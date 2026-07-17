Economia
Tres riesgos que las empresas deben gestionar ante el crecimiento de la inversión en El Salvador
El crecimiento de la inversión extranjera y el desarrollo de proyectos estratégicos de infraestructura están impulsando una nueva etapa para la economía salvadoreña. Sin embargo, este dinamismo también incrementa la exposición de las empresas a riesgos que pueden comprometer la continuidad de sus operaciones y el retorno de sus inversiones si no cuentan con una adecuada gestión de riesgos.
Ante este escenario, WTW, empresa global líder en consultoría, corretaje de seguros y soluciones para la gestión de riesgos, señala que el nuevo entorno económico exige que las organizaciones evolucionen de una visión reactiva hacia una estrategia preventiva, donde la identificación, evaluación y transferencia de riesgos sean parte de la toma de decisiones del negocio.
«La llegada de nuevas inversiones representa una gran oportunidad para El Salvador, pero también exige que las empresas fortalezcan su capacidad para anticipar y gestionar riesgos. Hoy los seguros corporativos han dejado de ser un requisito operativo para convertirse en una herramienta estratégica que protege la continuidad del negocio, el patrimonio y la confianza de inversionistas y socios comerciales», afirmó Eduardo Barrientos, gerente general de WTW El Salvador.
Con base en sus análisis del mercado regional, WTW identifica tres riesgos prioritarios que las empresas deben gestionar para operar con mayor resiliencia en este nuevo contexto económico:
- Riesgos climáticos y daños a la propiedad
Las inversiones en infraestructura, manufactura, logística y agroindustria continúan expuestas a fenómenos naturales como inundaciones, tormentas o eventos sísmicos. Más allá de los daños materiales, estos eventos pueden detener las operaciones durante semanas, afectar contratos comerciales y generar pérdidas financieras significativas.
WTW explica que un programa de seguros estructurado permite a las organizaciones contar con la liquidez necesaria para recuperar sus operaciones en menor tiempo y reducir el impacto económico de estos eventos.
- Ciberataques y transformación digital
El crecimiento de los servicios digitales y la modernización tecnológica también incrementan la exposición a amenazas como ransomware, robo de información y ataques a sistemas críticos.
WTW advierte que un incidente cibernético puede paralizar operaciones logísticas, interrumpir cadenas de suministro y afectar la reputación de una empresa en cuestión de horas. Por ello, el seguro de ciberriesgos se ha convertido en una necesidad para organizaciones de todos los sectores y tamaños.
- Mayor responsabilidad para directivos y consejos de administración
La llegada de nuevos inversionistas y el desarrollo de proyectos de mayor escala implican mayores exigencias regulatorias y de gobierno corporativo.
En este contexto, WTW señala que las decisiones de los altos ejecutivos están sujetas a un mayor escrutinio por parte de inversionistas, accionistas y autoridades, por lo que contar con coberturas de Responsabilidad Civil para Directores y Oficiales (D&O) resulta clave para proteger su patrimonio frente a posibles reclamaciones derivadas de su gestión.
«Las empresas que gestionan sus riesgos de manera estratégica fortalecen su capacidad de crecimiento, generan mayor confianza entre inversionistas y protegen el valor de sus operaciones. La prevención ya no es una opción; es un factor de competitividad», concluyó Barrientos.
Con ello, WTW reafirma su compromiso de acompañar a las empresas que operan en El Salvador con soluciones especializadas en consultoría, gestión de riesgos y corretaje de seguros, contribuyendo a que las inversiones que hoy llegan al país se desarrollen sobre bases más sólidas, resilientes y sostenibles.
Economia
Sorteo LOTRA N.o 458 dedicado a » Ciclo Binario 2, ¡Fuente de Energía para El Salvador!» de LAGEO
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó el Sorteo LOTRA N.º 458, dedicado al proyecto «Ciclo Binario 2, ¡Fuente de Energía para El Salvador!» de LAGEO, en reconocimiento al aporte de esta empresa estratégica al desarrollo energético del país mediante el aprovechamiento de los recursos geotérmicos.
De acuerdo con la información oficial, LAGEO cuenta con una capacidad instalada de 209.4 megavatios (MW), con la que genera aproximadamente el 21 % de la energía eléctrica que se consume en El Salvador. Además, mantiene una disponibilidad operativa mensual que oscila entre el 99 % y el 100 %, contribuyendo a la estabilidad del sistema energético nacional.
Como parte de su estrategia de innovación y desarrollo sostenible, la empresa puso en marcha las operaciones comerciales del proyecto Ciclo Binario 2 (CB2), ubicado en el Campo Geotérmico de Berlín. La nueva planta optimiza la generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento del agua geotérmica proveniente de los pozos e incorpora una capacidad nominal de 7.4 MW, con el objetivo de fortalecer el suministro energético de la red nacional y respaldar el crecimiento del país.
Durante la fase previa del sorteo, correspondiente a la presentación de Premios Mayores y Maletines de Balotas de Colores, participó José Luis Henríquez, gerente de Proyectos de LAGEO, quien acompañó el desarrollo de este proceso.
Al finalizar la fase previa, el presidente de la LNB, Javier Milián, entregó un enmarcado conmemorativo a Jamilet de Quan, gerente general de LAGEO, en reconocimiento a la dedicatoria del sorteo. Posteriormente, la funcionaria dirigió unas palabras de agradecimiento.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 458 fueron los siguientes: el primer premio, de $205,000, correspondió al billete N.º 08181, el cual fue vendido; el segundo premio, de $20,000, fue para el billete N.º 00275, que no fue vendido; mientras que el tercer premio, de $10,000, correspondió al billete N.º 18701, también no vendido.
Economia
Lotería Nacional celebra 156 años de historia con el Sorteo LOTRA N.º 457
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) conmemoró su 156 aniversario destacando su evolución durante más de un siglo y medio, período en el que ha orientado su labor a responder a las necesidades del país mediante el impulso del entretenimiento responsable y la ejecución de programas de beneficencia financiados con los recursos generados por sus productos.
La institución señaló que, a través del programa Juntos Hacemos Beneficencia, impulsado bajo la visión del Gobierno del presidente Nayib Bukele, ha fortalecido su labor social mediante brigadas médicas que recorren todo el territorio nacional, ofreciendo consultas generales, atención odontológica, ecografías mamarias, medicamentos y exámenes preventivos para contribuir al bienestar y la salud de la población.
Asimismo, destacó que su trayectoria incluye aportes al desarrollo del país mediante el respaldo a iniciativas en favor del deporte nacional, la primera infancia y diversas causas sociales.
La LNB también resaltó los logros alcanzados en los últimos años, entre ellos la presidencia de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE) por tercer período consecutivo y la obtención del Nivel 2 en Juego Responsable, otorgado por la World Lottery Association (WLA), reconocimiento que, según la institución, refleja su compromiso con las mejores prácticas internacionales.
Como parte de la conmemoración, previo al sorteo se realizaron entrevistas con representantes de instituciones aliadas y socios estratégicos que han acompañado la misión de la LNB. Entre los asistentes estuvieron Juan José Gómez, gerente administrativo de INDES; Rodrigo Colorado, presidente de la Federación Salvadoreña de Vela; Lisselot Troconis, directora ejecutiva de Gente Ayudando Gente; Marianna Montes, jefa de Asuntos Internacionales y Cooperación del Despacho de la Primera Dama; Jamin Ventura, presidente de la Federación Salvadoreña de Deportes Acuáticos; Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico de El Salvador; Eduardo Paiz, director de eventos de la Federación Salvadoreña de Voleibol; y Jairo Panamá, gerente de Mercadeo de ISTU.
Durante la actividad también se dieron a conocer los resultados del Sorteo LOTRA N.º 457, dedicado al 156 aniversario de la Lotería Nacional de Beneficencia. El primer premio, de $205,000, correspondió al billete N.º 35580, el cual fue vendido. El segundo premio, de $20,000, fue para el billete N.º 33966, no vendido; mientras que el tercer premio, de $10,000, correspondió al billete N.º 00729, también no vendido.
Economia
Sorteo LOTRA dedicado al Especial del Billetero
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó el Sorteo Especial del Billetero, como un reconocimiento a los agentes billeteros que comercializan sus productos y acercan la oportunidad de ganar a miles de salvadoreños en todo el país.
Durante la fase previa del sorteo, Marjorie González, jefa del Departamento de Agencias de la LNB, participó en el ingreso de los premios a la tómbola y en la selección de maletines. Además, explicó a la audiencia el trabajo que realizan los agentes billeteros y detalló el proceso para formar parte de esta red de venta que distribuye los productos de la institución en todo el territorio nacional.
En el Sorteo Especial del Billetero, el primer premio de $185,000 correspondió al billete n.º 23733, el cual fue vendido. El segundo premio de $20,000 fue para el billete n.º 02503, que no fue vendido, mientras que el tercer premio de $10,000 correspondió al billete n.º 16890, también no vendido.
La LNB destacó que cada boleto adquirido para participar en sus sorteos también contribuye a los programas de beneficencia que desarrolla la institución. Según informó, durante junio de 2026 fueron beneficiadas 5,618 personas, con una inversión de $61,707.50, como parte de los esfuerzos para acercar atención y apoyo a la población salvadoreña.
Asimismo, la institución invitó a la población a consultar la lista completa de números ganadores en su sitio web oficial y a seguir el resumen de los premios principales a las 5:30 p. m. por Canal 10.
Finalmente, la LNB recordó que cada miércoles ofrece una nueva oportunidad para participar en sus sorteos bajo el mensaje: «Ese Algún Día, te puede pasar a vos».