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¡Raphinha desatado! Hat trick perfecto ante Sevilla y un Barcelona que mete presión al Madrid
El FC Barcelona remontó y venció 3-1 al Sevilla este sábado 19 de septiembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con Raphinha como protagonista absoluto. El brasileño firmó los tres goles del triunfo y sostuvo el inicio impecable del equipo de Hansi Flick: siete victorias en siete jornadas y 21 puntos. El resultado amplió provisionalmente a seis puntos la ventaja sobre el Real Madrid, que tiene un partido pendiente y afronta el derbi contra el Atlético.
El Sevilla golpeó primero en el minuto 18, cuando Youssouf Fofana cabeceó un centro de Félix Correia. La respuesta azulgrana llegó al 22: Andreas Christensen filtró un pase para Raphinha, quien superó a su marcador y definió con la derecha. El empate no eliminó las dificultades del Barça, que tuvo problemas para dar continuidad a sus ataques durante la primera mitad. Antes del descanso, una intervención defensiva de Rodri evitó que Correia dispusiera de una ocasión clara para devolver la ventaja a los locales.
Tras el descanso, el Barcelona mejoró la circulación y encontró en Lamine Yamal al socio ideal de su goleador. En el minuto 52, el extremo asistió a Raphinha para que marcara de cabeza el 1-2. La conexión volvió a funcionar al 69, cuando el brasileño recibió a la espalda de la defensa y resolvió con una vaselina de zurda. Así completó un “hat-trick perfecto”: un gol con la derecha, otro de cabeza y otro con la izquierda.
La actuación añadió otro dato extraordinario a su racha: fue su segundo triplete en cuatro días. Según Reuters, Raphinha alcanzó los 12 goles en siete partidos de esta Liga, una producción que explica buena parte del pleno de victorias azulgrana. Más allá de cualquier comparación histórica, la marca comprobada de esta jornada es contundente: tres formas distintas de definir y capacidad para transformar un partido incómodo en una victoria clara.
La preocupación para Flick fue la lesión de Christensen durante la segunda mitad, después de que el defensor hubiera participado directamente en el empate. El Barça mantuvo el control hasta el cierre y el Sevilla perdió capacidad de respuesta. Con Raphinha decisivo y Lamine como generador de los dos últimos goles, el conjunto catalán llega al parón internacional como líder y obliga a sus perseguidores a responder.
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Barcelona golea 7-2 al Racing de Santander
El Barcelona volvió a mostrar su poderío ofensivo y goleó 7-2 al Racing de Santander este miércoles en el Camp Nou, en la sexta jornada de LaLiga.
Raphinha fue una de las principales figuras del encuentro al marcar un hat-trick, mientras que João Cancelo también destacó con dos anotaciones. Gabriel Jesús y Lamine Yamal completaron la goleada del conjunto azulgrana.
Con este resultado, el equipo dirigido por Hansi Flick mantiene su inicio perfecto en el campeonato español, con seis victorias consecutivas y una destacada producción goleadora.
QUINA VICTÒRIA CULERS! 🔥 pic.twitter.com/dA0Mvt8q0n
— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 16, 2026
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Real Madrid sobrevive ante el Elche: gana 3-2 con sufrimiento y deja una preocupante imagen antes del derbi
El Real Madrid consiguió este martes una victoria tan necesaria como angustiosa al imponerse 3-2 al Elche en el Martínez Valero, en un partido que terminó convirtiéndose en una auténtica prueba de supervivencia para los blancos. La actuación resulta especialmente preocupante por el contexto: el conjunto ilicitano llegaba penúltimo, con apenas dos puntos y todavía sin conocer la victoria en LaLiga, mientras el Madrid necesitaba ganar para no perder terreno respecto al Barcelona.
El equipo de José Mourinho llegó a disponer de una ventaja de dos goles, pero volvió a mostrar una alarmante desconexión cuando parecía tener el encuentro controlado. Abiel Osorio, con un remate de cabeza, devolvió al Elche al partido y Fer Niño apareció después para firmar el empate, castigando la pérdida de intensidad de un Madrid que permitió crecer a un rival que hasta entonces había sufrido para contener su potencial ofensivo.
Cuando el encuentro parecía encaminado hacia un empate que habría supuesto otro duro golpe para los madridistas, Carlos Espí volvió a aparecer como salvador en los instantes finales para decantar el marcador. El joven delantero continúa aprovechando sus oportunidades y volvió a resultar decisivo en un equipo que, pese a contar con figuras como Kylian Mbappé, Vinícius y Jude Bellingham, terminó necesitando una acción agónica para evitar un tropiezo ante uno de los equipos situados en la zona baja de la clasificación.
El 3-2 permite al Real Madrid sumar los tres puntos, pero difícilmente puede ocultar las dudas que dejó su rendimiento. Después del 4-1 ante el Rayo Vallecano, los blancos volvieron a mostrar problemas para mantener la intensidad durante los 90 minutos y concedieron demasiado cuando tenían el encuentro bajo control. La advertencia llega además en un momento delicado: el próximo domingo espera el Atlético de Madrid en el Metropolitano, un rival que probablemente castigará con mayor dureza errores como los cometidos en Elche.
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Messi se convertirá en «accionista mayoritario» del equipo español Eldense
El astro argentino Lionel Messi se convertirá en accionista mayoritario del Club Deportivo Eldense, equipo de la segunda división española, luego de alcanzar un acuerdo de principio con los actuales propietarios de la institución, informó este jueves el club a la AFP.
La operación contempla la adquisición de las acciones que actualmente están en poder del Grupo TH Soluciones, lo que convertiría a Messi en el accionista mayoritario del equipo, fundado en 1921 y ubicado en el interior de la provincia de Alicante.
Sin embargo, el acuerdo todavía está pendiente de los últimos trámites legales y contractuales, así como de la autorización correspondiente por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD).
“El CD Eldense puede confirmar que Lionel Messi ha alcanzado un acuerdo de principio con los actuales propietarios del club para adquirir las acciones actualmente en poder del Grupo TH Soluciones, lo que le convertiría en el accionista mayoritario”, indicó el club.
La institución agregó que, por el momento, no puede proporcionar detalles sobre los términos financieros de la operación ni establecer una fecha definitiva para su cierre, debido a que el proceso aún no ha concluido.
De concretarse la adquisición, el Eldense se convertiría en la segunda propiedad de Messi en el fútbol español, después de que en abril adquiriera el Cornellà, equipo de cuarta categoría.
Messi, de 39 años, continúa jugando con el Inter Miami. El futbolista argentino se retiró de la selección de su país a finales de agosto, después de la derrota ante España en la final del Mundial del 19 de julio.