FIFA confirma que el show de medio tiempo de la Final del Mundial 2026 durará 17 minutos

El árbitro salvadoreño Iván Barton, quien ayer dirigió la semifinal entre España y Francia, continúa acaparando los reflectores por el destacado papel que ha desarrollado durante el Mundial de Norteamérica 2026.

La presencia del salvadoreño ha trascendido el ámbito futbolístico y también se ha convertido en inspiración en el mundo de la música. Recientemente, el DJ y productor alemán Tiscore lanzó una versión extendida basada en el audio «after review number 10 Paraguay cover his mouth, decisión is red card», una frase de Barton que dio vida a un remix de techno.

El audio corresponde al partido entre Paraguay y Turquía por la fase de grupos del Mundial, en el que Barton expulsó al jugador paraguayo Miguel Almirón tras una conducta sancionable relacionada con una nueva disposición reglamentaria de la FIFA sobre taparse la boca al momento de hablar con un jugador rival.

«Si me preguntas quién está detrás del remix tengo que decir que fue el árbitro. Yo solo fui el que lo convirtió en una canción. Vi al árbitro por TikTok porque ya se estaba haciendo viral, sobre todo por esa voz tan especial que tiene para ser árbitro. Se parece a un maestro de ceremonias de música techno», declaró recientemente Tiscore al ser consultado sobre la inspiración de la canción creada con el audio del réferi salvadoreño.

Tiscore también comentó que se enteró de que una persona cercana a Barton terminó mostrándole al árbitro la canción que había creado a partir del audio de la decisión arbitral. El remix del productor alemán también ha sonado en festivales y clubes.

El DJ, conocido por su estilo en géneros como EDM, techno y trance, lanzó hace un par de días un fragmento del remix en sus redes sociales. Sin embargo, tras convertirse en un éxito y por petición de sus seguidores, publicó una versión extendida con una duración de un minuto y 58 segundos.

El artista alemán, cuyo nombre real es Timon Schaper, ha construido una carrera internacional con colaboraciones junto a figuras como Timmy Trumpet, Vini Vici, W&W, Dimitri Vegas & Like Mike y Gabry Ponte.

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