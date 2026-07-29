Sucesos
VIDEO | Jovencito se vuelve viral tras ser captado saliendo de un motel con una vaca
Un video que circula en redes sociales se volvió viral tras mostrar a un joven saliendo de un motel acompañado de una vaca, en el departamento de La Unión.
En las imágenes se observa el momento en que el joven le da una fuerte palmada en la parte trasera al semoviente para que salga del establecimiento.
De acuerdo con la información que acompaña la publicación, aparentemente la vaca habría escapado de la zona donde permanece alimentándose.
En el video también se aprecia que el joven llevaba un casco protector en una de sus manos, mientras que afuera del motel se encontraba estacionada una motocicleta.
Principal
Bomberos rescatan a perro que cayó a un pozo de 30 metros de profundidad en Colón
Personal del Cuerpo de Bomberos de El Salvador rescató con éxito a un perro que cayó a un pozo de aproximadamente 30 metros de profundidad en la 9.ª Calle Poniente, en el distrito de Colón, La Libertad Oeste.
De acuerdo con la institución, los bomberos realizaron las labores de rescate utilizando técnicas especializadas, lo que permitió poner a salvo al canino sin que presentara lesiones de gravedad.
Tras completar la operación, el perro fue entregado sano y salvo a sus propietarios, quienes agradecieron la rápida intervención de los equipos de emergencia.
Según la información proporcionada, este tipo de acciones reflejan el compromiso de las autoridades con la atención de emergencias y la protección de la población.
Sucesos
VIDEO | Altercado entre dos hombres genera momentos de tensión durante una fiesta en Chapeltique, San Miguel
Un hecho de intolerancia se registró durante una fiesta realizada en Chapeltique, San Miguel, donde dos hombres protagonizaron un altercado que generó tensión entre los asistentes.
De acuerdo con información preliminar, la discusión inició por motivos que aún no han sido esclarecidos y escaló hasta convertirse en una confrontación entre ambos participantes.
Personas que se encontraban en el lugar intervinieron para evitar que la situación pasara a mayores.
Las autoridades podrían investigar lo ocurrido para determinar las circunstancias en las que se registró el incidente.
Principal
Jovencito que recién había regresado de Estados Unidos pierde la vida en accidente de tránsito
José Manuel Hernández, de 23 años, fue identificado como el motociclista que perdió la vida la noche del jueves tras verse involucrado en un accidente de tránsito sobre la carretera que conduce de San Rafael Cedros hacia Ilobasco, en el departamento de Cabañas.
De acuerdo con la información preliminar, el joven habría intentado esquivar un autobús que se encontraba detenido sobre la vía; sin embargo, invadió el carril contrario y colisionó de frente contra un camión. Debido a la fuerza del impacto, falleció en el lugar.
José Manuel era residente del distrito de El Carmen y, según personas cercanas, había regresado recientemente de Estados Unidos, donde permaneció por un tiempo antes de volver al país.
Las autoridades realizaron el procedimiento correspondiente para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.