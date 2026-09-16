Mientras participan por un Volkswagen, los salvadoreños también están ahorrando con Puma PRIS

En el quinto sorteo de Ahorra y Gana, Puma Energy destaca los beneficios de ahorro que los clientes pueden obtener al utilizar Puma PRIS al pagar sus compras de combustible.

En un momento en el que el precio de los combustibles representa una preocupación para los conductores salvadoreños, Puma Energy pone nuevamente sobre la mesa una oportunidad de ahorro que ya está disponible para sus clientes: los beneficios que pueden obtener al utilizar Puma PRIS en sus compras de combustible.

Mientras miles de salvadoreños continúan participando en la promoción Ahorra y Gana por la oportunidad de ganar uno de los vehículos Volkswagen y otros premios, cada compra realizada utilizando Puma PRIS también puede representar un ahorro para el consumidor.

“Mientras estás participando por un Volkswagen, estás ahorrando con Puma PRIS” es el mensaje que Puma Energy busca poner en primer plano, invitando a los conductores a no ver Puma PRIS únicamente como una forma de participar en promociones, sino como una herramienta que puede generar beneficios durante todo el mes.

Un beneficio que está disponible todos los días

Los clientes que utilizan Puma PRIS al comprar combustible pueden acumular puntos con cada galón.

Al utilizar Puma PRIS y comprar gasolina Súper con Cleantec Pro, el cliente recibe 6 puntos PRIS por cada galón, mientras que por cada galón de gasolina Regular recibe 4 puntos PRIS.

Esto significa que el beneficio no depende de un sorteo ni de una fecha especial: se obtiene cada vez que el cliente realiza su compra utilizando Puma PRIS.

A estos beneficios se suman promociones especiales con aliados financieros durante determinados días del mes, que permiten incrementar el ahorro y las oportunidades de acumulación.

Cinco fechas para buscar más ahorro

Los clientes también pueden aprovechar beneficios adicionales al utilizar las tarjetas y medios de pago participantes:

Todos los domingos: Banco Industrial ofrece 15% de descuento al pagar bajo las condiciones de la promoción.

Día 15 de cada mes: Con Davivienda, los clientes obtienen 15% de descuento, además de 2×1 en puntos PRIS, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

Día 20 de cada mes: Con Banco Hipotecario, pueden obtener 20% de descuento.

Día 25 de cada mes: Con EMMA y Credicomer, pueden obtener 25% de descuento.

De esta manera, Puma PRIS combina la acumulación cotidiana de puntos con beneficios especiales en fechas determinadas, permitiendo a los clientes buscar distintas oportunidades de ahorro durante el mes.

Ahorra y Gana llega a la mitad de la promoción

El anuncio se realiza en el marco del quinto sorteo de Ahorra y Gana, que se lleva a cabo hoy, 16 de septiembre, en Puma Roosevelt, y que marca un punto importante de la promoción: ya se alcanzó la mitad de su vigencia.

A la fecha, Ahorra y Gana registra:

3,716,020 oportunidades de ganar

99,758 participantes

688,790 transacciones

37.2 oportunidades promedio por participante

149,526 premios instantáneos entregados

Esto representa el 44.2% de los 338,014 premios instantáneos configurados para la promoción.

En el quinto sorteo, cinco nuevos premios entran en juego: cuatro paquetes de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno, y el primer Volkswagen Tera de Ahorra y Gana.

Todavía quedan grandes premios por ganar

La promoción continuará hasta el próximo 23 de octubre, por lo que todavía quedan importantes premios por sortear:

2 Volkswagen Tera

3 Volkswagen Taos

1 Volkswagen Amarok

20 paquetes de 30,000 puntos PRIS

Además de los premios instantáneos que continúan disponibles durante la promoción.

Para Marcela Zamudio, Gerente de Marketing de Puma Energy El Salvador, el reto es que los consumidores conozcan y aprovechen el valor que ya tienen disponible:

“En este momento, cuando cada dólar cuenta para los conductores, queremos que nuestros clientes vean Puma PRIS de una manera diferente. No se trata solamente de participar para ganar un Volkswagen. Cada vez que utilizan Puma PRIS también están aprovechando beneficios y oportunidades de ahorro. Mientras participas por un Volkswagen, estás ahorrando con Puma PRIS.”

Puma Energy invita a los conductores que aún no utilizan Puma PRIS a descargar la aplicación y comenzar a aprovechar sus beneficios. Para quienes ya son usuarios, la invitación es a utilizarla en cada compra de combustible y consultar las promociones disponibles durante el mes.

Porque en Ahorra y Gana, cada compra puede darte una oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, ayudarte a ahorrar.

La promoción Ahorra y Gana estará vigente hasta el 22 de octubre de 2026. El próximo sorteo se realizará el 23 de septiembre en la agencia Volkswagen Santa Elena.

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