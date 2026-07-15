La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) conmemoró su 156 aniversario destacando su evolución durante más de un siglo y medio, período en el que ha orientado su labor a responder a las necesidades del país mediante el impulso del entretenimiento responsable y la ejecución de programas de beneficencia financiados con los recursos generados por sus productos.

La institución señaló que, a través del programa Juntos Hacemos Beneficencia, impulsado bajo la visión del Gobierno del presidente Nayib Bukele, ha fortalecido su labor social mediante brigadas médicas que recorren todo el territorio nacional, ofreciendo consultas generales, atención odontológica, ecografías mamarias, medicamentos y exámenes preventivos para contribuir al bienestar y la salud de la población.

Asimismo, destacó que su trayectoria incluye aportes al desarrollo del país mediante el respaldo a iniciativas en favor del deporte nacional, la primera infancia y diversas causas sociales.

La LNB también resaltó los logros alcanzados en los últimos años, entre ellos la presidencia de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE) por tercer período consecutivo y la obtención del Nivel 2 en Juego Responsable, otorgado por la World Lottery Association (WLA), reconocimiento que, según la institución, refleja su compromiso con las mejores prácticas internacionales.

Como parte de la conmemoración, previo al sorteo se realizaron entrevistas con representantes de instituciones aliadas y socios estratégicos que han acompañado la misión de la LNB. Entre los asistentes estuvieron Juan José Gómez, gerente administrativo de INDES; Rodrigo Colorado, presidente de la Federación Salvadoreña de Vela; Lisselot Troconis, directora ejecutiva de Gente Ayudando Gente; Marianna Montes, jefa de Asuntos Internacionales y Cooperación del Despacho de la Primera Dama; Jamin Ventura, presidente de la Federación Salvadoreña de Deportes Acuáticos; Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico de El Salvador; Eduardo Paiz, director de eventos de la Federación Salvadoreña de Voleibol; y Jairo Panamá, gerente de Mercadeo de ISTU.

Durante la actividad también se dieron a conocer los resultados del Sorteo LOTRA N.º 457, dedicado al 156 aniversario de la Lotería Nacional de Beneficencia. El primer premio, de $205,000, correspondió al billete N.º 35580, el cual fue vendido. El segundo premio, de $20,000, fue para el billete N.º 33966, no vendido; mientras que el tercer premio, de $10,000, correspondió al billete N.º 00729, también no vendido.

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