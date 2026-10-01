Nacionales
Jueza de Chalatenango muere en el choque múltiple del redondel Integración
La Corte Suprema de Justicia confirmó que María Elisa Hernández Portillo, de 60 años, jueza de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Chalatenango, es una de las dos personas que murieron este miércoles en el choque múltiple del bulevar Constitución, entre el paso multinivel Integración y el redondel El Ángel, rumbo a Apopa. El órgano judicial emitió una esquela y expresó condolencias a su familia. La PNC cerró el balance en dos fallecidos, ocho lesionados y 15 vehículos; cuatro se incendieron.
Hernández Portillo viajaba en uno de los automóviles alcanzados cuando una volqueta de GRUPO GEA S.A. de C.V. perdió los frenos y colisionó en cadena. Protección Civil reportó la emergencia a las 9:22 a.m. Los socorristas usaron equipo hidráulico para extraer a una persona atrapada. La Policía no ha identificado de forma oficial a esa víctima como la jueza: dijo que el segundo fallecido es un hombre de 30 años, conductor de quien fue rescatada, y que murió en el traslado a un hospital.
El ministro de Obras Públicas indicó que se revisó la carga y se descartó sobrepeso. El motorista, Rudy Joel Rivera Hernández, de 30 años, tenía tarjeta de circulación, pero no el permiso especial para esa unidad. Quedó herido en un brazo, bajo custodia en un hospital, y será remitido por homicidio culposo y lesiones culposas. También fue capturado Marvin Alexis Hernández Ramírez, de 27 años, representante legal de la empresa.
El gobierno anunció más controles al transporte de carga. Cronio lamenta la muerte de la funcionaria y acompaña a su familia y al sector judicial.
Judicial
Capturan al representante legal de la empresa dueña de la volqueta del choque en Integración
La PNC capturó este miércoles a Marvin Alexis Hernández Ramírez, de 27 años, representante legal de GRUPO GEA S.A. de C.V., empresa propietaria de la volqueta que desencadenó el choque múltiple en el bulevar Constitución, cerca del redondel Integración, rumbo a Apopa. La Policía informó que será remitido a las instancias correspondientes. No detalló, por ahora, el delito exacto que se le imputa. La detención se suma a la del motorista y abre la línea de investigación sobre la empresa, no solo sobre quien iba al volante.
Horas antes había sido detenido Rudy Joel Rivera Hernández, de 30 años, conductor de la unidad. Resultó con una lesión en el brazo izquierdo y quedó bajo custodia en un hospital. La PNC lo remitirá por homicidio culposo y lesiones culposas. El ministro de Obras Públicas precisó un punto que varios posts resumieron mal: el motorista sí tenía tarjeta de circulación, pero no el permiso especial para circular con esa volqueta. “Al no tener los permisos cometió una irresponsabilidad al manejar una unidad por la cual esta persona no estaba autorizada”, dijo.
El siniestro, reportado a las 9:22 a.m., dejó dos muertos, ocho heridos y 15 vehículos; cuatro se incendaron. La Corte Suprema de Justicia confirmó que una de las víctimas es María Elisa Hernández Portillo, de 60 años, jueza de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Chalatenango. La segunda es un hombre de 30 años que murió en el traslado. El funcionario indicó que la volqueta perdió los frenos y que la revisión de la carga descartó sobrepeso. Desde el 8 de agosto se han inspeccionado 1,653 unidades de carga antiguas y anunció más controles. La Fiscalía deberá establecer si, además de la falta de permiso, hubo fallas de mantenimiento atribuibles a la empresa.
Capturamos al representante legal del GRUPO GEA S.A. de C.V., empresa responsable de la volqueta que ocasionó el accidente de tránsito está mañana en las cercanías del redondel Integración, Apopa, San Salvador Oeste.
Lo identificamos como Marvin Alexis Hernández Ramírez, de 27… https://t.co/gfGDiomgCU pic.twitter.com/lLNv3V6JZt
— PNC El Salvador (@PNCSV) September 30, 2026
Nacionales
Claudia Benavides, emprendedora de Santa Rosa de Lima, muere en choque en San Nicolás Lempa
Claudia Benavides, comerciante originaria de Santa Rosa de Lima, La Unión, falleció esta mañana en un choque en la carretera Litoral, a la altura de San Nicolás Lempa, distrito de Tecoluca, San Vicente Sur. Medios locales y reportes policiales preliminares la identificaron como la víctima mortal del percance. El Blog y Diario La Huella coinciden en que tenía un negocio en su municipio y que esa madrugada o mañana salió rumbo a San Salvador a comprar mercadería para surtir su establecimiento.
El tramo del Litoral quedó bloqueado por varios vehículos. Uno volcó y otro quedó destrozado. Un reporte posterior indica que Claudia quedó atrapada entre los hierros y que fue extraída ya sin signos vitales. No se ha publicado su edad ni el nombre comercial del emprendimiento. Tampoco hay, hasta ahora, un comunicado de la PNC con el detalle técnico de cómo inició la colisión.
El Viceministerio de Transporte envió grúas a Tecoluca para retirar las unidades y restablecer la circulación. Diario El Salvador confirmó desde temprano un fallecido en ese sector. Las autoridades investigan las circunstancias: no hay, de momento, versión oficial sobre invasión de carril, alcance o falla mecánica. San Nicolás Lempa es un punto recurrente de siniestros en el Litoral, y este hecho se suma a una jornada marcada por otro choque mortal en San Salvador.
Cronio lamenta la muerte de Claudia y acompaña a su familia y a quienes dependían de su negocio en Santa Rosa de Lima. Esta nota se actualizará si la PNC precisa la dinámica del choque o confirma otros lesionados.
Nacionales
David Cerritos, el pianista señalado como segunda víctima del choque en Integración
La segunda persona fallecida en el choque múltiple de este miércoles en el redondel Integración fue identificada por El Blog como David Cerritos, un pianista salvadoreño. La PNC, hasta el cierre de esta nota, solo confirma que se trata de un hombre de 30 años: conducía el vehículo de quien fue extraída con equipo hidráulico y murió mientras lo trasladaban a un hospital. El siniestro ocurrió cerca de las 9:22 a.m. en el bulevar Constitución, entre el paso multinivel Integración y el redondel El Ángel, rumbo a Apopa. Dejó dos muertos, ocho heridos y 15 vehículos afectados; cuatro se incendieron.
En archivos públicos del Foro Cultural Salvadoreño Alemán aparece un joven llamado David Cerritos en una cápsula pianística de 2020, interpretando el Impromptu en mi bemol mayor de Schubert, ligado a la escuela de música CEDARES. Ese registro encaja con el oficio que ahora circula, pero no sustituye una confirmación institucional de identidad ni permite reconstruir toda su trayectoria: no hay edad oficial publicada, ni declaraciones de familiares, ni un comunicado de la PNC con su nombre.
La otra víctima sí está identificada por la Corte Suprema de Justicia: María Elisa Hernández Portillo, de 60 años, jueza de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Chalatenango. El órgano judicial emitió una esquela. El ministro de Obras Públicas atribuyó el choque a una volqueta que perdió los frenos. Dijo que no iba con sobrepeso y que el motorista tenía tarjeta de circulación, pero no el permiso especial para esa unidad.
La PNC capturó a Rudy Joel Rivera Hernández, de 30 años, conductor de la volqueta de GRUPO GEA S.A. de C.V., y lo remitirá por homicidio culposo y lesiones culposas. También detuvo a Marvin Alexis Hernández Ramírez, de 27 años, representante legal de la empresa. El gobierno anunció más controles al transporte de carga. Cronio lamenta las dos muertes y actualizará si las autoridades confirman de forma oficial el nombre de David.