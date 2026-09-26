Nacionales
Denuncian a una mujer que puso un tronco en la calle Ingenio El Ángel, en Apopa, para apartar parqueo
Ciudadanos denunciaron a una mujer que colocó un tronco de gran tamaño sobre la calle Ingenio El Ángel, en Apopa, San Salvador Oeste, para reservar un espacio de estacionamiento en la vía pública. El momento quedó grabado en un video que circula en redes sociales.
Quienes compartieron las imágenes señalan que el objeto no solo ocupa parte de la calzada, sino que obliga a conductores y motociclistas a desviarse o frenar de forma abrupta. En una vía de circulación constante, un obstáculo de ese tamaño puede provocar un choque, sobre todo de noche o con lluvia.
La calle al ingenio El Ángel fue pavimentada en 2025 por la Dirección de Obras Municipales y la alcaldía de San Salvador Oeste. Es un corredor de acceso industrial y residencial; reservar parqueo con troncos, sillas u otros objetos en la vía pública no está permitido y corresponde a las autoridades municipales retirarlos.
Hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial de la alcaldía ni de la PNC sobre este caso. Los denunciantes piden que se retire el tronco y se evite que la práctica se normalice en el sector.
Denuncian a una mujer que colocó un tronco enorme en la calle Ingenio El Ángel, en Apopa, para apartar parqueo.
El video ya circula en redes. Vecinos advierten que invade la vía y es un riesgo para conductores y motociclistas. pic.twitter.com/TlRmko1aBw
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 26, 2026
Nacionales
Denuncian a una perrita amarrada junto a un basurero en la Zacamil, Mejicanos
Vecinos de la colonia Zacamil, en Mejicanos, San Salvador Centro, denunciaron que una perrita fue abandonada amarrada junto a un basurero. Según quienes reportaron el caso en redes, sus anteriores dueños ya no la querían y la dejaron atada en la vía pública, expuesta al sol, al tráfico y a quien pasara.
El abandono de animales de compañía está prohibido en El Salvador. Quienes dejan a una mascota amarrada o tirada en la calle pueden enfrentar sanciones, además de la responsabilidad civil y moral de haber puesto en riesgo la vida del animal. En este caso, los denunciantes piden que las autoridades identifiquen a quienes la dejaron ahí.
Mientras tanto, piden a quien pueda rescatarla o adoptarla que se comunique al 7468-2279. También hacen un llamado a no normalizar estas prácticas: amarrar a un perro junto a la basura no es “dejarlo en un lugar visible”; es abandonarlo.
Nacionales
MARN prevé lluvias y tormentas este sábado en la franja volcánica, el AMSS y la costa
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) anticipa un sábado con lluvias intermitentes y tormentas eléctricas en distintos momentos del día. En la mañana las precipitaciones se concentrarán en la costa y en sectores de la franja volcánica, con posibilidad de alcanzar San Salvador, Santa Ana, Sonsonate y alrededores. Al mediodía y por la tarde el mayor impacto se espera en la cadena volcánica central y occidental, la zona montañosa norte y el Área Metropolitana de San Salvador, incluida La Libertad.
Las lluvias podrían continuar en la noche hacia oriente, la zona paracentral, el norte y el litoral, e incluso persistir hasta la madrugada del domingo. El fenómeno responde a la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical y a una baja presión al suroeste de El Salvador, que impulsa humedad desde el Pacífico. El viento oscilará entre 9 y 18 km/h. Las máximas rondarán los 32 °C en San Salvador y Santa Ana, 34 °C en La Libertad, 35 °C en Acajutla y San Miguel, y 37 °C en La Unión; las mínimas quedarán entre 21 y 24 °C.
Por la humedad acumulada en el suelo, el MARN mantiene vigilancia ante deslizamientos y caída de ramas o estructuras inestables, sobre todo en las cordilleras de Apaneca-Ilamatepec, El Bálsamo y Berlín-Tecapa, el volcán de San Salvador, la carretera Panorámica y la franja montañosa de Chalatenango. Las áreas naturales protegidas permanecen cerradas hasta nuevo aviso
Sucesos
Microbús de TCS choca contra un poste en el bulevar Venezuela, cerca de gasolinera Puma
Un microbús de Telecorporación Salvadoreña (TCS) impactó contra un poste del tendido eléctrico durante la noche del viernes sobre el bulevar Venezuela, en San Salvador, en las cercanías de una gasolinera Puma. El percance generó alarma entre peatones y conductores que circulaban por esa arteria, una de las más transitadas de la capital y con varios incidentes viales reportados en las últimas semanas.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña se presentaron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a ocupantes de la unidad. Los reportes preliminares no coinciden del todo: algunos medios hablan de al menos un lesionado y otros señalan que el balance se limitó a daños materiales. Hasta ahora no se ha informado de heridos de gravedad ni de las causas exactas del choque.
El bulevar Venezuela concentra tráfico pesado hacia el centro y el oriente de San Salvador. En días recientes ya se habían registrado otros percances en el mismo corredor, incluido un choque entre un microbús y un sedán el 21 de septiembre que dejó dos personas heridas. Autoridades de tránsito no han emitido un parte oficial sobre este último caso ni sobre posibles restricciones de circulación.