Sucesos
Accidente de tránsito deja a una persona lesionada de gravedad en Cabañas
Esta mañana, una persona resultó gravemente lesionada tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera principal de San Isidro, Cabañas.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el conductor perdió el control del vehículo, se salió de la vía y posteriormente impactó contra un separador.
Debido a la fuerza del impacto, el automóvil quedó completamente destruido.
Instituciones de socorro acudieron al lugar para brindar atención a la víctima, cuyo estado de salud fue reportado como delicado. Posteriormente, fue trasladada hacia un centro asistencial.
Sucesos
Motociclista es trasladado a un centro hospitalario tras accidente en San Miguel
Un motociclista fue trasladado a un centro hospitalario tras sufrir un accidente de tránsito en el departamento de San Miguel.
El percance ocurrió cuando el motociclista circulaba por el sector del cantón El Brazo, en el municipio de San Miguel Centro.
Personas particulares que transitaban por la zona acudieron para auxiliar al motociclista mientras llegaba el personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Los equipos del SEM evaluaron y estabilizaron al motociclista en el lugar del accidente. Posteriormente, lo trasladaron a un centro asistencial cercano para recibir atención médica.
Sucesos
Un gesto de amor que conmovió en redes sociales: una pareja de abuelitos fue captada dándose comida uno al otro
Una pareja de adultos mayores protagonizó un momento que ha llamado la atención en redes sociales, donde usuarios destacan los gestos de cariño que ambos mantienen a pesar del paso de los años.
A través de redes sociales circulan imágenes de los abuelitos mientras se daban comida uno al otro en un popular restaurante del país.
La escena ha sido compartida como un ejemplo de cómo pequeños gestos de afecto pueden mantenerse con el paso del tiempo, tanto en los buenos como en los malos momentos.
Internautas que han visto las imágenes han felicitado a la pareja y expresado sus deseos de que Dios les continúe regalando muchos años más de vida, para que puedan seguir disfrutando junto a sus seres queridos.
Principal
Ella es Rocío Vásquez, la joven motorista que recorre las carreteras de Morazán
Rocío Vásquez es una joven que desde hace algunos años trabaja como motorista de la ruta 328, que conecta San Francisco Gotera con Sociedad, en Morazán. En algunas ocasiones también conduce en la ruta que comunica San Simón con Ciudad Barrios.
Su jornada laboral comienza a las 4:00 de la mañana y durante el día realiza cuatro recorridos. Según su historia, fue ella quien pidió a su padre la oportunidad de trabajar como motorista.
Aunque al inicio sintió temor ante el reto de desempeñarse en este oficio, el respaldo de su familia la motivó a continuar.
ELLA ES ROCÍO VÁSQUEZ, LA JOVEN MOTORISTA QUE RECORRE LAS CARRETERAS DE MORAZÁN
A las 4:00 de la mañana comienza la jornada de Rocío Vásquez, una joven que desde hace algunos años trabaja como motorista de la ruta 328, que conecta San Francisco Gotera con Sociedad, en Morazán.… pic.twitter.com/dDUQbyrpLF
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 28, 2026
Con responsabilidad, disciplina y dedicación, Vásquez se ha ganado el reconocimiento de los usuarios de las rutas que conduce, quienes destacan su amabilidad y alegría al realizar su trabajo.
Su historia refleja cómo la dedicación puede abrirse camino en cualquier oficio.