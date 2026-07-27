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Incidente de OpenAI: ¿La IA se ha vuelto demasiado poderosa para ser controlada?
Una prueba realizada por OpenAI reveló que dos agentes de inteligencia artificial ejecutaron de forma autónoma un ciberataque durante una evaluación interna, un hecho que ha reavivado el debate sobre cómo controlar los modelos de IA más avanzados.
La evaluación, desarrollada en un entorno cerrado, tenía como objetivo medir las capacidades de GPT-5.6 Sol, considerado por la empresa como su modelo «más avanzado», así como de su sucesor, que aún no ha sido comercializado. Este tipo de pruebas forma parte del proceso habitual de evaluación de la startup estadounidense.
Durante el ensayo, los modelos lograron conectarse a internet y lanzaron un ataque contra la plataforma Hugging Face, un repositorio de modelos de inteligencia artificial.
«Entendían que OpenAI no quería que salieran de su entorno de pruebas y hackearan a otra compañía, pero igual lo hicieron», afirmó Jeffrey Ladish, director de Palisade Research, una organización independiente dedicada a evaluar nuevos modelos de IA en materia de ciberseguridad.
«Casi parecía que lo hicieron antes incluso de tener un plan de qué hacer con el acceso a internet», agregó Ladish.
El incidente se suma a otros casos recientes. En marzo, un grupo de desarrolladores afiliados a la empresa china Alibaba detectó que uno de sus modelos intentó crear una criptomoneda por iniciativa propia tras conectarse sin autorización a un servidor externo.
Asimismo, en abril, Sam Bowman, responsable de seguridad de Anthropic, recibió un correo electrónico enviado por el modelo Mythos, que estaba siendo sometido a pruebas. En el mensaje, el sistema informaba que estaba navegando por internet pese a haber sido aislado inicialmente.
Según Ladish, estos modelos «buscan libertad para cumplir con sus objetivos de manera más efectiva. Y eso da mucho miedo».
Dudas sobre la supervisión de la inteligencia artificial
El informe publicado por OpenAI sobre estos eventos sugiere que la empresa no detectó la situación con suficiente rapidez para intervenir en tiempo real o alertar a Hugging Face. Consultada por la AFP, la compañía no respondió sobre el incidente.
Tras los ciberataques, OpenAI informó que implementó «protecciones más fuertes» para las próximas evaluaciones de sus modelos.
Para Gang Wang, profesor de Ciencias de la Computación de la Universidad de Illinois, todavía es posible impedir que un modelo acceda a internet mediante la desconexión física de la red. Sin embargo, advirtió que «las personas subestiman a la IA».
Por su parte, Andrew Lohn, del Centro de Seguridad y Tecnologías Emergentes de la Universidad de Georgetown, señaló que asegurar estos entornos de prueba «es algo a lo que debemos prestar más atención (…) como se hace con los accidentes de laboratorio» que pueden liberar virus o bacterias.
En tanto, Dan Lahav, director ejecutivo de la empresa de ciberseguridad Irregular, especializada en inteligencia artificial de vanguardia, sostuvo que realizar simulaciones en un entorno completamente aislado representa «un desafío de investigación muy difícil».
«Es posible aplicar medidas de mitigación, pero debido a cómo está construida la tecnología, cuanto más se intenta darle libertad y autonomía para realizar tareas más sofisticadas, será más difícil supervisarla», explicó.
El caso de OpenAI ha intensificado el debate en Estados Unidos sobre la necesidad de verificar los modelos de inteligencia artificial más avanzados antes de su lanzamiento.
Según la información proporcionada, el gobierno del presidente Donald Trump obligó a Anthropic a suspender dos de sus modelos y a OpenAI a someter sus desarrollos a pruebas antes de comercializarlos.
Además, el jueves, un congresista republicano y otro demócrata presentaron un proyecto de ley que obligaría a las principales empresas de inteligencia artificial a contar con un «interruptor de apagado» («kill switch») que permita desactivar sus sistemas si representan un riesgo grave.
Internacionales -deportes
Infantino carga contra los críticos del Mundial 2026 por «difundir odio»
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respondió este lunes a las críticas dirigidas al Mundial 2026 y acusó a sus detractores de difundir «odio y rumores falsos», al tiempo que sostuvo que el torneo se desarrolló con «solo alegría y felicidad».
Las declaraciones fueron publicadas en una carta abierta difundida en el sitio web de la FIFA y compartida en las cuentas de Instagram de la institución y del propio dirigente. En el mensaje, Infantino pidió a quienes criticaron la organización del certamen que «reflexionen, mediten, recen o vean un partido de fútbol», tras un torneo que estuvo marcado por controversias relacionadas con el precio de los boletos y las dificultades para obtener visados.
«Lamento que el odio y las críticas los haya consumido hasta el punto de que se perdieran todo», escribió el dirigente italosuizo de 56 años.
Asimismo, afirmó: «A quienes, parapetados tras sus plumas, sus papeles y sus pantallas, difunden odio y rumores falsos, quiero decirles que, mientras ustedes se quedan sentados detrás, nosotros, en la FIFA, estamos en primera línea, organizando, trabajando sin descanso y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo».
Infantino también aseguró que durante el torneo «no hubo violencia ni incidentes: seguridad absoluta y únicamente alegría y felicidad».
En los meses previos al Mundial, celebrado en Canadá, México y Estados Unidos, surgieron preocupaciones por el elevado precio de las entradas, la tensión geopolítica, los conflictos internacionales y las altas temperaturas previstas durante el verano en los tres países anfitriones.
La participación de Irán, en el contexto de la guerra que mantiene con Estados Unidos, así como la crisis interna en Haití y la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo, incrementaron el escrutinio sobre las restricciones de viaje y la emisión de visados.
El caso del árbitro somalí Omar Artan, a quien se le negó el ingreso a Estados Unidos, también llamó la atención al ser considerado un reflejo de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.
En su carta, Infantino defendió la gestión de la FIFA y afirmó que la organización trabajó para facilitar la participación de las selecciones.
«Mientras ustedes difundían odio, nosotros trabajábamos sin descanso para unir a dos países en guerra. Irán entró en Estados Unidos sin incidentes ni conflictos», expresó. Agregó que la selección iraní recibió los visados correspondientes porque «el fútbol representa la paz. No tiene que ver con la política».
El presidente de la FIFA también sostuvo que se concedieron visados a países que enfrentaban graves problemas sanitarios u otras dificultades y cuestionó que las críticas se centraran en los pocos casos en que fueron denegados, dejando de lado «a los millones de personas de todo el mundo a las que sí se les concedió».
Estas declaraciones contrastan con las del entrenador de Irán, Amir Ghalenoei, quien aseguró que su selección fue la «más oprimida» del Mundial. Por su parte, el delantero Mehdi Taremi calificó de «desastre» el trato recibido por el equipo durante el torneo.
Infantino también respondió a los cuestionamientos sobre las decisiones arbitrales, luego de que se conociera que Donald Trump llamó personalmente al presidente de la FIFA para levantar la suspensión de un partido al estadounidense Folarin Balogun, permitiéndole disputar el encuentro de octavos de final frente a Bélgica.
«Vuestra disconformidad con algunas decisiones adoptadas por las autoridades competentes es comprensible, pero basta con consultar los registros públicos para comprobar que este tipo de decisiones son habituales en algunas de las ligas más importantes», afirmó.
El dirigente añadió que las decisiones arbitrales discutibles o las sanciones disciplinarias consideradas extrañas, como errores en tarjetas rojas o amarillas o decisiones posteriores de no sancionar a determinados jugadores, son situaciones habituales y ampliamente aceptadas en algunas de las principales ligas del mundo.
«Resulta curioso que sean precisamente los países en los que se aplican estas prácticas los que ahora las critican», concluyó.
Internacionales
Un policía detiene a un hombre tras herir a tres mujeres con dos cuchillos en París
Un policía fuera de servicio detuvo este lunes a un hombre sospechoso de atacar y herir a tres mujeres con dos cuchillos de cocina en París, informaron las autoridades.
El ataque ocurrió alrededor de las 11:30 horas en la zona de Porte de Clichy, ubicada en el noroeste de la capital francesa. De acuerdo con la prefectura de Policía, el sospechoso fue detenido «rápidamente» tras el incidente.
El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, precisó que la detención fue realizada por un policía que se encontraba fuera de servicio.
Las autoridades indicaron que la identidad del sospechoso no estaba clara de inmediato. Asimismo, el ministro pidió prudencia respecto al posible motivo del ataque debido a las «declaraciones incoherentes» realizadas por el hombre.
Las víctimas son tres mujeres de 19, 24 y 36 años. Según Laurent Nuñez, dos de ellas sufrieron heridas muy graves y la tercera resultó con lesiones leves. No obstante, las autoridades señalaron que ninguna de las tres corre peligro de muerte.
Judicial
Condenan a 32 mareros a penas de hasta 310 años de prisión por 17 homicidios y otros delitos
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que 32 pandilleros de la MS-13 fueron condenados a penas de hasta 310 años de prisión, tras ser declarados culpables de 17 homicidios y otros delitos.
De acuerdo con el Ministerio Público, el caso más representativo es el de William Antonio García, identificado como homeboy de la estructura criminal, quien recibió una condena de 310 años de cárcel por cometer 10 homicidios agravados. Además, fue declarado culpable del delito de proposición y conspiración para cometer homicidio.
La FGR indicó que también fueron sentenciados pandilleros con rangos de chequeos, observadores y colaboradores. Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana y oscilan entre los 35 y 134 años de prisión.
Según la institución fiscal, una de las víctimas de estos hechos fue un elemento destacado de la Fuerza Naval, quien fue interceptado por los pandilleros en la zona del cantón El Sincuyo, en Ahuachapán Centro. La víctima recibió múltiples disparos y, tras causarle la muerte, los responsables le provocaron varias heridas con arma blanca.