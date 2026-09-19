Vicepresidente Ulloa preside I Reunión Ordinaria del CND de 2026 y revisa avances de proyectos estratégicos

El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional para el Desarrollo (CND), presidió la I Reunión Ordinaria del período 2026, con la participación de autoridades y representantes de las instituciones del Gobierno miembros del CND.

Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa dio la bienvenida a los presentes y destacó la importancia de continuar articulando esfuerzos para dar seguimiento a las prioridades nacionales de desarrollo.

El Director Ejecutivo Ad Honorem del CND, presentó el Informe de gestión del periodo enero-agosto 2026, destacando los avances de los proyectos estratégicos liderados por el CND, entre ellos:

Primer Informe Nacional de la Juventud.

Informe Especializado de: Salud y Bienestar en El Salvador.

Manual de Lineamientos Metodológicos para la revisión, cálculo y establecimiento de metas e indicadores de los Objetivos Estratégicos de Desarrollo.

Plataforma Integral de Monitoreo y Evaluación de los OED.

Estrategia de Localización de los indicadores de desarrollo.

Informe sobre el avance de indicadores de desarrollo en el Sector Privado.

Asimismo, se destacaron los esfuerzos para ampliar la articulación del Consejo con organismos internacionales, instituciones públicas y el sector empresarial. En ese contexto, se mencionaron los acercamientos con diferentes socios estratégicos, orientados a impulsar investigaciones, publicaciones y espacios que fortalezcan el análisis de los objetivos de desarrollo en El Salvador.

El Vicepresidente de la República, @fulloa51, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional para el Desarrollo (CND), presidió la I Reunión Ordinaria del período 2026, con la participación de autoridades y representantes de las instituciones del Gobierno miembros del CND.… pic.twitter.com/KpOpJdyeUn — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 19, 2026

Durante la sesión también se presentaron los avances del Primer Informe Nacional de la Juventud, un esfuerzo conjunto del CND y la Dirección de Integración orientado a construir un diagnóstico integral sobre la realidad de la población joven salvadoreña. El proceso contempla consultas nacionales, análisis de información estadística y el diseño de una Encuesta Nacional de Juventud prevista para 2027, con el acompañamiento de socios internacionales, a fin de generar evidencia que contribuya a la formulación de políticas públicas y estrategias dirigidas al avance integral de dicho sector.

Por su parte, el Viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud, Carlos Alvarenga, expuso los resultados del Informe Especializado: Salud y Bienestar en El Salvador, concebido como una herramienta para dar seguimiento a los compromisos nacionales en materia de salud y desarrollo. El documento sistematiza información sobre avances, desafíos, temáticas prioritarias y experiencias exitosas del sistema de salud, bajo un enfoque integral orientado a generar evidencia para la toma de decisiones y fortalecer el bienestar de la población.

La reunión contó con la participación de la Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Karla Trigueros; el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López; el Director de la Agencia de Desarrollo y Diseño de Nación, David Rivard; el Viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud, Carlos Alvarenga; el Viceministro de Educación, Edgar Peña; así como representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Dirección de Integración, ISDEMU, el Ministerio de Desarrollo Local y el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

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