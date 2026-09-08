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Vozinha fue nominado al Trofeo Yashin del Balón de Oro 2026
El experimentado guardameta Vozinha, capitán de la selección de Cabo Verde y actual arquero de Colo-Colo de Chile, fue incluido entre los 10 finalistas del Trofeo Yashin 2026, reconocimiento que premia al mejor portero del mundo durante la gala del Balón de Oro.
Aunque no figura entre los nominados al Balón de Oro como mejor futbolista, su presencia en la lista del Trofeo Yashin representa un logro histórico para el fútbol caboverdiano y consolida su destacada trayectoria internacional a sus 40 años.
Vozinha competirá por el galardón frente a figuras como Thibaut Courtois, Emiliano “Dibu” Martínez, Unai Simón, David Raya y Bono. La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará el 26 de octubre en Londres.
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Cristiano Ronaldo queda fuera de la lista de nominados al Balón de Oro
Por cuarta vez, los organizadores del Balón de Oro dejaron fuera al portugués Cristiano Ronaldo de la lista de nominados al prestigioso reconocimiento individual del fútbol.
El delantero del Al-Nassr, cinco veces ganador del Balón de Oro, quedó nuevamente fuera de la disputa por el premio, por lo que no competirá en esta edición.
La ausencia de Ronaldo no es un hecho aislado, ya que el portugués lleva varios ciclos sin aparecer entre los 30 nominados al galardón. En esta edición, su histórico rival, Lionel Messi, sí figura en la nómina.
La última vez que Cristiano Ronaldo apareció entre los nominados al Balón de Oro fue en 2022. En esa edición terminó en el vigésimo lugar, lejos de los primeros puestos.
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Mbappé asegura que marca más goles que Dembélé y Raphinha
El delantero francés Kylian Mbappé respondió a una comparación con Ousmane Dembélé y Raphinha durante una conferencia de prensa previa al debut del Real Madrid en la Champions League ante el Inter de Milán.
La pregunta estaba relacionada con el trabajo de presión y el compromiso defensivo de Mbappé y Vinícius Júnior, en comparación con el que suelen mostrar Dembélé y Raphinha. Ante el planteamiento, el francés reaccionó inicialmente con ironía.
“Puedo jugar al tonto y decirte que meto más goles que ellos”, declaró Mbappé, quien añadió que también podría afirmar que “ellos tienen que marcar más goles para ser como yo”.
Sin embargo, el atacante posteriormente explicó que cada futbolista posee características diferentes y consideró que medirlos únicamente por un aspecto del juego puede resultar simplista.
“No me gusta comparar, porque pienso que hago muchas cosas que los otros no hacen”, sostuvo el delantero del Real Madrid.
Mbappé también reconoció que todavía existe margen para mejorar en el trabajo sin balón y extendió esa responsabilidad al resto del plantel. Según explicó, todos los jugadores del Real Madrid deben mejorar para colaborar en defensa, conceder menos ocasiones y reducir la cantidad de goles recibidos.
Asimismo, señaló que el equipo debe elevar su nivel con la pelota para generar más situaciones ofensivas.
De esta manera, su intervención combinó la defensa de su producción ofensiva con una autocrítica sobre el trabajo defensivo. El francés sostuvo que la comparación con Dembélé y Raphinha no puede hacerse de manera lineal debido a las diferentes características de cada jugador.
La pregunta también involucró a Vinícius Júnior, pero Mbappé insistió en que no considera adecuado separar a dos o tres futbolistas del resto del equipo para explicar sus dificultades. Su postura apunta a una responsabilidad compartida, tanto de los delanteros como del bloque completo.
Mbappé cerró así su intervención previa al debut del Real Madrid en la Champions League, en un contexto en el que el conjunto español se prepara para enfrentar al Inter de Milán.
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El Arsenal da un golpe sobre la mesa ante el Chelsea de Xabi Alonso
El Arsenal reaccionó tras comenzar en desventaja y derrotó 2-1 al Chelsea este domingo, en uno de los primeros grandes partidos de la temporada de la Premier League. Los dirigidos por Mikel Arteta mantuvieron su pleno de victorias y comparten el liderato con el Manchester City, subcampeón de la campaña anterior.
“Nunca quieres encajar un gol tan pronto, pero la reacción fue ejemplar. Al final tuvimos nuestra recompensa. Demostramos nuestra calidad con y sin balón, y el resultado lo refleja”, declaró el capitán y autor del gol decisivo, Martin Odegaard, a Sky Sports.
El encuentro enfrentó a la mejor defensa con el ataque más temido, según el planteamiento previo, mientras que en los banquillos se midieron dos entrenadores amigos: Mikel Arteta, por el Arsenal, y Xabi Alonso, nuevo técnico del Chelsea.
El conjunto visitante sorprendió desde el inicio. Apenas habían transcurrido 77 segundos cuando Morgan Rogers aprovechó un balón que la defensa del Arsenal no logró despejar para abrir el marcador. El Chelsea ya había comenzado ganando dentro de los primeros cinco minutos en sus triunfos ante Fulham, por 3-2, y Brighton, por 4-3.
El Arsenal respondió tomando el control de la posesión y ejerciendo presión sobre la portería defendida por el argentino Emiliano Martínez. El guardameta fue exigido por primera vez ante un disparo raso de Kai Havertz, quien consiguió el empate en el minuto 25.
Posteriormente, Martínez volvió a intervenir ante Odegaard, pero el capitán del Arsenal encontró el 2-1 en el minuto 50, tras una jugada iniciada con un centro de Christos Tzolis que Havertz dejó pasar frente a Wesley Fofana.
El portero argentino también había quedado protegido por un fuera de juego en un gol de Riccardo Calafiori, anulado en el minuto 12. Además, tuvo varias intervenciones importantes durante el encuentro, especialmente en los minutos 18, 69 y 72.
El Chelsea intentó responder con disparos desde fuera del área, como el de Reece James en el minuto 23, y mediante contragolpes. En uno de ellos, Pedro Neto estrelló el balón en el poste durante el tiempo añadido de la primera parte.
Durante la última media hora, la defensa del Arsenal tuvo mayor trabajo, pero logró mantener la ventaja con el respaldo del guardameta David Raya, quien primero estuvo atento y posteriormente realizó una intervención determinante ante un disparo de Estevao en el minuto 89.
Empate entre Everton y Manchester United
En el otro partido disputado este domingo, el Everton y el Manchester United empataron 2-2. El conjunto local estuvo dos veces en desventaja, pero consiguió rescatar un punto gracias a un disparo de Ainsley Maitland-Niles en el tiempo añadido.
Maitland-Niles, fichado en la recta final del mercado, marcó en el minuto 90+6 con un potente disparo que terminó en la portería de Senne Lammens y provocó la celebración en el Hill Dickinson Stadium.
El empate fue el desenlace de un segundo tiempo intenso. Tyrique George había igualado el encuentro en el minuto 83, pero Benjamin Sesko volvió a poner al Manchester United en ventaja en el 88 con un cabezazo.
El reparto de puntos permitió al Everton mantener su condición de invicto después de tres jornadas.
El resultado dejó sensaciones encontradas para el Manchester United, que mostró peligro durante la primera mitad, aunque perdió intensidad en el segundo tiempo.
Marcus Rashford protagonizó varias acciones por la banda izquierda, entre ellas un centro que Matheus Cunha no logró aprovechar al minuto 22. También Bruno Fernandes, capitán del equipo y autor de un triplete en el partido anterior ante el Ipswich, estuvo cerca de marcar cuando su disparo golpeó el larguero de Jordan Pickford en el minuto 8.
El primer gol del partido llegó tras una jugada individual de Bryan Mbeumo, quien avanzó desde la banda y sacó un disparo desde la frontal del área en el minuto 46, aprovechando una defensa demasiado pasiva.
El próximo domingo, el Manchester United recibirá al Manchester City, actual líder después de tres jornadas.