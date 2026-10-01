El Salvador se proyecta al mundo desde el Día Mundial del Turismo 2026

El Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, suscribió convenios de cooperación con representantes de Perú, Colombia y Ecuador para fortalecer la lucha contra estructuras de narcotráfico, estafas cibernéticas y otras formas de criminalidad organizada transnacional.

Los acuerdos fueron firmados en el marco de la XXXIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), desarrollada en Cusco, Perú, donde fiscales y procuradores generales de Iberoamérica abordaron temas de interés para sus respectivas naciones, con el propósito de fortalecer la cooperación en el combate al crimen organizado.

Los convenios suscritos con las fiscalías de Perú, Colombia y Ecuador contemplan el intercambio de información y la realización de investigaciones conjuntas.

Con el fiscal de Perú, Tomás Aladino Gálvez Villegas, Delgado firmó un documento que establece la creación de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) para atender casos relacionados con violencia de género, corrupción, trata de personas y criminalidad organizada transnacional.

El acuerdo también contempla el intercambio de conocimientos, experiencias y análisis criminal entre el Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía salvadoreña y la Escuela del Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación de Perú.

En el caso de Colombia, el fiscal general acordó la implementación de ECI para investigar y desarticular redes dedicadas a estafas mediante medios cibernéticos, así como identificar sus fuentes de financiamiento y contribuir a la reparación de las víctimas.

Mientras tanto, con Ecuador se estableció una estrategia conjunta para combatir el narcotráfico. Esta permitirá ir más allá de la incautación de droga para identificar a los integrantes, responsables, colaboradores, vínculos y actividades de estas redes en ambos países, con el objetivo de desarticular sus estructuras y bases de operación.

«El Salvador, Perú, Colombia y Ecuador unen esfuerzos para compartir información, fortalecer las investigaciones y enfrentar de forma conjunta las estructuras criminales transnacionales», resaltó el Ministerio Público.

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