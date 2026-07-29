VIDEO | Jovencito se vuelve viral tras ser captado saliendo de un motel con una vaca

José Manuel Hernández, de 23 años, fue identificado como el motociclista que perdió la vida la noche del jueves tras verse involucrado en un accidente de tránsito sobre la carretera que conduce de San Rafael Cedros hacia Ilobasco, en el departamento de Cabañas.

De acuerdo con la información preliminar, el joven habría intentado esquivar un autobús que se encontraba detenido sobre la vía; sin embargo, invadió el carril contrario y colisionó de frente contra un camión. Debido a la fuerza del impacto, falleció en el lugar.

José Manuel era residente del distrito de El Carmen y, según personas cercanas, había regresado recientemente de Estados Unidos, donde permaneció por un tiempo antes de volver al país.

Las autoridades realizaron el procedimiento correspondiente para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

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