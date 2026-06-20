Rescatan a ciudadano estadounidense en la playa Costa del Sol

Inspectores del Viceministerio de Transporte (VMT) identificaron a un grupo de personas que ofrecía clases de manejo sin contar con la autorización correspondiente para operar.

Según el informe, la escuela de manejo J & D brindaba capacitación a nuevos conductores sin poseer las credenciales necesarias emitidas por el VMT, situación que, de acuerdo con la institución, representa un riesgo para la seguridad vial.

Tras la inspección, personal de Inspectoría del VMT procedió al cierre de dos puntos de operación de la escuela, ubicados en el Barrio San Jacinto, en San Salvador, y en Los Planes de Renderos.

Asimismo, el viceministerio informó que ha iniciado el proceso de aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de estafa.

Las autoridades señalaron que mantienen un monitoreo constante en examinadoras y escuelas de manejo a escala nacional para verificar que estas empresas cuenten con la autorización correspondiente y así garantizar la seguridad vial de los usuarios.

Durante las inspecciones, los equipos verifican que las escuelas dispongan de mecanismos para realizar exámenes teóricos, circuitos para el desarrollo de pruebas prácticas, instalaciones estandarizadas y otros aspectos técnicos requeridos para su funcionamiento.

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