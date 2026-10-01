Política
Integración para fortalecer la industria farmacéutica regional
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa participó en el Primer Foro Centroamericano y del Caribe de la Industria Farmacéutica, un encuentro que reunió a representantes gubernamentales, autoridades sanitarias y actores de la industria para abordar los desafíos y oportunidades del sector.
Durante su disertación, el Vicepresidente Ulloa destacó el papel que desempeña la industria farmacéutica en el desarrollo económico del país, resaltando su capacidad para generar empleo, fortalecer las exportaciones y acompañar la nueva etapa de crecimiento económico.
Resaltó la contribución de la industria farmacéutica a la dinamización de la economía salvadoreña, señalando que durante 2025 el sector representó el 2.70% de las exportaciones totales de bienes del país, con productos farmacéuticos comercializados en 48 mercados internacionales. De igual manera, destacó su impacto en la generación de oportunidades, al registrar al cierre del 2025 más de 6,000 empleos directos.
El Vicemandatario también subrayó la importancia de continuar robusteciendo el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y los mecanismos de cooperación regional en materia de salud. En ese marco, destacó la experiencia de la negociación y compra conjunta de medicamentos como una muestra concreta de los beneficios que genera la coordinación entre los Estados.
El encuentro permitió impulsar el diálogo entre autoridades, representantes del sector y actores regionales, generando un espacio para compartir experiencias, identificar oportunidades de cooperación y continuar fomentando acciones conjuntas que contribuyan al progreso económico, social y productivo de la región.
Política
FMLN afirma que competirá por todas las diputaciones
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, aseguró que el partido ya completó sus 60 fórmulas para competir por las diputaciones de la Asamblea Legislativa en las elecciones de 2027.
De acuerdo con Flores, 54 candidaturas corresponden al territorio nacional y seis a la circunscripción electoral del exterior. La nueva circunscripción contempla seis diputaciones para los salvadoreños residentes fuera del país.
El dirigente también afirmó que el partido ya cuenta con la documentación de sus candidatos a alcaldes y concejales, quienes competirán en los 44 municipios del país.
El FMLN participará en los comicios de 2027 con una fórmula presidencial integrada por el médico Rafael Aguirre y la enfermera Madaí Santos, quienes fueron proclamados oficialmente durante la 47.ª Convención Nacional Ordinaria del partido, realizada el 20 de septiembre.
El partido también busca obtener representación en la Asamblea Legislativa y competir por gobiernos municipales. En las elecciones legislativas de 2024, el FMLN no obtuvo diputaciones, según los resultados oficiales citados por medios nacionales.
Flores reiteró que el partido está preparado para participar en los comicios generales y rechazó que su participación electoral sea únicamente simbólica, al señalar que representa una alternativa política para los votantes.
Por otra parte, el secretario general del FMLN afirmó que la población ya se «hartó de Nuevas Ideas» y advirtió que, según su apreciación, dicho partido recibirá «una sorpresa» en las elecciones de 2027.
«¿Saben qué va a pasar? La gente ya se hartó de Nuevas Ideas, ya se hartaron, el 28 de febrero van a recibir su merecido de parte del pueblo», expresó Flores.
Las elecciones generales de 2027 están programadas para el 28 de febrero.
Política
Hoy finaliza el periodo para inscribir candidaturas no partidarias
El periodo establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la presentación de solicitudes de inscripción de personas interesadas en competir como candidatas no partidarias a una diputación finaliza este martes 29 de septiembre.
De acuerdo con el calendario electoral del TSE, el plazo inició el pasado 29 de mayo y corresponde a la fase cinco del calendario para el sufragio en el territorio nacional. La fecha de cierre para la presentación de los libros destinados a la recolección de firmas necesarias para la inscripción también es este 29 de septiembre.
Esta etapa contempla dos actividades: la presentación de las solicitudes por parte de las personas interesadas y la entrega de los libros para recolectar las firmas requeridas para la inscripción, ambas con plazo hasta este día.
Hasta la fecha, públicamente no se ha conocido de salvadoreños que hayan manifestado su intención de inscribirse bajo esta modalidad para participar en la elección legislativa.
Según las memorias del TSE, la última ocasión en que una candidatura no partidaria obtuvo una diputación fue en 2018. En esos comicios participaron cuatro candidatos por San Salvador: José Antonio Castillo Ortiz, Leonardo Bonilla, José Antonio Díaz y Alejandro Lira Pasasin, todos acompañados por sus respectivos suplentes. La memoria electoral del TSE confirma que fueron cuatro las candidaturas no partidarias inscritas para esa elección.
El resultado de esa elección permitió a Roberto Leonardo Bonilla Aguilar obtener un escaño por San Salvador, al conseguir la curul mediante los votos por residuo, según consta en la memoria electoral de 2018.
Los cuatro contendientes participaron luego de un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que habilitó las candidaturas no partidarias para ese año.
A partir de las elecciones de 2021, ningún candidato bajo esta modalidad logró obtener una curul. En ese proceso, las últimas candidaturas no partidarias fueron las de Leonardo Bonilla, por San Salvador, y Jesús Segovia, por La Paz. El propio TSE informó en 2020 que ambos presentaron solicitudes para competir en las elecciones legislativas de 2021.
Política
Diálogo institucional y relaciones bilaterales
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, se reunió con el Presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull i Andreu, en un encuentro orientado a estrechar los vínculos institucionales entre El Salvador y Cataluña.
El Vicepresidente Ulloa puso en contexto la nueva realidad de El Salvador, señalando que la recuperación de la seguridad ha abierto paso a una etapa de mayores oportunidades para el crecimiento, la inversión y el desarrollo social. En ese marco, compartió los avances que el país impulsa en innovación tecnológica, turismo, educación, salud y otras áreas estratégicas que robustecen el aparato gubernamental.
A su vez, el Presidente del Parlamento, Josep Rull i Andreu, abordó la realidad económica y social de Cataluña y destacó la conmemoración que se desarrollará en 2027 con motivo de los mil años de las primeras Asambleas de Paz y Tregua de Dios consideradas entre los antecedentes históricos como el nacimiento del parlamentarismo catalán.
Además, manifestó su interés por la evolución de El Salvador y destacó los resultados obtenidos por la Administración del Presidente Nyib Bukele. Recordó su vínculo con el país a partir del hermanamiento promovido entre la ciudad catalana de Terrassa y el municipio salvadoreño de Tecoluca. En ese contexto, evocó su experiencia durante una visita a territorio salvadoreño, resaltando especialmente la calidez y hospitalidad de su población.
La sesión permitió intercambiar perspectivas sobre las transformaciones que experimentan ambos territorios y continuar fortaleciendo un diálogo institucional orientado al acercamiento y a la identificación de nuevas oportunidades de cooperación.