Nacionales
DJ muere arrollado por una rastra en la carretera a Acajutla; conductor detenido
En horas de la madrugada de este sábado se reportó el fallecimiento de un hombre sobre el kilómetro 76 de la carretera que de Sonsonate conduce hacia Acajutla. Inicialmente se pensó que se trataba de un peatón, pero las autoridades confirmaron luego que la víctima viajaba en motocicleta.
La víctima mortal fue identificada como Francisco José Tobar Serrano, de 36 años, un DJ que se dedicaba a amenizar fiestas en Acajutla y sectores aledaños. Regresaba de cumplir con uno de sus trabajos cuando ocurrió la tragedia.
Según la información preliminar, el conductor de una rastra con placas C67-094 arrolló al motociclista, provocando que perdiera la vida de manera inmediata en el lugar de los hechos.
“De manera preliminar, se ha informado que el conductor de la rastra fue arrestado mientras se realizan las investigaciones correspondientes”, señalaron las autoridades.
La Policía y la Fiscalía continúan con las diligencias para establecer las circunstancias exactas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.
Nacionales
Identifican a joven motociclista fallecido en accidente en Jocoaitique, Morazán Norte
Como Gerber Enrique Ramos Chicas fue identificado el joven motociclista que perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Morazán Norte. La noticia generó consternación en la zona tras conocerse su identidad.
La tragedia se registró la noche del 30 de julio en el distrito de Jocoaitique, específicamente sobre la Ruta de la Paz, en el caserío Los Quebrachos. El joven se desplazaba a bordo de una motocicleta cuando ocurrió el percance que le costó la vida.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado las circunstancias exactas del accidente. Los agentes policiales iniciaron de inmediato las investigaciones correspondientes en el lugar de los hechos.
“Los agentes policiales llevaron a cabo las investigaciones correspondientes para determinar si otro vehículo estuvo involucrado en el percance”, indicaron fuentes oficiales.
Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre el caso y las posibles causas del accidente que truncó la vida del joven en la Ruta de la Paz.
Nacionales
Dos vehículos quedan reducidos a cenizas tras incendio en garaje de Mejicanos
Dos vehículos que se encontraban guardados en el garaje de una vivienda terminaron reducidos a cenizas la mañana de este sábado tras registrarse un voraz incendio en Mejicanos. El Cuerpo de Bomberos de El Salvador se movilizó de inmediato para atender la emergencia.
El siniestro ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Motocross, en la residencial Altos de San Ernesto, del distrito de Mejicanos, en San Salvador Centro. Según los reportes preliminares, el fuego se concentró dentro de la cochera y afectó de manera casi total a ambos automóviles.
“Los bomberos lograron controlar el fuego antes de que se propagara al resto de las viviendas aledañas”, informaron las autoridades, evitando así que el siniestro cobrara mayores dimensiones.
Las unidades del Cuerpo de Bomberos ejecutaron las maniobras de extinción y liquidación hasta sofocar por completo las llamas. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas.
Las autoridades continúan en el lugar investigando las posibles causas del incendio, mientras se evalúa el alcance de los daños materiales en la propiedad.
Nacionales
Lotería Run 2026 anuncia cuarta edición: se correrá el 20 de septiembre en Las Cascadas
La cuenta regresiva ya comenzó. Este 30 de julio se presentó oficialmente la cuarta edición de la Lotería Run 2026, una experiencia que durante cuatro años ha reunido a miles de salvadoreños alrededor del deporte, la salud y la emoción de superar nuevos retos.
La cita será el domingo 20 de septiembre, desde las 6:00 de la mañana, con salida y meta en el Centro Comercial Las Cascadas, en Antiguo Cuscatlán. La carrera ofrece distancias para todos los niveles: 1K, 2K, 3K, 6K, 10K y 15K, pensadas tanto para quienes corren por primera vez como para quienes buscan superar su marca personal o simplemente disfrutar en familia.
Las fechas de entrega de kits ya están confirmadas: el jueves 17 y viernes 18 de septiembre, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., y el sábado 19 de septiembre, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. El kit tiene un valor de $22.00 más cargos por boletería e incluye camisa Headsweats Ultra Performance, calcetines de compresión, bolsón deportivo, lanyard, número oficial en Tyvek, pines de seguridad, chip electrónico MyLaps, acceso a RunnerTag para descargar fotografías y una medalla conmemorativa.
Las inscripciones habilitadas a inicios de mes se agotaron en tan solo siete días. Sin embargo, Lotería anunció que habilitará más cupos para que un mayor número de salvadoreños pueda participar en esta experiencia.
“En Lotería creemos que cada paso cuenta. Por eso, la Lotería Run se ha convertido en mucho más que una carrera: es un espacio para compartir, desafiar tus propios límites y celebrar el bienestar junto a miles de salvadoreños”, destacaron los organizadores. Prepará tus tenis, elegí tu distancia y viví la experiencia de la Lotería Run 2026.