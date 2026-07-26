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VIDEO: Este robot-atleta chino es capaz de correr por rocas a 30 km/h
La empresa china de tecnologías robóticas Unitree Robotics ha presentado su nuevo robot Unitree Super Athlete AS2-W, capaz de moverse por terrenos rocosos unos 30 km sin carga útil a una velocidad de 30 km/h. Soporta una carga útil de 16 kg.
Unitree Super Athlete AS2-W 😉
Fluid movement, compact yet exceptional. Supports a continuous 16kg payload, with 30+ km unloaded driving range pic.twitter.com/AwjdwnzUFs
— Unitree (@UnitreeRobotics) July 24, 2026
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VIDEOS | Conoce la historia del pato que se convirtió en la sensación del Mundial 2026
Merlín, un pato doméstico, se catapultó a la fama internacional al participar en los festejos por la victoria inicial de México frente a Sudáfrica durante el partido inaugural de la Copa del Mundo.
🇲🇽🦆 MUNDIAL 2026 ⚽️🏆🔥Un pato con camiseta de la selección mexicana caminando entre aficionados en las calles de México durante las celebraciones de la Copa Mundial. pic.twitter.com/9RpEb2ISdT
— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 12, 2026
En medio de la euforia colectiva, el ave, luciendo calcetines y la camiseta de la selección mexicana, se abrió paso entre una multitud de aficionados en la Ciudad de México.
Numerosos asistentes captaron la escena con sus teléfonos, lo que rápidamente convirtió a Merlín en un fenómeno en Internet.
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VIDEO | Ni las bailarinas se salvan: Robot humanoide aprende a hacer estriptis en una barra
Un video que muestra a un robot humanoide realizando una rutina de baile en barra se ha viralizado en redes sociales, generando una amplia variedad de reacciones entre los usuarios.
En las imágenes, el robot aparece ejecutando movimientos sincronizados con la música, utilizando tacones e imitando coreografías asociadas a este tipo de baile. La grabación ha llamado la atención por el nivel de precisión de sus movimientos y por la forma en que reproduce gestos característicos de una presentación artística.
this is how unemployment starts pic.twitter.com/MC3VoEY0Ir
— eternal classic (@eternalclassic_) May 29, 2026
La difusión del video provocó comentarios de asombro, humor y debate en distintas plataformas digitales. Algunos usuarios destacaron los avances en robótica y automatización, mientras que otros expresaron inquietudes sobre el alcance que podrían tener estas tecnologías en actividades tradicionalmente realizadas por personas.
El contenido continúa acumulando visualizaciones e interacciones, convirtiéndose en uno de los videos más comentados en redes sociales en torno a las capacidades de los robots humanoides.
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Thomas Girón: “Si desea cantar, no debe tener miedo ni vergüenza”
El próximo 1 de noviembre, Thomas Girón cumplirá seis años en los escenarios como un talentoso y joven polivoz salvadoreño.
Comparte que siempre le gustó la música y fue en un coro de la iglesia donde aprendió a cantar y a ejecutar algunos instrumentos, pero fue a iniciativa de unos compañeros de trabajo que por primera vez pisó un escenario. Lo hizo en un karaoke, en un restaurante de la colonia Escalón donde triunfó.
Fue así como el público fue reconociendo su talento, al mismo tiempo que comenzaron a llegar los contratos en restaurantes.
De la mano de unos colegas incursionó mucho más en el canto profesional, ya que fueron ellos quienes lo orientaron a imitar a ciertos artistas. “Mirá, tenés una textura de voz bien alta y podrías cantar esta música”, recomendaron sus colegas.
Comenzó con canciones de Ricardo Montaner y Sin Bandera, aunque fue el público quien más decidió sobre cuál artista debía cantar. “Hay que saber escuchar al público”, dice con determinación.
Dispuesto a dar lo mejor de sí en el canto, poco a poco comenzó a incluir más famosos del canto en su repertorio, lo cual le abrió más puertas, no solo dentro de El Salvador, sino en países amigos.
En el 2023 viajó a Roatán (Honduras), un año después (2024) se presentó en Panamá y el año pasado estuvo en República Dominicana.
Thomas se ha propuesto visitar un país cada año con la intención de cosechar experiencias, alternar con otros famosos como él, en especial conquistar a toda la audiencia posible.
Y si bien imitar a cantantes internacionales es todo un reto, como Juan Gabriel, Rudy La Scala o Vicente Fernández, lo es mucho más el interpretar a mujeres.
“De Ana Gabriel sí tengo muchas canciones, de Paquita la del Barrio también… Ahí vamos, poniendo mucho más empeño en esta área”, compartió en la entrevista El Salvador Today, de Diario Digital Cronio.
Thomas aclara que el interpretar mujeres no significa caracterizarlas por lo que en sus presentaciones suele vestir trajes formales, de luces o de charro.
Al preguntarle sobre alguna sugerencia para los jóvenes que desean incursionar en el canto, Thomas acota que: “A la persona que va comenzando le diría: no tener miedo ni vergüenza… Si le gusta hacer algo, que lo haga, y debe tratar de hacerlo bien”.
Te compartimos la entrevista realizada por Víctor Hugo Dueñas: