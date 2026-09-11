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Los Tigres del Norte agotan la preventa para su concierto en El Salvador
El regreso de Los Tigres del Norte a El Salvador ha generado gran expectativa entre sus seguidores. La preventa para el concierto que la agrupación ofrecerá el próximo 12 de diciembre en el estadio Cuscatlán se agotó este 10 de septiembre.
Los precios establecidos durante la preventa iban desde $36 para la localidad Sombra hasta $212 para Palco Tigres. También se habilitaron localidades en Tribuna, por $44; Platea, $60; VIP, $68; Mesa Oro, $84; y Mesa Diamante, $148.
Tras el sold out de la preventa, los seguidores que aún desean asistir al espectáculo deberán esperar la venta general. Las entradas estarán disponibles a través de Smart Ticket y tendrán precios de entre $45 y $265, dependiendo de la localidad.
El concierto marcará el regreso de «Los Jefes de Jefes» a El Salvador después de su última presentación en el país, en 2022. La fecha forma parte de «Los Tigres del Mundo Tour 2026», gira con la que la agrupación continúa llevando su música a distintos escenarios internacionales.
Con más de cinco décadas de trayectoria, Los Tigres del Norte se mantienen como uno de los referentes más reconocidos de la música norteña y regional mexicana. Canciones como «La Puerta Negra», «Contrabando y Traición», «Jefe de Jefes» y «Golpes en el Corazón» forman parte de un repertorio que ha acompañado a varias generaciones.
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Andrea Bocelli ofrecerá concierto en El Salvador en febrero de 2027
El reconocido tenor italiano Andrea Bocelli ofrecerá una única presentación en Centroamérica, la cual tendrá lugar en El Salvador, donde ya se confirmó la fecha y el escenario para su concierto.
Bocelli se presentará el 20 de febrero de 2027 en el Estadio Jorge “Mágico” González, en San Salvador. El espectáculo llevará por nombre “Romanza” World Tour y conmemorará los 30 años del lanzamiento de uno de los discos más importantes de la carrera del artista.
Los seguidores que se registren a través de las redes sociales de Andrea Bocelli tendrán acceso anticipado a la compra de entradas a partir del miércoles 16 de septiembre, a las 10:00 a. m., hora local.
La venta general de boletos comenzará el viernes 18 de septiembre, a partir de las 10:00 a. m.
La gira, denominada “Romanza – 30th Anniversary World Tour”, celebra las tres décadas del álbum Romanza, publicado originalmente en 1997 y convertido en un éxito internacional.
🎶 ANDREA BOCELLI SE PRESENTARÁ EN EL SALVADOR EN FEBRERO DE 2027
La empresa En Vivo SV anunció la presentación del reconocido tenor italiano Andrea Bocelli en El Salvador, programada para el 20 de febrero de 2027 en el Estadio Jorge “Mágico” González, en San Salvador.
El… pic.twitter.com/ozhesIoJkT
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 10, 2026
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Don Francisco prepara su regreso a la televisión a los 85 años
El presentador chileno Mario Kreutzberger, conocido como Don Francisco, prepara su regreso a la televisión a los 85 años de edad con el programa «Gigantes con Don Francisco», que será transmitido por la cadena Univisión.
El nuevo programa también estará disponible en la plataforma de streaming ViX, donde los episodios completos podrán verse al día siguiente de su transmisión en televisión.
Durante más de cinco décadas, Don Francisco se consolidó como una figura destacada de la televisión en español gracias al éxito de «Sábado Gigante», programa que alcanzó un éxito sin precedentes.
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Se cumplen 20 años del fallecimiento de Steve Irwin, “El Cazador de Cocodrilos”
Un día como hoy, 4 de septiembre, pero de 2006, falleció el reconocido naturalista australiano Steve Irwin, conocido mundialmente como «El Cazador de Cocodrilos».
Irwin conquistó al público por su particular manera de acercarse a los animales y dedicó gran parte de su vida a promover la conservación de la fauna y la protección del medio ambiente.
Su muerte ocurrió mientras realizaba una grabación en la Gran Barrera de Coral de Australia. Tenía 44 años.
Ese día, Steve Irwin fue atacado por una raya de cola corta mientras filmaba el documental submarino «Ocean’s Deadliest». El hecho ocurrió en Batt Reef, frente a Port Douglas, según registros sobre el incidente.
A 20 años de su fallecimiento, su legado continúa a través del trabajo de conservación impulsado por su familia y Australia Zoo, mientras su figura permanece como una de las más recordadas en la divulgación y protección de la vida silvestre.