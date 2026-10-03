Nacionales
Denuncian a motorista de la ruta A1 por chatear mientras conduce el microbús
Usuarios del transporte público denunciaron a un motorista de la ruta A1 por manipular el teléfono mientras conducía el microbús. En un video que circula desde este sábado se observa al conductor con la vista en la pantalla, en lo que parece una conversación, al mismo tiempo que la unidad va en marcha. Pasajeros piden a las autoridades ubicarlo y sancionarlo.
Quienes grabaron el recorrido señalan que la unidad cubría el trayecto hacia Olocuilta. En las imágenes no se alcanza a leer la placa ni se identifica al piloto. Tampoco hay, hasta ahora, un pronunciamiento del Viceministerio de Transporte ni de la Policía de Tránsito sobre el caso.
Usar el celular al volante está tipificado como falta muy grave en el Reglamento General de Tránsito: uso indebido de dispositivos electrónicos mientras se conduce. La multa prevista es de $150. En octubre de 2025, un motorista de San Salvador fue sancionado con ese monto por transmitir en vivo desde el microbús.
La distracción pesa más en el transporte colectivo. Un microbús lleva pasajeros de pie, frena en paradas improvisadas y comparte carril con carros y motos. Bajar la vista a un chat, aunque sea unos segundos, alarga la distancia de reacción.
La denuncia también pide a dueños de unidades y motoristas que el caso no se quede en el video. Esta semana, los accidentes de carga en el bulevar Constitución y en Los Chorros dejaron siete muertos. El llamado de los usuarios es el mismo: la vía no admite un conductor con el teléfono en la mano.
Usuarios denuncian a un motorista de la ruta A1 por chatear mientras conducía el microbús, en un video que ya circula.
No hay placa ni respuesta oficial. La falta, si se confirma, se sanciona con $150. pic.twitter.com/iODN74BXpm
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 3, 2026
Nacionales
Lluvias y tormentas desde esta tarde hasta la madrugada del domingo, prevé el MARN
El Ministerio de Medio Ambiente prevé lluvias y tormentas desde esta tarde hasta la madrugada del domingo. El cielo estará mayormente nublado, con precipitaciones intermitentes, sobre todo en la zona costera, la cordillera volcánica y el oriente. No se descartan chubascos en el Área Metropolitana de San Salvador.
Por la tarde, el énfasis está en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo, sectores del AMSS, la sierra Tecapa-Berlín y la franja montañosa norte de Chalatenango, Cabañas, Morazán y La Unión. En la noche, las lluvias se concentran en la costa y la franja volcánica. El domingo, en la madrugada, el cielo quedará parcialmente nublado, con lluvias costeras que podrían alcanzar la zona volcánica en las primeras horas.
El patrón lo sostienen la Zona de Convergencia Intertropical, pegada a la costa centroamericana, y una baja presión que se forma al suroeste de Guatemala. Otro centro de baja presión, previsto entre este sábado y el domingo al suroeste de El Salvador, mantiene la humedad del Pacífico sobre el país. El viento variará entre 10 y 20 km/h. La tarde seguirá cálida, con máximas de hasta 34 °C, y la noche y la madrugada serán frescas.
Medio Ambiente advirtió que los suelos ya acumulan humedad después de varios días de lluvia. El riesgo está en laderas, zonas de pendiente y márgenes de ríos, donde pueden ocurrir deslizamientos, caída de rocas o de árboles. Protección Civil pidió precaución y evacuar si se vive en un punto de riesgo.
El pronóstico no apunta a un temporal continuo. Las lluvias llegarán por periodos, con más actividad al final de la tarde y durante la noche. La próxima actualización del Observatorio está prevista para las 5:00 de la mañana del domingo.
Nacionales
Fuerza Armada detiene en Soyapango a joven de 17 años con material de la MS-13 en el celular
Elementos de la Fuerza Armada detuvieron en la colonia 22 de Abril, en Soyapango, a Héctor Manuel Alvarado García, de 17 años, señalado por portar en su teléfono material alusivo a la MS-13. El hallazgo lo informó el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy.
Según el funcionario, el joven fue ubicado durante un procedimiento en esa colonia, en San Salvador Este. En el celular, indicó, había contenido relacionado con la estructura. Merino Monroy lo identificó como pandillero. La captura fue reportada la noche del viernes y, hasta este sábado, no se ha detallado el tipo de material ni si había otros objetos incautados.
El ministro advirtió a los jóvenes que pertenecer o colaborar con estructuras terroristas es un delito y tiene consecuencias. «Con la justicia no se juega», escribió. En El Salvador, las pandillas están proscritas como organizaciones terroristas y el régimen de excepción permite este tipo de intervenciones de la Fuerza Armada en apoyo a la Policía.
Alvarado García deberá enfrentar el proceso. Por su edad, el caso corresponde a la jurisdicción de menores, salvo que la Fiscalía acredite una causa que deba seguir otra vía. El señalamiento de las autoridades no equivale, por ahora, a una condena.
Soyapango sigue siendo uno de los distritos con más operativos contra estas estructuras. El viernes, un tribunal contra el crimen organizado condenó a 64 integrantes de la Pandilla 18, clica Amatepec, por agrupaciones ilícitas, con penas de hasta 40 años. Ese fallo no está vinculado con esta detención.
Nacionales
Conductor ebrio atropella y mata a una mujer en Ciudad Merliot
Una mujer murió este sábado después de ser atropellada por un conductor en estado de ebriedad en la calle Chiltiupán, Ciudad Merliot, Santa Tecla, La Libertad Sur, informó la Policía Nacional Civil.
La víctima, cuya identidad no ha sido establecida, caminaba sobre la acera cuando fue embestida. Murió en el momento. Tras atropellarla, el automóvil impactó contra otro vehículo que estaba estacionado en la zona.
El conductor fue identificado como Germán Francisco Granados Hernández, de 35 años. La prueba de alcotest le registró 138 grados de alcohol, casi el triple del límite de 50 grados permitido para conducir en El Salvador.
Granados Hernández fue detenido y será remitido por los delitos de homicidio culposo y conducción peligrosa. La Policía no detalló la hora del hecho ni el tipo de vehículo.
El caso se suma a una semana marcada por siniestros viales con saldo mortal en La Libertad y San Salvador. El viernes, un choque en Los Chorros dejó cinco fallecidos y 27 lesionados.