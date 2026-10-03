Identifican a dos víctimas del accidente en Los Chorros; ambas vivían en San Juan Opico

El Ministerio de la Defensa Nacional, a través de la Fuerza Armada de El Salvador, conmemoró este 3 de octubre el natalicio del general Francisco Morazán (1792-1842) líder de la causa de la unidad centroamericana.

La ceremonia se llevó a cabo en el Mausoleo de Francisco Morazán, ubicado al interior del Jardín Centroamérica en el Centro Histórico de San Salvador y contó con la presencia de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia,

Ministerio Público, Cuerpo Diplomático acreditado en El Salvador y Miembros del Gabinete de Gobierno. El homenaje inició a las 9:00 a. m. con la formación de tropas frente al mausoleo, banda de guerra y escuadra de honor con uniforme de gala.

La ceremonia fue presidida por el Ministro de la Defensa Nacional, Almirante René Francis Merino Monroy. Como parte de la ceremonia, se dispararon 21 salvas de artillería en honor al general Morazán, se depositó una ofrenda de flores nacionales y hubo sobrevuelo de aeronaves de la Fuerza Aérea Salvadoreña.

Este es el primer natalicio que se celebra en el recién inaugurado mausoleo por iniciativa del Presidente Nayib Bukele. Los restos del líder unionista reposan en este nuevo espacio acompañados por un sable, ofrenda del Presidente de la República y un busto esculpido a mano en mármol de Carrara.

El mausoleo es una obra que forma parte del nuevo rostro del Centro Histórico de San Salvador, que bajo la visión del Presidente Nayib Bukele, se está reconstruyendo. El General Francisco Morazán nació en Tegucigalpa, el 3 de octubre de 1792. Fue el segundo presidente de la República Federal de Centroamérica (1830–1834 y de 1835–1839). Por su intento de reunificar la federación, fue fusilado en Costa Rica, el 15 de septiembre de 1842.

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