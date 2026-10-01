Economia
Sorteo Lotra N°468 dedicado a: “35 Años CONAMYPE Fomentando el crecimiento de abajo para arriba”
El Sorteo LOTRA N.° 468 fue dedicado a los “35 Años CONAMYPE: Fomentando el crecimiento de abajo para arriba”, como parte del Miércoles de Alegría, con el objetivo de reconocer la trayectoria de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y su aporte al fortalecimiento de este sector de la economía salvadoreña.
Durante 35 años, CONAMYPE ha trabajado en el fomento, desarrollo y protección de las micro y pequeñas empresas (MYPE), mediante acompañamiento en distintas etapas de su crecimiento a través de asistencia técnica, capacitación, innovación, digitalización, formalización, acceso a mercados y vinculación con oportunidades de financiamiento.
Este acompañamiento busca que una idea o un pequeño negocio pueda fortalecer sus capacidades, mejorar su gestión, incorporar nuevas herramientas, acceder a nuevos mercados y encontrar oportunidades para crecer y generar empleo.
El fortalecimiento de las MYPE también contribuye al desarrollo económico de los municipios, debido a que estos negocios forman parte de la actividad productiva de sus comunidades. Cuando una empresa crece, puede ampliar sus ventas y mercados, generar nuevos empleos y vincularse con otros proveedores y negocios para dinamizar la economía de su territorio.
Durante la fase previa del sorteo, Paul Steiner, presidente de CONAMYPE, brindó las palabras de apertura y compartió la importancia de continuar fortaleciendo a las micro y pequeñas empresas del país.
En la presentación de los Premios Mayores participó Escarlen Vidal, directora de Inclusión Financiera, mientras que en los Maletines de Balotas de Colores estuvo Guadalupe Jiménez, directora jurídica y secretaria de Junta Directiva.
Como parte de la dedicatoria, el gerente administrativo, Carlos García, entregó a Paul Steiner el cuadro conmemorativo que contiene la ampliación del vigésimo dedicado a los 35 años de CONAMYPE, el cual circuló durante toda la semana.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.° 468 fueron los siguientes:
- Primer Premio: $185,000, correspondiente al billete N.° 01266, vendido.
- Segundo Premio: $20,000, correspondiente al billete N.° 25413, vendido.
- Tercer Premio: $10,000, correspondiente al billete N.° 02995, vendido.
La lista completa de números ganadores puede consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional de Beneficencia: www.lnb.gob.sv.
Economia
Precios de los combustibles se mantendrán sin cambios hasta el 12 de octubre
Los precios de referencia de los combustibles en El Salvador se mantendrán sin variaciones del 29 de septiembre al 12 de octubre de 2026, informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).
En la zona central, el galón de gasolina superior continuará a $5.13, mientras que la regular se mantendrá en $4.80 y el diésel en $4.86.
Para la zona occidental, los precios serán de $5.14 para la gasolina superior, $4.81 para la regular y $4.86 para el diésel.
En la zona oriental, la gasolina superior tendrá un precio de $5.14 por galón, la regular de $4.81 y el diésel de $4.86.
La DGEHM explicó que la estabilidad de los precios se mantiene pese a la incertidumbre en el mercado internacional del petróleo, influenciada por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, situación que pone en riesgo el paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz.
Otro de los factores señalados por la institución es la posibilidad de que Estados Unidos limite la venta de diésel a otros países, lo que podría reducir la disponibilidad de este combustible en el mercado internacional.
Sin embargo, la DGEHM indicó que el manejo del mercado nacional ha permitido mantener estables los precios para la población, pese a la incertidumbre internacional y al incremento de los costos en otros países de la región.
Además, destacó que el trabajo coordinado entre el Gobierno y las empresas petroleras ha contribuido a mantener los precios de los combustibles en el país, los cuales, según la institución, continúan siendo los más bajos de la región.
Economia
Las remesas sumaron $6,788.3 millones a agosto, con un alza de 3.8 %
Los hogares salvadoreños recibieron $6,788.3 millones en remesas familiares entre enero y agosto de 2026, $249.1 millones más que en el mismo período de 2025, cuando el flujo fue de $6,539.2 millones. El Banco Central de Reserva (BCR) reportó un crecimiento interanual de 3.8 %, menor al 18.4 % que se observaba un año atrás.
Estados Unidos sigue siendo el origen de casi todo el dinero: $6,261 millones, el 92.2 % del total, con un aumento de 3.6 %. Detrás aparecen Canadá ($56.8 millones), España ($49.5 millones), Italia ($42.1 millones) y México ($8.2 millones). Solo en agosto ingresaron $863.43 millones, un 4.66 % más que en agosto de 2025.
Por departamento, San Salvador concentró $1,240.8 millones; le siguen San Miguel ($754.3 millones), La Libertad ($575.2 millones), Santa Ana ($528.3 millones) y Usulután ($513.1 millones). Cuscatlán recibió el menor monto: $190.4 millones. La remesa promedio del país se ubicó en $362.2, aunque en Chalatenango, Cabañas y Morazán el envío medio es más alto.
Las remesas representan más del 20 % del PIB y llegan a cerca de una cuarta parte de los hogares. La mayor parte se destina a consumo. El ritmo más moderado de 2026 contrasta con el salto del año anterior, en un contexto de mayor incertidumbre migratoria en Estados Unidos.
Economia
“Tejemetsan ne tay tupal”, “Somos lo que es nuestro”
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) dedicó el Sorteo LOTRA N.º 467, realizado en el marco de su “Miércoles de Alegría”, a “Tejemetsan ne tay tupal”, expresión que significa “Somos lo que es nuestro” y que invita a reconocer, valorar y mantener vivas las historias, tradiciones, palabras, juegos y expresiones que forman parte de la identidad salvadoreña.
La actividad destacó la importancia de acercar la cultura a las niñas y niños desde sus primeros años, mediante historias, juegos y celebraciones que contribuyan a mantener vivas las tradiciones y conectar a las nuevas generaciones y sus familias con sus raíces.
En este contexto, el Despacho de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, impulsa iniciativas orientadas a acercar a la niñez a la cultura y las tradiciones salvadoreñas mediante experiencias de aprendizaje, descubrimiento y entretenimiento.
Entre estas iniciativas se encuentran la Colección Literaria Árbol de Vida, el Festival Tradiciones de mi Tierra y el Festival A Jugar con Lula, propuestas que utilizan libros, historias, celebraciones y juegos como herramientas para acercar a las nuevas generaciones a la identidad salvadoreña.
Durante la fase previa del sorteo, Alejandra Orozco, Coordinadora de Proyectos Educativos y Culturales del Despacho de la Primera Dama, compartió detalles de estas iniciativas y presentó los Premios Mayores y los Maletines de Balotas de Colores.
Asimismo, el equipo de la Lotería entregó el cuadro conmemorativo con el vigésimo que circuló durante toda la semana.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 467 fueron los siguientes:
- Primer Premio: $175,000, correspondiente al billete N.º 18243, vendido.
- Segundo Premio: $20,000, correspondiente al billete N.º 19013, vendido.
- Tercer Premio: $10,000, correspondiente al billete N.º 05175, no vendido.
La lista completa de números ganadores puede consultarse en www.lnb.gob.sv.