Nacionales
Vicepresidente Ulloa recibe cartas credenciales de nuevos embajadores acreditados en El Salvador
El vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, en representación del presidente Nayib Bukele, recibió las cartas credenciales de los nuevos embajadores concurrentes del Reino de Arabia Saudita, la República de Kenia, la República de San Marino, Jamaica y la República de Burundi.
La ceremonia oficial contó con la participación de la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira.
Durante las reuniones bilaterales, el vicemandatario abordó temas orientados a fortalecer la cooperación, el comercio, la transformación digital, el turismo y el intercambio de experiencias, con el objetivo de impulsar el desarrollo de las naciones representadas.
Nacionales
Fiscal General destaca incautación de droga y afirma que El Salvador supera las 14 toneladas de cocaína decomisadas este año
El Fiscal General de la República brindó detalles sobre la reciente incautación de droga localizada a 947 millas náuticas de las costas salvadoreñas, y afirmó que el resultado fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Marina Nacional, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República (FGR).
Según explicó, esta operación representa un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al narcotráfico internacional de cocaína. Asimismo, destacó que cada tonelada de droga decomisada significa millones de dólares que dejan de fortalecer a estas organizaciones criminales transnacionales.
El Fiscal General señaló que, con este operativo, El Salvador acumula más de 14 toneladas de cocaína incautadas durante este año, lo que, según indicó, consolida un esfuerzo histórico en el combate al narcotráfico.
Además, sostuvo que la lucha contra el narcotráfico requiere una visión integral y enfatizó que no basta con incautar la droga, sino que también es necesario perseguir el dinero, identificar las redes logísticas, judicializar a todos los responsables y desarticular las estructuras financieras que sostienen este negocio criminal.
Finalmente, aseguró que la Fiscalía General de la República continuará ejerciendo toda la fuerza de la ley contra quienes pretendan utilizar el territorio y las aguas salvadoreñas para el tráfico internacional de drogas. Agregó que cada operación será investigada hasta sus últimas consecuencias y que los responsables serán llevados ante los tribunales.
El funcionario también reafirmó el compromiso de la institución de seguir trabajando para proteger la seguridad del país y fortalecer el Estado de derecho mediante investigaciones sólidas, procesos penales efectivos y una persecución firme contra toda forma de crimen organizado.
Nacionales
Joven trabajador pierde la vida mientras descargaba productos de un camión en Chalatenango
Un joven trabajador de un supermercado del departamento de Chalatenango falleció la mañana de este jueves durante un accidente laboral.
De acuerdo con información compartida en redes sociales, el joven se encontraba descargando mercadería de un camión cuando fue embestido por otro vehículo pesado utilizado para transportar verduras.
De manera preliminar, la víctima fue identificada como Ángel, quien perdió la vida de forma inmediata en el lugar debido a la gravedad del impacto.
Tras el hecho, las autoridades policiales acudieron a la escena para determinar la responsabilidad del conductor involucrado en el accidente.
Nacionales
Muere joven tras caer del techo de una vivienda en Chalatenango
Un joven falleció luego de sufrir un accidente mientras realizaba labores de reparación en el techo de una vivienda ubicada en el distrito de Potonico, departamento de Chalatenango.
La víctima fue identificada como Jonathan Rafael Menjívar, quien, tras la caída, fue trasladado a un centro asistencial; sin embargo, perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.
De acuerdo con los informes, Jonathan Rafael se encontraba realizando trabajos de reparación en el techo cuando, de manera repentina, ocurrió el accidente que le provocó la caída.
Tras conocerse su fallecimiento, amistades del joven expresaron sus muestras de condolencias a través de redes sociales y lamentaron la pérdida, enviando mensajes de apoyo a su familia.