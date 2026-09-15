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Economia

El 92.1 % de los demandados por cuotas alimenticias son hombres

Publicado

hace 15 minutos

el

La Procuraduría General de la República (PGR) reporta que del total de las demandas por cuotas alimenticias presentadas ante la institución entre el 1.° de enero de 2025 y el 31 de agosto de este año el 92.1 % corresponde a hombres y el 7.9 % a mujeres.

De acuerdo con las cifras de la PGR, durante 2025 recibieron 11,462 demandas de cuotas alimenticias, de las cuales, 10,544 fueron en contra de hombres y 918 en contra de mujeres.

Mientras que, entre el 1.° de enero y el 31 de agosto de este año, el acumulado de demandas recibidas asciende a 5,751, de las cuales 5,317 fueron contra hombres y 434 contra mujeres. Sumando los dos períodos, entre 2025 y 2026, la PGR totalizó 17,213 de mandas de cuotas alimenticias recibidas, de las cuales, 15,861 son contra hombres y 1,352 son contra mujeres.

La cuota alimenticia establecida en el artículo 248 del Código de Familia debe cubrir necesidades de sustento, vivienda, vestido, conservación de la salud y educación del alimentario. El beneficiario no solo puede ser un hijo, sino la cónyuge, los hermanos y padres.

«El pago podrá efectuarse mediante depósito personal o por medio de retención de planilla, según la modalidad designada», explicó Álex Mejía, procurador especializado de familia de la PGR.

En estos casos, el dinero está disponible de inmediato. «Este mecanismo permite que la persona beneficiaria disponga de su cuota alimenticia desde el momento en que la persona alimentante realiza el depósito correspondiente, favoreciendo una gestión más ágil y eficiente», afirmó Mejía.
Aunque tradicionalmente es mayor el número de hombres demandados en las sedes de la PGR, también se registraron casos en contra de mujeres, quienes son obligadas a responder económicamente por sus hijos.

La obligatoriedad de responder económicamente por sus descendientes aplica para quienes están en el territorio nacional, y también la PGR dispone de facultades legales para gestionar cuotas en el extranjero. Entre el 1.° de enero y el 31 de agosto de 2026, la PGR logró que 220 hombres residentes en el extranjero enviaran ayuda económica a sus hijos, además de 17 mujeres.

DINERO ENTREGADO

Entre 2025 y 2026 se ha entregado más de $57 millones en concepto de cuota alimentaria, según datos de la PGR. Durante 2025, la institución gestionó a favor de los beneficiarios $34,344,590.12.

Mientras que, entre el 1.° de enero y el 31 de agosto de 2026, lo pagado en concepto de cuotas alimenticias es un monto de $22,892,334.47. Eso hace un total en ambos períodos de $57,236,924.59.

«Es importante aclarar que estos montos incluyen, además de la cuota correspondiente, amortizaciones, indemnizaciones, prestaciones, aguinaldos y otros conceptos asociados», explicó Mejía. «Entre 2025 y lo que va de 2026 se ha beneficiado aproximadamente a 7,600 familias nuevas mediante la gestión de fijaciones de cuotas alimenticias», agregó el funcionario.

En el caso de ingresos desde el extranjero, la PGR registró en 2025 el envío de 2,315 cuotas alimenticias con un equivalente a $391,274. Dicho monto provino principalmente de Estados Unidos.

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Economia

Conozca los precios de referencia de los combustibles vigentes del 15 al 28 de septiembre

Publicado

hace 1 día

el

14 septiembre, 2026

Por

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) dio a conocer los precios de referencia de los combustibles que estarán vigentes en El Salvador del 15 al 28 de septiembre de 2026.

Durante este período, el precio de la gasolina superior será de $5.13 por galón en la zona central, mientras que en las zonas occidental y oriental se comercializará con un precio de referencia de $5.14 por galón.

En cuanto a la gasolina regular, el precio establecido será de $4.80 por galón en la zona central y de $4.81 en las zonas occidental y oriental.

Por su parte, el diésel tendrá un precio de referencia de $4.86 por galón en las tres zonas del país.

La DGEHM señaló que los precios de referencia están influenciados por el comportamiento del mercado internacional de los hidrocarburos.

Entre los factores mencionados se encuentran las tensiones y ataques registrados en zonas estratégicas para el transporte de petróleo, como el estrecho de Bab el-Mandeb y el estrecho de Ormuz, además de los conflictos entre Rusia y Ucrania y los ataques contra infraestructura petrolera en Arabia Saudita.

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Sorteo LOTRA N.o 465 dedicado a “Simpatía y buen compañerismo” de la Asociación Grotto El Salvador

Publicado

hace 6 días

el

9 septiembre, 2026

Por

En el tradicional Miércoles de Alegría, se realizó el Sorteo LOTRA No. 465, dedicado a la “Simpatía y buen compañerismo” de la Asociación Grotto El Salvador, organización que trabaja desde 2021 en el país para brindar atención odontológica especializada y gratuita a niñas y niños con discapacidades intelectuales y motoras.

Durante la fase previa del sorteo, representantes de Grotto El Salvador compartieron con la audiencia la labor que desarrollan junto a instituciones como HOPAC, el Hogar Padre Vito Guarato y el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom.

Como parte de sus proyectos, la asociación ha contribuido al equipamiento de clínicas dentales con el objetivo de ampliar la atención de pacientes con parálisis cerebral.

Al finalizar la fase previa del sorteo, el Team Lotería entregó un cuadro conmemorativo a Guillermo Ayala, vicepresidente de la Asociación Grotto El Salvador, como reconocimiento por su participación en esta edición de LOTRA.

A través de sus dedicatorias, la institución busca acercar a los salvadoreños historias y organizaciones que trabajan en beneficio de la sociedad, aprovechando el alcance nacional de sus productos lotéricos para dar visibilidad a sus causas.

Resultados del Sorteo LOTRA No. 465

  • Primer Premio: $205,000 – Billete No. 24184. No vendido.
  • Segundo Premio: $20,000 – Billete No. 23366. Vendido.
  • Tercer Premio: $10,000 – Billete No. 08581. No vendido.

La lista completa de números ganadores puede consultarse en www.lnb.gob.sv.

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Economia

Sorteo LOTRA N.o 464 dedicado a La Laguna de Alegría

Publicado

hace 2 semanas

el

2 septiembre, 2026

Por

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) dedicó el Sorteo LOTRA N.º 464 a la Laguna de Alegría, atractivo natural de origen volcánico ubicado en el cráter del volcán Tecapa y conocido como la «Esmeralda de América».

El nombre fue otorgado por la poetisa chilena Gabriela Mistral, quien quedó impresionada por el intenso color verde de sus aguas.

La Laguna de Alegría ofrece a sus visitantes experiencias relacionadas con la naturaleza, la aventura y la cultura local. Entre las actividades que pueden realizarse en sus alrededores se encuentra el senderismo, que permite apreciar el paisaje de montaña, la vegetación y las vistas del entorno volcánico. También se mantiene como una tradición la aplicación de barro volcánico y azufre de la zona.

Durante la fase previa del sorteo, Aldo Marroquín, propietario de Finca Margarita, ubicada en las cercanías de la Laguna de Alegría, realizó la presentación de los números mayores y la selección de maletines. Además, invitó a los salvadoreños a conocer y disfrutar de este destino turístico.

Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 464 fueron los siguientes:

  • Primer Premio: $175,000 — Billete N.º 26213, vendido.
  • Segundo Premio: $20,000 — Billete N.º 18586, no vendido.
  • Tercer Premio: $10,000 — Billete N.º 34014, no vendido.

La LNB señaló que los recursos generados por la comercialización de sus productos hacen posible la ejecución de acciones de beneficencia destinadas al bienestar de las comunidades.

A través de sus brigadas médicas, la institución acerca servicios de salud preventiva, entre ellos consultas médicas generales, odontológicas, ecografías mamarias y entrega de medicamentos.

Durante agosto, estas acciones beneficiaron a 11,448 salvadoreños, con una inversión de $69,954.00, como parte del programa Juntos Hacemos Beneficencia.

La lista completa de números ganadores puede consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional de Beneficencia.

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