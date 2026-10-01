Internacionales
Estados Unidos refuerza cooperación contra el crimen organizado en Guatemala rumbo al proceso electoral de 2027
Una delegación de fiscales federales estadounidenses visitó Guatemala para fortalecer las investigaciones contra organizaciones criminales transnacionales, narcotráfico y redes de lavado de dinero. El movimiento ocurre mientras el país se prepara para las elecciones generales de 2027 y circulan versiones sobre posibles restricciones migratorias contra figuras de la política guatemalteca.
Estados Unidos y Guatemala han elevado su nivel de cooperación en materia de seguridad y combate al crimen organizado. Una delegación integrada por fiscales y altos funcionarios estadounidenses sostuvo reuniones en territorio guatemalteco para fortalecer investigaciones conjuntas contra carteles y estructuras criminales que operan de manera transnacional.
La misión reunió a fiscales de nueve distritos federales de Estados Unidos, incluidos Texas, California, Arizona, Nuevo México, Florida y Nueva York, además de funcionarios del Departamento de Justicia y representantes de agencias como el FBI, la DEA y Homeland Security Investigations. El objetivo oficial fue ampliar la coordinación para enfrentar carteles, narcotráfico y otras amenazas criminales transnacionales.
Las autoridades estadounidenses también pusieron especial atención en el movimiento del dinero procedente de actividades ilícitas. Las investigaciones contemplan redes de fraude, operaciones con grandes cantidades de efectivo, lavado basado en operaciones comerciales y utilización de criptomonedas, entre otros mecanismos empleados para trasladar ganancias criminales entre países.
El documento proporcionado a este medio plantea un escenario todavía más amplio y relaciona estas acciones con la lucha contra el narcotráfico, la extorsión, el lavado de dinero y la denominada “narcopolítica” en Guatemala. También sostiene que existirían vínculos entre estructuras criminales y determinados actores políticos.
Sin embargo, el comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la visita no identifica partidos políticos ni candidatos guatemaltecos como objetivos de esta operación, por lo que cualquier vinculación individual requiere evidencia adicional antes de presentarse como un hecho.
🇺🇸🇬🇹 EE. UU. refuerza su cooperación contra el crimen organizado en Guatemala
Fiscales federales de 9 distritos de Estados Unidos participaron en encuentros para fortalecer la coordinación contra el narcotráfico, lavado de dinero y redes criminales transnacionales.
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 1, 2026
Versiones sobre la visa de Roberto Arzú
En paralelo a esta ofensiva contra el crimen organizado han vuelto a circular versiones relacionadas con la situación migratoria del político guatemalteco Roberto Arzú García-Granados.
El documento recibido por este medio sostiene que funcionarios estadounidenses habrían confirmado, de manera no oficial, la cancelación de su visa y señala además la existencia de audios en los que supuestamente el propio Arzú hablaría sobre ese tema.
Pero esa información no puede darse actualmente como confirmada.
Arzú negó públicamente a principios de septiembre que Estados Unidos hubiera revocado su visa y aseguró que el documento continuaba vigente. Una verificación independiente de Agencia Ocote tampoco encontró evidencia pública del Departamento de Estado estadounidense que confirmara una cancelación o restricción de su visado.
Por ello, mientras no exista una comunicación oficial estadounidense o documentación verificable que demuestre lo contrario, la supuesta cancelación debe mantenerse periodísticamente como una versión no confirmada y rechazada por el propio Arzú.
Guatemala se acerca a las elecciones de 2027
El contexto cobra especial importancia por la proximidad del próximo proceso electoral.
El Tribunal Supremo Electoral presentó un cronograma preliminar que contempla la convocatoria a elecciones para el 22 de enero de 2027, los comicios generales para el 27 de junio y, en caso de ser necesaria, una segunda elección presidencial el 22 de agosto de 2027. El propio TSE ha aclarado que el calendario deberá formalizarse mediante el correspondiente decreto de convocatoria.
Guatemala se encuentra, por tanto, entrando progresivamente en un período en el que las investigaciones judiciales, las relaciones con Washington y cualquier eventual medida adoptada por Estados Unidos contra figuras públicas podrían adquirir una dimensión política considerable.
Lo que sí está documentado hasta ahora es que Washington está intensificando su cooperación con Guatemala para perseguir organizaciones criminales y sus estructuras financieras. Lo que no puede establecerse con la evidencia pública disponible es que la reciente visita de fiscales estadounidenses constituya una operación dirigida específicamente contra Roberto Arzú, determinados candidatos o partidos políticos guatemaltecos.
Internacionales
Helicóptero de evacuación médica se estrella en California y deja dos muertos
Un helicóptero de evacuación médica cayó al mar frente a la costa de Los Ángeles, California, en un accidente que dejó dos personas fallecidas, dos heridas y una desaparecida, informaron autoridades locales a medios estadounidenses.
La dirigente del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, informó en la red X que un helicóptero de evacuación médica que salía de la isla Catalina se estrelló poco después del despegue.
La isla de Santa Catalina se encuentra frente a la costa del sur de California, a unos 35 kilómetros de la zona portuaria de Los Ángeles.
Jonathan Torres, ingeniero del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles, informó que cuatro de las cinco personas que viajaban a bordo habían sido localizadas.
Dos de ellas fueron trasladadas a hospitales de la zona continental en condición estable, mientras que dos personas fallecieron en el lugar. Una quinta persona continúa desaparecida.
Internacionales
VIDEO | Captan a predicador evangélico agrediendo a un adulto mayor en Guatemala
En redes sociales se ha viralizado un video que muestra el momento en que un predicador evangélico agrede a un hombre de la tercera edad en Guatemala.
El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad en la ciudad de la alcaldía de San Lucas Sacatepéquez, Guatemala, frente a un edificio municipal, y ha generado indignación entre usuarios de redes sociales.
En las imágenes se observa cuando el adulto mayor se acerca al predicador y le toca el hombro. El hombre lo mira y posteriormente lo empuja hacia un costado, provocando que el anciano caiga de la acera y termine de rodillas sobre el asfalto.
El hecho generó mayores reacciones entre la ciudadanía debido a que existen fotografías y una grabación del momento de la agresión.
De acuerdo con el texto, las autoridades correspondientes llegaron al lugar para increpar al predicador, quien manifestó ser “hijo de Dios”. Sin embargo, fue dejado en libertad debido a que el hombre, quien indicó ser predicador del evangelio, no presentó ningún documento de identificación.
🚨 VIRALIZAN VIDEO DE PREDICADOR EVANGÉLICO QUE EMPUJA A UN ADULTO MAYOR EN GUATEMALA
En redes sociales se ha viralizado un video que muestra el momento en que un predicador evangélico empuja a un hombre de la tercera edad frente a un edificio municipal de San Lucas… pic.twitter.com/jIojMvmKlI
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 30, 2026
Internacionales
VIDEO | Sujeto que amenazaba con armas de fuego en redes sociales es detenido en Guatemala
Usuarios de redes sociales viralizaron un video en el que se observa el momento en que un sujeto, señalado por amenazar a personas en redes sociales con armas de fuego, es detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y efectivos del Ejército de Guatemala.
En las imágenes se observa a un grupo de soldados y agentes policiales ingresar a la vivienda donde se encontraba el sujeto.
Al verse rodeado en una habitación, el hombre comenzó a llorar, mientras una señora sacaba del lugar a una niña para evitar que presenciara el arresto de quien aparentemente es su padre.
El sujeto intensificó el llanto cuando los agentes le colocaban las esposas. Posteriormente, los policías tuvieron que sentarlo, momento en el que comenzó a hacer un berrinche.
🚨 HOMBRE ES DETENIDO TRAS SER SEÑALADO DE AMENAZAR CON ARMAS DE FUEGO EN REDES SOCIALES
Usuarios de redes sociales viralizaron un video del momento en que soldados y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala ingresaron a una vivienda donde se encontraba el sujeto.… pic.twitter.com/elA805R3bE
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 30, 2026