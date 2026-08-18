Bethy Arana rompe con el FMLN, revela relación con Rafael Aguirre y denuncia presuntas agresiones: “Acepto que me equivoqué”

El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, participó en el Seminario Internacional sobre Seguridad y Gobernanza Local, desarrollado por el Centro Internacional de Formación y Desarrollo de Uruguay y por el Centro de Estudios Internacionales “Héctor Oquelí” de El Salvador, como un espacio de intercambio.

Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa destacó la importancia de compartir la experiencia del país con las delegaciones de México y Uruguay, particularmente ante los desafíos que el crimen organizado representa para las sociedades de la región. En ese sentido, subrayó la necesidad de fortalecer el diálogo y el intercambio de experiencias entre países para encontrar respuestas comunes frente a este fenómeno. “El crimen no tiene fronteras, el crimen no reconoce límites y, si no lo podemos combatir de manera unificada, su transnacionalidad va a terminar aumentando”, expresó.

Asimismo, realizó un recorrido por el proceso de transformación de la seguridad en el país y explicó las distintas fases del #PlanControlTerritorial, para recuperar la soberanía del Gobierno en las comunidades, restablecer la presencia de las fuerzas del orden y fortalecer las capacidades institucionales frente a las estructuras criminales.

También hizo referencia a la implementación de cercos de seguridad en diferentes territorios, dirigidos a localizar y capturar a integrantes de estructuras criminales que operaban en el interior del país. Recordó el fenómeno conocido como la “puerta giratoria”, mediante el cual miembros de pandillas eran capturados y procesados, pero posteriormente recuperaban su libertad debido a la insuficiencia de elementos probatorios dentro de los plazos establecidos.

El Vicemandatario enfatizó en que el “modelo Bukele” se ha convertido en una referencia para otros gobiernos en Latinoamérica y sostuvo que uno de sus principales fundamentos ha sido la voluntad expresada por el pueblo salvadoreño, sumada a la coordinación de las instituciones del Estado y al robustecimiento del Gabinete de seguridad.

Con este encuentro, se continúa impulsando espacios de diálogo entre autoridades, investigadores, académicos y actores de distintos países, orientados al intercambio de experiencias, la generación de conocimiento y el análisis de los principales desafíos que enfrenta la región.

En el evento participaron el Presidente del CIFD, Enrique Arezo; la Senadora suplente de la República Oriental del Uruguay, Valeria Ripoll; la Embajadora de ese país en El Salvador, Alejandra Costa; y el Director del Instituto Nacional de Administración Pública de México, Luis Miguel Martínez. Por parte del Gobierno nacional, participaron el Presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman; el Director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín; el Director de OPAMSS, Luis Rodríguez; y el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, entre otras autoridades.

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