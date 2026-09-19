Internacionales
Ataque armado en zona 6 de Guatemala deja cuatro hombres muertos cerca de una venta de comida
Cuatro hombres murieron durante un ataque armado registrado el viernes 18 de septiembre en la 23 avenida y 2.ª calle de la colonia Los Ángeles, zona 6 de la Ciudad de Guatemala. El hecho ocurrió en las inmediaciones de una venta informal de alimentos y generó alarma entre vecinos y comerciantes del sector.
Tras escuchar varias detonaciones, residentes alertaron a los Bomberos Municipales. Los paramédicos evaluaron a las víctimas al llegar, pero confirmaron que ninguna presentaba signos vitales. La Policía Nacional Civil acordonó la escena para proteger las evidencias y permitir el trabajo de los investigadores.
Los fallecidos fueron identificados como Kenneth Azael Santos, de 22 años; Maynor García Popola, de aproximadamente 25; Yacos Alexander Catalán Popola, de 20; y Anthony Josué Escobar López, de unos 20 años. Las autoridades cerraron temporalmente el paso vehicular y peatonal mientras el Ministerio Público procesaba la escena.
El ataque también provocó complicaciones de tránsito, por lo que la Policía Municipal de Tránsito recomendó utilizar rutas alternas. Hasta el último informe disponible, las autoridades no habían revelado el posible móvil del crimen, el número de atacantes ni la forma en que escaparon; las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.
Internacionales
Asesinan a joven que se dirigía a su trabajo en Honduras
Un joven fue asesinado durante las primeras horas de este jueves en el barrio El Calvario de Copán Ruinas, en el departamento de Copán, occidente de Honduras.
De acuerdo con vecinos de la zona, el joven se dirigía hacia su trabajo cuando fue sorprendido por sujetos armados, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones.
Tras escuchar las detonaciones, varias personas salieron para verificar lo ocurrido y encontraron al joven tendido en el lugar. Los vecinos intentaron auxiliarlo; sin embargo, perdió la vida de manera inmediata.
Posteriormente, los habitantes de la zona alertaron a las autoridades, quienes llegaron a la escena para realizar las investigaciones correspondientes.
El hecho se registra en un contexto de violencia que continúa afectando a Honduras, donde se han registrado ataques atribuidos a grupos de pandillas.
Internacionales
Roban pick up con una perrita en su interior en Guatemala
Una familia denunció el robo de un vehículo todo terreno tipo pick up, marca Toyota, en cuyo interior se encontraba una perrita, en la capital de Guatemala.
La denuncia fue difundida a través de redes sociales por la esposa de la víctima del robo. Según la publicación, el hecho ocurrió en Madajas, zona 11 de la capital guatemalteca.
En el interior del automotor se encontraba la mascota de la familia, una perrita de raza Jack Russell Terrier que responde al nombre de Petra.
La familia informó que ofrecerá una recompensa a cambio de información que permita dar con el paradero de la perrita y del vehículo.
🐶 ROBAN VEHÍCULO CON UNA PERRITA EN SU INTERIOR EN GUATEMALA
Un vehículo tipo pick up, marca Toyota, fue robado en Madajas, zona 11 de la capital de Guatemala, con una perrita que se encontraba en su interior.
La denuncia fue difundida en redes sociales por la esposa de la… pic.twitter.com/TAc7RBa0Ki
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 18, 2026
Internacionales
Guatemalteco muere tras desplome de helicóptero de noticias en Estados Unidos
El guatemalteco Edy Fernando Gutiérrez Mejía, de 29 años, se encuentra entre las personas fallecidas tras el desplome de un helicóptero de noticias ocurrido en Chatsworth, Los Ángeles, California.
De acuerdo con la información proporcionada, Gutiérrez Mejía no viajaba en la aeronave. El joven se encontraba en tierra, en una zona de bodegas, cuando el helicóptero se estrelló.
En el accidente también murieron los dos ocupantes de la aeronave, vinculados a NBC4 y Telemundo 52: la reportera Eliana Moreno, de 38 años, y el piloto George Marciniw.
La identidad de las víctimas fue confirmada por las autoridades forenses de Los Ángeles.