Negocios
Ciudad Portuaria San Jorge impulsará el desarrollo del Corredor Interoceánico de Guatemala
El Consorcio Interoceánico de Guatemala (CIGSA) anunció el desarrollo de la Ciudad Portuaria San Jorge, un proyecto que formará parte del Corredor Interoceánico de Guatemala, una iniciativa logística privada que busca conectar los océanos Atlántico y Pacífico mediante un sistema de transporte multimodal.
El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en San Salvador encabezada por Guillermo Catalán, presidente de CIGSA; Rolando Melgar, director ejecutivo del consorcio; Hugo René Sarceño Orellana, alcalde de Puerto Barrios; y David de Jesús Duarte, síndico municipal.
Los representantes del proyecto informaron que la presentación oficial de la Ciudad Portuaria del Atlántico se llevará a cabo el próximo 17 de julio en Ciudad de Guatemala, donde se darán a conocer los aspectos técnicos, financieros y operativos de esta nueva etapa del corredor logístico.
“Vamos a hacer un hito histórico para nosotros”, afirmó Melgar, quien señaló que el anuncio representa la culminación de 26 años de trabajo relacionados con el desarrollo del corredor.
La futura ciudad portuaria se desarrollará en el municipio de Puerto Barrios, en la costa atlántica guatemalteca, y abarcará aproximadamente 21 kilómetros cuadrados de terreno con cinco kilómetros de costa sobre el Atlántico. La propiedad se extiende alrededor de cuatro kilómetros hacia el interior y estará destinada a la construcción de puertos, aeropuertos, plataformas logísticas, zonas industriales y áreas comerciales.
Según Melgar, San Jorge será el “primer componente económico” del Centro Logístico Internacional San Jorge, mientras que David Durán, síndico municipal de Puerto Barrios, aseguró que será el punto de partida para la conectividad del corredor.
Guillermo Catalán destacó que el proyecto representa una oportunidad para Guatemala, Honduras y El Salvador, países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, al disponer de territorio con vocación para el desarrollo de infraestructura estratégica de transporte y logística.
“Es importante que adoptemos esta iniciativa como una iniciativa centroamericana de que podemos aspirar a nuestros países a tener una ruta comercial que responda a nuestros intereses”, manifestó.
Los promotores indicaron que el corredor tendrá influencia sobre una amplia zona poblacional de Guatemala, El Salvador y Honduras. Asimismo, señalaron que empresas salvadoreñas ya participan en la iniciativa, entre ellas Terminales de El Salvador, identificada como el primer usuario del proyecto.
Catalán sostuvo que la iniciativa puede contribuir a fortalecer la integración económica regional y las cadenas de comercio internacional. En esa línea, Hugo Sarceño afirmó que El Salvador podría beneficiarse con una mayor rapidez en la recepción de mercancías.
Las autoridades del consorcio informaron además que ya sostuvieron reuniones con representantes del sector empresarial salvadoreño para facilitar su incorporación al proyecto y permitir que los flujos de carga operen de manera más costo-efectiva.
Las autoridades municipales de Puerto Barrios respaldaron la ejecución de la obra. Sarceño explicó que la autonomía municipal reconocida por la Constitución permite avanzar con el proyecto dentro de las competencias locales.
El alcalde también hizo referencia a los problemas de movilidad que enfrenta actualmente la región. “Todos los días hay un accidente en esa ruta. Dos tráileres parando la ruta, por ejemplo, implica 11 horas de tráfico complicado”, indicó.
Durante la conferencia se informó que cerca de 1,100 tráileres ingresan diariamente por los puertos ubicados en el municipio.
Por su parte, David de Jesús Duarte recordó que Puerto Barrios cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial vigente desde 2019 y que existe un acuerdo municipal aprobado en 2021 que declaró de interés público la construcción del corredor en la finca El Pantanal.
El Corredor Interoceánico de Guatemala contempla una extensión de 372 kilómetros que conectará Puerto San Jorge, en el Atlántico, con Puerto San Luis, en el Pacífico, atravesando seis departamentos cercanos a la frontera con El Salvador.
De acuerdo con sus promotores, más de 3,500 familias han integrado voluntariamente sus propiedades al proyecto durante los últimos 25 años. Asimismo, indicaron que quienes deban trasladarse durante la construcción recibirán apoyo económico mediante un bono corporativo para su reubicación y tendrán prioridad para trabajar en las etapas de construcción y operación.
Los responsables de la iniciativa también destacaron el componente ambiental del proyecto. Según explicaron, la evaluación ambiental cumple con la normativa guatemalteca, los requisitos del Banco Mundial y los Acuerdos de Cancún. Además, contempla la preservación de nacimientos de agua y áreas boscosas remanentes bajo criterios de mínima afectación ambiental.
El desarrollo completo del proyecto requerirá una inversión aproximada de 15,000 millones de dólares, que serán ejecutados de forma escalonada durante un período de 25 años.
Como parte de la estrategia financiera, el consorcio impulsa un instrumento de activos digitales denominado COINGT, que busca ampliar las opciones de financiamiento mediante la participación de inversionistas individuales.
“Somos el primer token de propiedad respaldado por un proyecto real”, afirmó Melgar, quien explicó que el mecanismo permite la participación de pequeños inversionistas a partir de 1,000 dólares.
Los representantes de CIGSA consideran que factores como la saturación de corredores marítimos internacionales, las limitaciones para la expansión portuaria en Estados Unidos y los desafíos operativos que enfrenta el Canal de Panamá generan oportunidades para nuevas rutas logísticas en la región.
A diferencia del Canal de Panamá, el Corredor Interoceánico de Guatemala será una infraestructura terrestre que incluirá vías férreas, carreteras para el transporte de mercancías, sistemas de tuberías para hidrocarburos y zonas francas distribuidas a lo largo del recorrido.
Sus promotores sostienen que el proyecto no busca competir con el Canal de Panamá, sino complementarlo mediante una alternativa logística adaptada a distintas necesidades del comercio internacional.
Melgar aseguró además que el sector exportador salvadoreño ha mostrado interés en la iniciativa y señaló que el corredor podría reducir hasta un 30 % los costos de transporte de carga en comparación con otras rutas terrestres utilizadas actualmente.
Empresarial
El sueño mundialista hecho realidad con el SISTEMA FEDECRÉDITO: entrega de dos paquetes dobles para la Copa Mundial de la FIFA 2026
El SISTEMA FEDECRÉDITO hizo entrega de dos paquetes dobles que llevarán a sus ganadores a vivir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026, para asistir a un partido de cuartos de final y otro para la semifinal.
El ganador del paquete doble para semifinales fue Jorge Alberto Carranza Estrada, cliente de la Caja de Crédito de Juayúa, mientras que Mario Francisco Martínez González, cliente de la Caja de Crédito de Sensuntepeque, se llevó el paquete doble para cuartos de final. Ambos podrán compartir esta experiencia junto a un acompañante.
Cada paquete incluye 2 vuelos internacionales, cuatro noches de hospedaje con desayuno incluido, transporte terrestre por la ciudad y aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro contra accidentes, acceso al Everywhere Lounge de VISA, una tarjeta prepago VISA por US $600.00, además el SISTEMA FEDECRÉDITO desea que su experiencia mundialista sea inolvidable otorgándoles US $1,000.00 adicionales para gastos de bolsillo.
La mecánica de participación fue muy sencilla: por cada US $50.00 en compras nacionales e internacionales, realizadas con las Tarjetas de Crédito VISA del SISTEMA FEDECRÉDITO entre el 1 de diciembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026, los tarjetahabientes recibieron un número electrónico para participar en el sorteo, realizado el 6 de marzo de 2026.
“Para nosotros es un orgullo ver cómo nuestros tarjetahabientes hacen realidad sueños como este, gracias a su fidelidad a las Tarjetas de Crédito VISA del SISTEMA FEDECRÉDITO. Felicitamos de corazón a nuestros dos ganadores, quienes vivirán una experiencia inolvidable en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y los invitamos a seguir aprovechando los beneficios de sus tarjetas, porque cada compra puede abrirles la puerta a nuevas oportunidades”, expresó el licenciado Carlos Sibrián, Gerente de Tarjetas de FEDECRÉDITO
El SISTEMA FEDECRÉDITO cuenta con más de 850 puntos de atención, siendo la red financiera 100% salvadoreña con mayor cobertura nacional. Para más información sobre esta y otras promociones visita www.fedecredito.com.sv o llama al Call Center 2221-3333.
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Negocios
Parte primer vuelo de la ruta San Salvador–Madrid de Avianca
Este día partió desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador el primer vuelo de la ruta directa San Salvador–Madrid de Avianca, marcando el inicio de una conexión estacional que fortalecerá la conectividad aérea entre El Salvador y España durante la temporada de verano.
Esta nueva operación representa un paso importante para continuar ampliando las opciones de viaje desde la terminal aérea salvadoreña, facilitando la movilidad de pasajeros entre Centroamérica y Europa, así como el intercambio turístico, comercial, cultural y familiar entre ambos destinos.
La ruta San Salvador–Madrid estará disponible hasta el 15 de septiembre de 2026, con cuatro frecuencias semanales y cerca de 35,000 sillas disponibles, respondiendo a la creciente demanda de viajeros entre El Salvador, España y otros mercados europeos.
Este nuevo servicio aéreo contribuye directamente al fortalecimiento del turismo, al facilitar la llegada de visitantes internacionales al país y ampliar las oportunidades para que más salvadoreños puedan conectar con Europa de forma directa. Asimismo, beneficia a la diáspora al ofrecer una alternativa de viaje más eficiente para reencontrarse con sus familias y mantener vínculos con El Salvador.
Este avance es resultado de la visión estratégica del Presidente Nayib Bukele, quien ha impulsado la modernización de la infraestructura pública y el fortalecimiento de áreas clave para el desarrollo económico, turístico y logístico del país. Gracias a esta visión, El Salvador continúa posicionándose como un destino más atractivo, competitivo y conectado con el mundo.
Durante el año anterior, el Aeropuerto Internacional de El Salvador movilizó a más de 5.2 millones de pasajeros, cifra que refleja el crecimiento sostenido de la actividad aérea y el posicionamiento del país como un centro de conexión regional. En lo que va del año, la terminal aérea ya registra más de 2.2 millones de pasajeros movilizados, confirmando una tendencia positiva en el flujo de viajeros.
CEPA continúa trabajando para brindar condiciones adecuadas a aerolíneas, operadores y pasajeros, mediante una infraestructura aeroportuaria moderna, segura y eficiente, que permita seguir atrayendo nuevas rutas, ampliando operaciones y fortaleciendo la conectividad internacional de El Salvador.
Negocios
Puma Energy celebra el cierre de “Si la usas, viajas” con más de 4.5 millones de participaciones y premia la confianza de los salvadoreños
En el marco del cierre de la promoción “Si la usas, viajas”, Puma Energy celebra junto a los salvadoreños una iniciativa que alcanzó 4.508.555 participaciones, demostrando la confianza y preferencia de miles de clientes que eligieron la marca durante esta experiencia.
Durante el evento de cierre realizado en Puma Madreselva, se llevó a cabo la entrega del premio correspondiente al cuarto sorteo, realizado el pasado 2 de junio en Puma Palermo, donde resultaron ganadores Pedro Molina y Wilber Reyes, quienes se suman a los salvadoreños que vivirán una experiencia inolvidable gracias a Puma Energy y su aliado estratégico Decameron.
Desde el 6 de abril hasta el 15 de junio, la promoción permitió entregar 20.000 premios instantáneos en paquetes de 100 y 500 puntos PRIS, que los clientes pudieron canjear por más combustible y/o productos en las tiendas Super7.
Además, como gran cierre de esta iniciativa, 20 salvadoreños ganadores viajarán a Cartagena, Colombia, en octubre de 2025, con todos los gastos pagados, para disfrutar una experiencia única que reconoce la fidelidad y preferencia de los clientes de Puma Energy.
“En Puma Energy agradecemos profundamente la confianza de los salvadoreños que hicieron posible el éxito de esta promoción. Más que entregar premios, buscamos crear experiencias que conecten con nuestros clientes y reconocerlos por acompañarnos en cada recorrido. Agradecemos también a Decameron por ser un aliado clave para hacer realidad esta experiencia”, expresó.
Esta promoción es una muestra del compromiso de Puma Energy por premiar a sus clientes; sin embargo, la verdadera recompensa continúa todos los días a través de Puma PRIS, el programa que reconoce cada compra realizada.
Con Puma PRIS, los clientes acumulan beneficios por sus consumos: reciben 4 centavos por galón en gasolina Regular con Cleantec o Diesel, 6 centavos por galón en gasolina Súper con Cleantec Pro y 1 centavo por cada dólar de compra en Super7.
Además, los clientes disfrutan promociones especiales con bancos aliados:
- 15% de descuento todos los domingos con Banco Industrial.
- 15% de descuento los días 15 con Davivienda, más 2×1 en puntos PRIS.
- 15% de descuento inmediato con Promerica.
- 20% de descuento los días 20 con Banco Hipotecario.
- 25% de descuento los días 25 con Emma y Credicomer.
Porque en Puma Energy la relación con nuestros clientes continúa después de cada promoción. Puma PRIS, si la usas, vuelves.
Además, Puma Energy reafirma su compromiso con ofrecer productos de alta calidad a través de sus combustibles Puma Energy Cleantec, únicos en Latinoamérica con sellos de calidad Top Tier+, el máximo reconocimiento en limpieza y detergencia, diseñados para ayudar a mantener el motor más limpio y mejorar su desempeño.
Puma Energy. Si la usas, vuelves.