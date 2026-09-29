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VIDEO | Abandonan a dos perritos dentro de una bolsa en el mercado Roldán
Dos perritos fueron encontrados abandonados dentro de una bolsa en las instalaciones del mercado Roldán, ubicado en La Paz Este.
De acuerdo con información difundida por la municipalidad, una mujer de avanzada edad habría dejado a los animales en el lugar, donde permanecieron solos y sin atención.
Tras recibir el reporte, personal de la Contravencional, junto a Gio y su grupo de rescate, acudió al mercado para poner a salvo a los cachorros.
Los dos perritos se encuentran ahora bajo resguardo y, según informó la municipalidad, próximamente estarán disponibles para adopción.
El caso pone nuevamente sobre la mesa la importancia de la tenencia responsable de mascotas y de buscar alternativas de protección antes de recurrir al abandono.
El mercado Roldán se encuentra en La Paz Este, municipio encabezado por la alcaldesa Marcela Pineda.
RESCATAN A DOS CACHORROS ABANDONADOS DENTRO DE UNA BOLSA EN LA PAZ ESTE 💔🐾
Dos perritos fueron encontrados abandonados dentro de una bolsa en las instalaciones del mercado Roldán, en La Paz Este.
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 29, 2026
Política
Hoy finaliza el periodo para inscribir candidaturas no partidarias
El periodo establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la presentación de solicitudes de inscripción de personas interesadas en competir como candidatas no partidarias a una diputación finaliza este martes 29 de septiembre.
De acuerdo con el calendario electoral del TSE, el plazo inició el pasado 29 de mayo y corresponde a la fase cinco del calendario para el sufragio en el territorio nacional. La fecha de cierre para la presentación de los libros destinados a la recolección de firmas necesarias para la inscripción también es este 29 de septiembre.
Esta etapa contempla dos actividades: la presentación de las solicitudes por parte de las personas interesadas y la entrega de los libros para recolectar las firmas requeridas para la inscripción, ambas con plazo hasta este día.
Hasta la fecha, públicamente no se ha conocido de salvadoreños que hayan manifestado su intención de inscribirse bajo esta modalidad para participar en la elección legislativa.
Según las memorias del TSE, la última ocasión en que una candidatura no partidaria obtuvo una diputación fue en 2018. En esos comicios participaron cuatro candidatos por San Salvador: José Antonio Castillo Ortiz, Leonardo Bonilla, José Antonio Díaz y Alejandro Lira Pasasin, todos acompañados por sus respectivos suplentes. La memoria electoral del TSE confirma que fueron cuatro las candidaturas no partidarias inscritas para esa elección.
El resultado de esa elección permitió a Roberto Leonardo Bonilla Aguilar obtener un escaño por San Salvador, al conseguir la curul mediante los votos por residuo, según consta en la memoria electoral de 2018.
Los cuatro contendientes participaron luego de un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que habilitó las candidaturas no partidarias para ese año.
A partir de las elecciones de 2021, ningún candidato bajo esta modalidad logró obtener una curul. En ese proceso, las últimas candidaturas no partidarias fueron las de Leonardo Bonilla, por San Salvador, y Jesús Segovia, por La Paz. El propio TSE informó en 2020 que ambos presentaron solicitudes para competir en las elecciones legislativas de 2021.
Nacionales
Detienen a sujeto por amenazar con arma de fuego a un conductor en San Juan Opico
Nelson Antonio Polanco Cruz, de 61 años, fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) por el delito de amenazas agravadas, luego de que presuntamente amenazara con un arma de fuego a un conductor.
El hecho quedó registrado en un video, en el que se observa a Cruz discutiendo con otras personas. Posteriormente, cuando el automovilista se acercó a la zona junto a su familia, el hombre lo habría amenazado directamente con el arma de fuego.
El incidente ocurrió sobre la calle del cantón Joya de Cerén, en San Juan Opico, La Libertad Centro.
«Ante la denuncia, acudimos de inmediato al lugar, le incautamos la pistola y será remitido por el delito de amenazas agravadas», compartió la PNC en redes sociales.
La @PNCSV capturó a Nelson Antonio Polanco Cruz, de 61 años de edad, quien amenazó a un hombre que se conducía a bordo de un vehículo junto a su familia.
El hecho ocurrió sobre la calle del cantón Joya de Cerén, en San Juan Opico, La Libertad Centro, y quedó registrado en un… pic.twitter.com/NyWOA9pX9j
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Nacionales
Ministerio de Obras Públicas habilita el paso por nueva pasarela de San Marcos
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que ya está habilitado el paso peatonal sobre la nueva pasarela ubicada frente a la Terminal del Sur, en el distrito de San Marcos, San Salvador Sur.
«La pasarela peatonal ubicada en la autopista a Comalapa, en el sector de San Marcos, ya está siendo utilizada por los peatones para cruzar la carretera de manera más segura», informó Rodríguez.
La antigua pasarela fue demolida el pasado 17 y 18 de julio debido al deterioro ocasionado por años de uso y al impacto de algunos vehículos. En su lugar, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) construyó una nueva infraestructura, que se encuentra en su fase final.
Rodríguez explicó que la estructura anterior había sido dañada por camiones y recibió más de cuatro impactos por choques, lo que provocó daños en su estructura y generó un riesgo de colapso.
«La pasarela fue dañada por camiones, sufrió más de cuatro impactos por choque, lo cual hizo que sufriera daños en la estructura y tuviera un riesgo eminente de colapso. En cualquier momento, podía ceder y quisimos evitar tragedias, por eso se desmontó», explicó el ministro.
El MOP ha informado sobre los avances de la nueva obra, que finalmente comenzó a ser utilizada por miles de personas que cruzan esta transitada carretera.
«Los peatones utilizan esta infraestructura de forma ordenada para cruzarse la vía de manera segura», informó la institución.
Entre la noche y la madrugada del 16 de septiembre, el MOP colocó la estructura principal de la nueva pasarela, junto con la superficie destinada al cruce de peatones. Posteriormente, el 22 de septiembre, la institución informó sobre la instalación de las gradas de acceso.
Ahora, el Ministerio de Obras Públicas confirmó que la nueva pasarela ya está habilitada para el uso de los transeúntes.