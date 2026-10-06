Política
El Salvador pone a Grok en las aulas y busca socios en Uruguay para escalar su apuesta por la inteligencia artificial
El vicepresidente Félix Ulloa aterrizó en Montevideo con un mensaje claro: El Salvador no quiere quedarse en los discursos sobre inteligencia artificial y ya está metiendo herramientas concretas en sectores sensibles como la educación y la salud. Durante una visita al Centro de Inteligencia Artificial del Instituto Vidart, Ulloa detalló cómo el país está incorporando tecnologías de xAI, incluida Grok, en procesos de tutoría, aprendizaje y evaluación educativa, al tiempo que exploró posibles puentes de cooperación con Uruguay.
La conversación no se limitó a presentaciones protocolares. El mandatario salvadoreño expuso avances como DoctorSV en el ámbito de la salud y la integración de sistemas de tutoría impulsados por IA en educación. También recordó el andamiaje institucional que el gobierno ha impulsado, entre ellos la Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías y la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), creada para regular, promover y orientar el uso ético de estas herramientas y de la robótica.
Del lado uruguayo, el director ejecutivo del Instituto Vidart, Diego Garagorry, y el director científico Matías Di Martino presentaron el trabajo que desarrollan en investigación, gobernanza de datos y desarrollo de software aplicado a sectores productivos y educativos. Entre las referencias estuvo Ceibal, el programa estatal uruguayo de innovación educativa con tecnologías digitales, además de iniciativas de acompañamiento y tutoría tecnológica que articulan universidades, empresas e instituciones públicas.
La reunión sirvió para identificar puntos de contacto concretos: formación de talento, intercambio de experiencias en gobernanza de datos y posibles proyectos conjuntos en transformación digital. Ambos lados coincidieron en que la IA solo tiene sentido si se traduce en soluciones para problemas reales de educación, salud, economía y seguridad, y no queda reducida a laboratorios o anuncios.
También participó la embajadora de El Salvador en Uruguay, Astrid Moreno. El encuentro no derivó en acuerdos firmados de inmediato, pero dejó abierta la puerta a una colaboración más técnica entre dos países que, con ritmos distintos, están tratando de posicionarse en el mapa regional de la inteligencia artificial.
Para El Salvador, la visita forma parte de un esfuerzo más amplio por mostrar que su apuesta digital va más allá de las criptomonedas y el bitcoin. Uruguay, con una trayectoria más consolidada en gobierno digital y educación tecnológica, aparece como un interlocutor natural para contrastar modelos y, eventualmente, compartir herramientas. Si la cooperación avanza, el siguiente paso será ver si las experiencias piloto —incluida la de Grok en las aulas— logran escalar sin quedar atrapadas en la retórica.
Política
Vicepresidente Ulloa reafirma lazos con Corea del Sur y destaca cooperación por $30,5 millones en el Día Nacional.
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó este sábado en la celebración del Día Nacional de la República de Corea, acompañado del embajador de ese país en El Salvador, Kwak Tae Yeol. El acto, realizado en el marco del calendario cívico coreano, sirvió para reafirmar los lazos históricos entre ambas naciones y la voluntad de profundizar una agenda de cooperación orientada al desarrollo.
Durante su intervención, Ulloa expresó un saludo de felicitación al embajador Kwak y subrayó que la relación bilateral se sostiene en la hermandad, la colaboración y una visión compartida de progreso. “La participación de El Salvador en esta fecha importante constituye también una muestra de que seguimos siendo aliados confiables”, señaló el vicepresidente, quien destacó además el recorrido de Corea del Sur como referente de transformación y de tránsito hacia mayores niveles de desarrollo.
El embajador Kwak Tae Yeol, por su parte, puso el acento en los resultados concretos de la cooperación. “La relación entre nuestros países no se limita a reuniones, documentos o palabras, sino que se traduce en resultados que pueden verse en las calles, las escuelas, los hospitales y la vida cotidiana de los salvadoreños”, afirmó el diplomático durante la conmemoración.
La cooperación bilateral abarca áreas estratégicas como educación, salud, seguridad, desarrollo económico, movilidad urbana, transformación digital y fortalecimiento institucional. A través de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) se ejecutan actualmente cinco proyectos por un monto de 30,5 millones de dólares, además de otros fondos no reembolsables destinados a iniciativas conjuntas.
Las autoridades de ambos países coincidieron en que la conmemoración del Día Nacional coreano representa una oportunidad para expresar gratitud y solidaridad, y para reafirmar el compromiso de ampliar los canales de colaboración. La relación, según se subrayó en el acto, busca nuevas vías de desarrollo que beneficien de manera tangible a la población salvadoreña.
La presencia del vicepresidente Ulloa en la celebración diplomática se enmarca en una agenda de acercamiento con socios internacionales orientada a atraer cooperación técnica y financiera, y a consolidar alianzas que acompañen las prioridades nacionales en infraestructura, servicios públicos e innovación.
Política
Un legado que mantiene vigente el ideal de una Centroamérica unida
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en el acto conmemorativo por el 234.º aniversario del natalicio y herencia del General Francisco Morazán, realizado en la Plaza Morazán del Centro Histórico de San Salvador.
El Vicepresidente Ulloa expresó un fraterno saludo al Embajador de Honduras en el país, César Pinto Valle, y destacó la dimensión centroamericana de Morazán, a quien reconoció como uno de los grandes referentes históricos del ideal de unidad regional. En ese sentido, afirmó que para El Salvador representa un importante compromiso con la Unión Centroamericana albergar los restos del prócer, a quien se refirió como “el gran paladín de Centroamérica” y “el padre de la patria grande”.{
Asimismo, el Embajador hondureño expresó que conmemorar a Francisco Morazán trasciende el ejercicio de memoria histórica y representa una reflexión sobre el presente y el futuro de Centroamérica. Señaló que su visión estuvo orientada a construir una región unida, sustentada en principios como el Estado de Derecho, la separación de poderes, la igualdad ciudadana, la educación y la apertura económica, ideales que hoy encuentran continuidad en los esfuerzos de integración regional.
Esta ceremonia se enmarca en el Día del Soldado Hondureño, celebrado cada 3 de octubre en coincidencia con el natalicio de Francisco Morazán, figura histórica vinculada a los ideales de libertad y unidad regional. A 234 años de su nacimiento, el legado del prócer permanece vigente como parte de la memoria histórica centroamericana.
La colocación de la ofrenda floral contó con la participación de miembros del Gobierno, representantes del cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en el país.
Política
Una trayectoria al servicio del Derecho y la institucionalidad
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, recibió el reconocimiento “Legal Máster 2026” durante la Gala del 17.º Aniversario de la revista Derecho y Negocios, distinción que destaca su trayectoria, obra y compromiso con el desarrollo del derecho y el fortalecimiento institucional de El Salvador.
Al recibir la distinción, el Vicemandatario destacó la importancia de continuar robusteciendo el Estado de Derecho, mediante un sistema de normas que garantice la igualdad de derechos y genere las condiciones necesarias para el desarrollo de la sociedad. Asimismo, dedicó el reconocimiento a sus maestros, colegas, alumnos y familia, quienes han acompañado las distintas etapas de su vida académica y profesional.
Funcionarios del Gobierno del Presidente @nayibbukele participan en la 17.ª gala de los Premios Derecho y Negocios de la @RevistaDyN.@fulloa51 @VCpresidenciaSV @MariaLuisaHayem @EconomiaSV pic.twitter.com/Y9YAvcWsg5
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 2, 2026
También señaló que la inteligencia artificial está transformando la profesión jurídica y representa una oportunidad para modernizar su ejercicio, por lo que llamó a los abogados a incorporar estas nuevas herramientas tanto en el ámbito privado como en las carteras del Estado.
El Vicepresidente Ulloa resaltó que El Salvador ha venido construyendo una arquitectura jurídica para acompañar la innovación tecnológica, desde la adopción del Bitcoin, hasta la creación de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD). También, hizo referencia a la Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y a la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA).
La participación del Vicepresidente reafirmó el papel del Derecho como base para fortalecer la institucionalidad y acompañar las transformaciones que impulsan la innovación, la tecnología y el desarrollo económico del país.
El vicepresidente de la República, @fulloa51, recibe el reconocimiento Legal Master, un galardón que distingue su trayectoria y aporte en el ámbito jurídico.@VCpresidenciaSV pic.twitter.com/k7V23BLtKa
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 2, 2026