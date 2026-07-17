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FIFA confirma que el show de medio tiempo de la Final del Mundial 2026 durará 17 minutos
La FIFA confirmó que el espectáculo de medio tiempo de la Final de la Copa Mundial 2026 entre Argentina y España tendrá una duración máxima de 17 minutos.
Una de las principales dudas de cara al encuentro era el tiempo que se destinaría al descanso, debido a los rumores de que podría extenderse hasta 30 minutos por el espectáculo musical y los compromisos comerciales. Sin embargo, el organismo aclaró la logística del partido e informó a ambas selecciones que el show no superará los 17 minutos, por lo que el desarrollo del encuentro prácticamente no sufrirá modificaciones.
De acuerdo con la planificación de la FIFA, ese tiempo será suficiente para montar el escenario, realizar las presentaciones musicales, desmontar la estructura y dejar nuevamente el terreno de juego en condiciones para el inicio del segundo tiempo.
Con esta planificación, el descanso será únicamente dos minutos más largo que el reglamentario, lo que permitirá que tanto Argentina como España mantengan prácticamente la misma rutina de recuperación utilizada durante el resto del torneo.
La Final del Mundial 2026 marcará la primera ocasión en la historia de la Copa del Mundo en la que el partido decisivo incluirá un espectáculo de medio tiempo con un formato inspirado en otros grandes eventos deportivos.
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Actriz Brenda Fricker, recordada por su papel en ‘Mi pobre angelito 2’, fallece a los 81 años
La actriz irlandesa Brenda Fricker, reconocida mundialmente por interpretar a la Dama de las Palomas en la película Mi pobre angelito 2, falleció a los 81 años.
La noticia fue confirmada por el agente de la ganadora del Premio Oscar, Phil Belfield.
A lo largo de las últimas seis décadas, Brenda Fricker desarrolló una exitosa trayectoria artística que fue ampliamente reconocida, consolidándose como una figura destacada tanto en el teatro como en la pantalla grande.
En 1990, Fricker se convirtió en la primera actriz irlandesa en obtener un Premio de la Academia, al ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su actuación en la película biográfica My Left Foot (1989).
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Encuentran sin vida a Mykee Moves, bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro
El bailarín profesional Michael-Anthony Leones Espino, conocido artísticamente como Mykee Moves, fue encontrado sin vida en Miami luego de permanecer desaparecido durante varios días.
La noticia ha causado sorpresa en la industria musical y entre los seguidores de Rosalía y Rauw Alejandro, artistas con quienes colaboró en importantes giras.
Las autoridades del condado de Miami-Dade confirmaron el hallazgo del cuerpo del bailarín de 28 años, quien había sido reportado como desaparecido el pasado fin de semana.
Su búsqueda movilizó a familiares, amigos y fanáticos, así como a Rosalía y Rauw Alejandro, quienes compartieron en sus redes sociales la ficha de localización para ayudar a encontrarlo.
Mykee Moves se consolidó como uno de los bailarines más reconocidos de la escena musical. Participó en el Motomami Tour de Rosalía y en la gira Cosa Nuestra Tour de Rauw Alejandro, además de formar parte de otras producciones de gran impacto internacional.
Su talento y carisma le permitieron ganarse el cariño de artistas y seguidores alrededor del mundo.
Las autoridades continúan con las investigaciones del caso, mientras medios locales informaron que la causa de su muerte aún es desconocida.
Internacionales -deportes
Audio del árbitro salvadoreño Iván Barton inspira remix de techno creado por DJ alemán
El árbitro salvadoreño Iván Barton, quien ayer dirigió la semifinal entre España y Francia, continúa acaparando los reflectores por el destacado papel que ha desarrollado durante el Mundial de Norteamérica 2026.
La presencia del salvadoreño ha trascendido el ámbito futbolístico y también se ha convertido en inspiración en el mundo de la música. Recientemente, el DJ y productor alemán Tiscore lanzó una versión extendida basada en el audio «after review number 10 Paraguay cover his mouth, decisión is red card», una frase de Barton que dio vida a un remix de techno.
El audio corresponde al partido entre Paraguay y Turquía por la fase de grupos del Mundial, en el que Barton expulsó al jugador paraguayo Miguel Almirón tras una conducta sancionable relacionada con una nueva disposición reglamentaria de la FIFA sobre taparse la boca al momento de hablar con un jugador rival.
«Si me preguntas quién está detrás del remix tengo que decir que fue el árbitro. Yo solo fui el que lo convirtió en una canción. Vi al árbitro por TikTok porque ya se estaba haciendo viral, sobre todo por esa voz tan especial que tiene para ser árbitro. Se parece a un maestro de ceremonias de música techno», declaró recientemente Tiscore al ser consultado sobre la inspiración de la canción creada con el audio del réferi salvadoreño.
Tiscore también comentó que se enteró de que una persona cercana a Barton terminó mostrándole al árbitro la canción que había creado a partir del audio de la decisión arbitral. El remix del productor alemán también ha sonado en festivales y clubes.
El DJ, conocido por su estilo en géneros como EDM, techno y trance, lanzó hace un par de días un fragmento del remix en sus redes sociales. Sin embargo, tras convertirse en un éxito y por petición de sus seguidores, publicó una versión extendida con una duración de un minuto y 58 segundos.
El artista alemán, cuyo nombre real es Timon Schaper, ha construido una carrera internacional con colaboraciones junto a figuras como Timmy Trumpet, Vini Vici, W&W, Dimitri Vegas & Like Mike y Gabry Ponte.