendrick, dispositivo empleado para mantener estabilizados la cabeza, cuello y columna durante el rescate de personas involucradas en accidentes vehiculares. Tras ser liberada, Landaverde recibió atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial para una evaluación más completa.
El accidente ocurre en medio de un incremento de la siniestralidad vial en El Salvador. Datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial registraban 15,609 siniestros, 10,974 personas lesionadas y 1,003 fallecidas entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de 2026, cifras superiores a las del mismo periodo de 2025.
Nacionales
Motociclista de 26 años resulta lesionado tras chocar contra un pick up en carretera a Los Naranjos
Un motociclista de 26 años resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente de tránsito sobre la carretera a Los Naranjos, frente a la residencial Loma Alta, en el distrito de Sonzacate, departamento de Sonsonate. La víctima, identificada únicamente con el apellido Reyes, habría colisionado contra un vehículo tipo pick up mientras circulaba por la zona.
Socorristas de Comandos de Salvamento acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria al motociclista. Durante la evaluación determinaron que presentaba lesiones en el brazo y la pierna izquierdos, por lo que fue estabilizado antes de ser trasladado a un hospital cercano.
El traslado se realizó para que personal médico pudiera determinar mediante estudios especializados si las lesiones incluían algún tipo de fractura. Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre otras personas lesionadas ni se ha establecido oficialmente la responsabilidad de los involucrados en el accidente.
El percance ocurre en un contexto de elevada siniestralidad vial en El Salvador. Datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabilizaban, hasta el 10 de septiembre, 15,609 siniestros, 10,974 personas lesionadas y 1,003 fallecidas durante 2026.