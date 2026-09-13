Deportes
FAS vs. Alianza sería reprogramado para octubre tras suspensión por lluvias en el estadio Óscar Quiteño
El esperado duelo entre FAS y Alianza, correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2026, deberá esperar. El encuentro, que estaba programado para disputarse en el estadio Óscar Alberto Quiteño de Santa Ana, fue suspendido debido a las fuertes lluvias y tormentas eléctricas que dejaron el terreno de juego en malas condiciones. El cuerpo arbitral inspeccionó la cancha y, junto con los capitanes de ambos equipos, determinó que no existían condiciones seguras para jugar.
Juan Pablo Guzmán, director deportivo de FAS, informó posteriormente que el partido probablemente será reprogramado para octubre, aunque todavía no existe una fecha definitiva. La decisión de no trasladarlo inmediatamente al día siguiente también responde al calendario de Alianza, que tiene un compromiso internacional importante durante la semana, por lo que ambos clubes deberán encontrar un espacio disponible más adelante.
El calendario del Apertura 2026 ya presenta una carga considerable para ambos equipos. Originalmente, FAS y Alianza debían enfrentarse el 13 de septiembre y tienen programado un segundo duelo de fase regular para el 14 de noviembre. Además, octubre incluye varias jornadas del torneo local, por lo que la Primera División tendrá que ajustar cuidadosamente la nueva fecha para evitar choques con otros compromisos.
Los aficionados que adquirieron boletos para el partido suspendido deberán conservarlos. FAS explicó que quienes compraron entradas digitales recibirán nuevamente sus boletos por correo electrónico, mientras que los compradores de entradas físicas deberán guardar el comprobante correspondiente para gestionar el acceso cuando se confirme la nueva fecha.
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Messi se convertirá en «accionista mayoritario» del equipo español Eldense
El astro argentino Lionel Messi se convertirá en accionista mayoritario del Club Deportivo Eldense, equipo de la segunda división española, luego de alcanzar un acuerdo de principio con los actuales propietarios de la institución, informó este jueves el club a la AFP.
La operación contempla la adquisición de las acciones que actualmente están en poder del Grupo TH Soluciones, lo que convertiría a Messi en el accionista mayoritario del equipo, fundado en 1921 y ubicado en el interior de la provincia de Alicante.
Sin embargo, el acuerdo todavía está pendiente de los últimos trámites legales y contractuales, así como de la autorización correspondiente por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD).
“El CD Eldense puede confirmar que Lionel Messi ha alcanzado un acuerdo de principio con los actuales propietarios del club para adquirir las acciones actualmente en poder del Grupo TH Soluciones, lo que le convertiría en el accionista mayoritario”, indicó el club.
La institución agregó que, por el momento, no puede proporcionar detalles sobre los términos financieros de la operación ni establecer una fecha definitiva para su cierre, debido a que el proceso aún no ha concluido.
De concretarse la adquisición, el Eldense se convertiría en la segunda propiedad de Messi en el fútbol español, después de que en abril adquiriera el Cornellà, equipo de cuarta categoría.
Messi, de 39 años, continúa jugando con el Inter Miami. El futbolista argentino se retiró de la selección de su país a finales de agosto, después de la derrota ante España en la final del Mundial del 19 de julio.
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Clubes participantes en la Champions se repartirán casi 2.800 millones de dólares
La UEFA anunció que repartirá casi 2.400 millones de euros, equivalentes a cerca de 2.800 millones de dólares, entre los equipos que participen en la Liga de Campeones. Cada uno de los 36 clubes que disputen la primera fase recibirá una prima inicial de 18 millones de euros.
Además, cada victoria en la primera fase, que contempla ocho partidos, representará un ingreso adicional de 2,1 millones de euros, mientras que cada empate otorgará 700.000 euros.
A estas cantidades se sumarán primas según la instancia que alcance cada equipo en el torneo. La clasificación a octavos de final tendrá un premio de 11 millones de euros; los cuartos de final otorgarán 12,5 millones; los semifinalistas recibirán 15 millones adicionales y los finalistas, 18,5 millones.
El campeón de la competición obtendrá otros 6,5 millones de euros.
La UEFA también contempla bonificaciones adicionales bajo lo que denomina un “pilar de valor”, con una aportación global de 853 millones de euros para repartir entre todos los clubes participantes.
Este índice toma en cuenta el peso del mercado audiovisual en el país de cada club y el coeficiente histórico obtenido a partir de los resultados de los equipos en las competiciones europeas durante los últimos diez años.
De esta manera, el campeón de la Liga de Campeones puede llegar a embolsarse cerca de 110 millones de euros.
Para los clubes eliminados en la ronda de play-offs, la UEFA también contempla un pago de 4,2 millones de euros por cada equipo que dispute la Europa League.
Los equipos que participen en la segunda competición de mayor importancia de la UEFA se repartirán una aportación global de 565 millones de euros, una cifra considerablemente inferior a los ingresos que genera la Liga de Campeones.
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Vozinha fue nominado al Trofeo Yashin del Balón de Oro 2026
El experimentado guardameta Vozinha, capitán de la selección de Cabo Verde y actual arquero de Colo-Colo de Chile, fue incluido entre los 10 finalistas del Trofeo Yashin 2026, reconocimiento que premia al mejor portero del mundo durante la gala del Balón de Oro.
Aunque no figura entre los nominados al Balón de Oro como mejor futbolista, su presencia en la lista del Trofeo Yashin representa un logro histórico para el fútbol caboverdiano y consolida su destacada trayectoria internacional a sus 40 años.
Vozinha competirá por el galardón frente a figuras como Thibaut Courtois, Emiliano “Dibu” Martínez, Unai Simón, David Raya y Bono. La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará el 26 de octubre en Londres.